СК: В отношении мэра Арсеньева уголовного дела не возбуждалось

В минувшие выходные в региональных СМИ появилась информация о том, что глава Арсеньева Александр Дронин взят под домашний арест, сообщает РИА VladNews.
Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в СУ СК РФ по Приморскому краю, в отношении Александра Дронина в производстве уголовного дела нет.
О том, что информация является ложная, подтвердили и в пресс-службе администрации Арсеньева.
- Никакого ареста не было, опровержение было дано сразу, 25 февраля, - рассказала пресс-секретарь арсеньевской администрации Ольга Диденко.