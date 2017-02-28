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Политика и экономика

Приморский коммунист: У единоросса Авагимяна на выборах не было шанса

Владивостокский суд разрешил политические страсти по округу №14
Фото: Семен Апасов, РИА VladNews Фото: Семен Апасов, РИА VladNews
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Депутат-одномандатник Законодательного Собрания Приморского края Владимир Беспалов отстоял свой мандат в суде: 27 февраля Ленинский районный суд Владивостока, рассмотрев заявление члена партии "Единая Россия" Владимира Авагимяна, принял решение в пользу коммуниста, сообщает корреспондент РИА VladNews. Депутат 6-го созыва ЗС ПК объяснил, почему у единоросса на выборах в избирательном округе не было шанса.

Как объяснил Владимир Беспалов, иск, по которому 27 февраля было принято решение, был подан нынешним зампредседателя Думы Арсеньевского ГО Авагимяном в декабре 2016 года. Предметом заявления стало требование отмены результатов выборов 18 сентября прошлого года по 14-му избирательному округу. Так же, как и предыдущий иск Авагимяна к Беспалову, это заявление базировалось на рисунке, похожем на эмблему "Единой России" - а значит, КПРФовцем в агитматериале была использована интеллектуальная собственность ЕР, и избиратели могли перепутать Беспалова с представителем партии власти. Однако приведенные истцом доводы не были признаны судом достаточными для отмены результатов выборов сразу по нескольким районам Приморья (отметим, что политические страсти разгорелись вокруг одномандатного избирательного округа №14, в границах которого - город Арсеньев, а также Яковлевский и часть Кавалеровского и Чугуевского районов).

- Это районы, пострадавшие при наводнении после Лайонрока, - объяснил Владимир Беспалов. - Я сам разговаривал с тысячами людей, пострадавших при наводнении. Да, в августе мы (КПРФ - РИА VladNews) проигрывали по рейтингам, но в сентябре мы перегнали "Единую Россию".

Необходимо отметить, что согласно нормам российского законодательства, результаты выборов в каком-либо избирательном округе могут быть отменены лишь в том случае, если будут выявлены существенные, грубые нарушения во время процесса выборов. Ленинский суд таких нарушений не нашел, и в первой инстанции Беспалов выиграл у Авагимяна.

При этом ранее, в сентябре 2016 года, нынешний зампредседателя арсеньевской Думы уже подавал на Беспалова в суд - с требованием о защите чести и достоинства, а также возмещении морального вреда. В ноябре Ленинский суд Владивостока определил: прав коммунист, и исковое заявление единоросса осталось без удовлетворения.

Сам Беспалов отмечает, что отрыв по округу в выборах-2016 составил более 3 тысяч голосов. Он отмечает: уже 40 лет он известен в Арсеньеве как коммунист; он работал на обоих градообразующих заводах (в 70-х годах на "Аскольде", а в 90-х - на "Прогрессе"), а в Горкоме КПСС - в 80-х годах.

- Мы проводили опрос среди избирателей, исследование общественного мнения, - рассказал Владимир Беспалов. - Участвовало 600 человек. И 94% сказали: Беспалов был и остается коммунистом. 

Немаловажен тот факт, что с 1999 по 2006 год нынешний региональный парламентарий был мэром Арсеньева, пока не был избран депутатом приморского ЗакСобрания. 

- Люди плохо знают, кто такой Авагимян, - резюмировал коммунист, объясняя, почему единоросс настолько серьезно отстал по голосам (всего по одномандатному округу №14 баллотировалось 6 кандидатов, входящих в различные партии, но отрыв между лидировавшим Беспаловым и ставшим вторым Авагимяном составил около 3 тысяч голосов - 10 тысяч и 7 тысяч человек проголосовало за них соответственно).

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