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Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол!

24-летний житель Владивостока Евгений делится собственным опытом
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

24-летний житель Владивостока Евгений продолжает вести "Дневник парня" на РИА VladNews.

"Всем привет!

К сожалению, я немного ошибся с расчётами в прошлой заметке. Полгода, как я тренируюсь, будет только в марте. Поэтому я решил написать небольшую заметку о том, как не переедать на праздниках.

В ближайшие три недели нас ждут праздничные столы ко Дню защитника Отечества и Международного женского дня.

Как обычно, на столах будет множество еды, вкусной еды, которую захочется съесть. Но! Ни в коем случае нельзя «нападать» на такой стол без подготовки.

На мой взгляд, лучшая подготовка – праздновать утром, чтобы за день «утрясти» съеденное и потратить часть энергии на полезную работу, например, вынести новогоднюю ёлку)) Однако, у нас принято праздновать во второй половине дня или вечером. В этом есть одна проблема – после позднего застолья сразу ложатся спать с набитым желудком. В итоге, вместо приносящего отдых сна организм пытается переварить всё то, что вы съели.

Так что же делать, если перенести застолье на первую часть дня не получается?

Первый шагом к подготовке будет поход в магазин, где нужно купить грейпфрут и лимон.

Второй шаг: за пятнадцать минут до занятия стратегически выгодного положения за столом между оливье и селёдкой под шубой выпить два стакана воды с лимоном. Можете добавить туда немного меда. Это понизит уровень голода и подготовит желудок к работе.

Третий шаг: Вот вы уже за столом тянетесь к запечённой картошке... Нет! Первым делом съешьте заранее порезанный на кусочки грейпфрут. В грейпфруте содержится множество ферментов, которые ускоряют переваривание пищи.

Заметка: Грейпфрут можно очень удобно приготовить, если срезать ему верх и низ до мякоти, а потом разрезать его по экватору. Полученные две половины нужно разрезать между долек мякоти и развернуть. В итоге каждая долька грейпфрута будет по отдельности. Ну, а что делать с ними дальше, решайте сами, например, красиво выложить на тарелке.

Четвертый шаг: Помните фразу «Жуй, жуй, глотай»? Это рецепт идеального пищеварения. Прежде, чем проглатывать пищу, хорошенько её прожуйте, чтобы она превратилась в мягкую кашицу. Желудок скажет вам «спасибо» за заботу о его нагрузке.

Шаг пятый: Он очень простой и превращает банальное застолье в праздник. Не забывайте общаться за столом. Пока вы говорите, вы не едите и не пьете алкоголь. И чем больше вы говорите, смеетесь, радуетесь компании, тем больше шансов на утро вспомнить праздник с улыбкой, а не с похмельем.

Всем удачный праздников!

И не забывайте, что лучше не доесть, чем переесть".

Напомним, после того, как РИА VladNews запустило реалити-проект «Дневник девушки», который успешно идет уже 5-й месяц, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, как наши участницы - корреспондент РИА VladNews Анастасия Полетаева и 36-летняя мама троих детей Жанна. Теперь он ведет "Дневник парня" на РИА VladNews!

Приглашаем и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник девушки/парня»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.

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