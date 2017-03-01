Ситуацию с "домашним арестом" главы приморского муниципалитета прокомментировал Владимир Беспалов

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Бывший мэр города Арсеньев Приморского края Владимир Беспалов прокомментировал "домашний арест" нынешнего главы города Александра Дронина.

Беспалов, занимавший пост арсеньевского мэра в 1999-2006 годах, был дважды выбран местными жителями в результате прямых выборов. Его преемником был Николай Ермишкин, а после него - уже Александр Дронин, который пришел к власти в городе в 2012 году. Полномочия Дронина истекают 31 марта этого года, рассказал корреспонденту РИА VladNews Владимир Бесплов.

- Когда он (Александр Дронин - РИА VladNews) только пришел к власти, я помогал ему, рассказывал, что да как в городе, - объяснил Бесплов, оставивший пост мэра города с 2006 года для того, чтобы быть депутатом ЗакСобрания Приморского края, избирался трижды. - Но настал момент, когда он сказал, что дальше он уже сам, без советов. А ведь я его предупреждал, что город сложный.

Вместе с тем, отметил Владимир Беспалов, одной из трудностей Арсеньева является то, что это моногород, и градообразующим предприятием здесь является авиационный завод "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина (предприятие известно производством боевых вертолетов Ка-50 и Ка-52).

Как отметил экс-глава Арсеньева, и администрацию города, и завод "Прогресс" возглавляют члены партии "Единая Россия" Александр Дронин и Юрий Денисенко соответственно. Оба они не смогли пройти в ЗакСобрание края на выборах в сентябре 2016 года. Это стало для них обоих не самым приятным в политическом аспекте сюрпризом.

И теперь, резюмировал бывший арсеньевский мэр, только от Александра Дронина зависит, как повернется дальнейшая ситуация.

Как рассказали корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе администрации города Арсеньева, сам Александр Дронин никаких комментариев по поводу его "ареста", "произведенного" региональными СМИ в субботу по словам некоего источника, не давал. Официальные опровержения ситуации были даны как со стороны муниципалитета, так и со стороны СУ СК региона.

На фото: Александр Дронин