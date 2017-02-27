СК: В отношении мэра Арсеньева уголовного дела не возбуждалось

СМИ посадили Александра Дронина под домашний арест

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В минувшие выходные в региональных СМИ появилась информация о том, что глава Арсеньева Александр Дронин взят под домашний арест, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в СУ СК РФ по Приморскому краю, в отношении Александра Дронина в производстве уголовного дела нет.

О том, что информация является ложная, подтвердили и в пресс-службе администрации Арсеньева.

- Никакого ареста не было, опровержение было дано сразу, 25 февраля, - рассказала пресс-секретарь арсеньевской администрации Ольга Диденко.