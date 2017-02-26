Пресс-служба администрации Арсеньева: Арест мэра официально опровергнут

Информация о домашнем аресте главы городского округа появилась 25 февраля

Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

Домашний арест главы Ареньевского городского округа Александр Дронина официально опровержен, его не было. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Никакого ареста не было, опровержение было дано сразу, 25 февраля, - рассказал пресс-секретарь арсеньевской администрации.

Напомним, 25 февраля в приморских СМИ появилась информация о заключении главы города Арсеньев под домашний арест из-за подозрения в превышении должностных полномочий. Заключение под арест опровергают замглавы Дронина Наталья Пуха и депутат ЗакСобрания Приморья Дмитрий Новиков. Комментария самого Александра Дронина в распоряжение СМИ пока не поступило.

По отзывам в соцсетях некоторых жителей города Арсеньев, часть горожан огорчена тем, что новость об аресте главы Арсеньева опровержена.