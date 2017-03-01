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Дело Пушкарёва

Приговор по делу охранников Пушкарева огласят 24 марта

Иначе слушания грозили бы затянуться до лета
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Приговор по делу охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, огласят 24 марта, сообщает корреспондент РИА VladNews. Суд почти завершил рассмотрение доказательств по делу. Впереди прения - и вынесение окончательного решения. Напомним, обвиняемым инкриминируется нанесении побоев 7 июня 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы "Честный детектив" (ВГТРК) Павлу Брыкину. Место действия - перед зданием приморского УФСБ на Алеутской (в центре города).

Решение о таком графике судебных слушаний было принято после того, как выяснилось, что ожидаются отъезд судьи из города на 1,5 недели и 1-месячный отпуск гособвинителя. Таким образом, в слушаня мог наступить перерыв практически до середины мая, что не входит в интересы ни одной из сторон.

Напомним, данное дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы "Честный детектив" Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1-3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.

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