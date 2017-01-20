Дневник девушки: Почему просто не есть не поможет?

36-летняя мама троих детей Жанна делится секретами

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки» 36-летняя мама троих детей Жанна сегодня отвечает на вопросы: "Как тренироваться, чтобы похудеть? Почему марафонцы плохо выглядят? Почему даже у триатлонистов может быть живот? Почему просто "не есть" не поможет? Почему, имея мышцы, худеть легче? Почему много кардио бессмысленно?"

"Дорогие девушки и женщины, давайте вместе найдём ответы на эти вопросы. Я начала статью именно с этих вопросов, потому что, найдя ответы к ним, становится более или менее понятно, что мы делаем не так, чтобы в любом возрасте грамотно сбросить лишний вес и чувствовать себя здоровой и красивой. Я снова убеждаюсь в том, что только силовые упражнения помогают мне добиваться желаемого результата. Не имея времени посещать тренажерные залы, я занималась дома с гантелями и утяжелителями. Звучит не очень "романтично", но все же признаюсь вам, сейчас я подружилась с гирей весом 24 кг. Когда на Новый Год мы были у родителей мужа в Спасске-Дальнем, я нашла эту гирю в кладовке. Я не смогла оторвать от пола эту гирю, а когда мне сказали нести ее самой в машину, если я хочу забрать ее во Владивосток, то я отказалась, потому что понимала, что не донесу. В итоге мне помогли.

Но вот я тренируясь всего неделю, ее вес мне уже не кажется таким огромным. Все это я делаю для того, чтобы увеличить мышечную массу, так как мышцы держат наш скелет и если снизить процент жира в организме, то тогда и фигура будет той, о которой мы мечтаем с вами, дорогие мои девушки. Тратя калории на кардио, я только устаю, и мышечная масса не набирается. Я же хочу баланса в организме, ведь имея хорошие мышцы улучшается метаболизм, тогда и питание будет более вкусным и разнообразным, не нужно будет сидеть на диетах, так как мышцы при силовых тренировках съедают больше калорий, чем при беге, к примеру! Я хочу донести главный смысл вышесказанного: если у вас плохая осанка, слабые мышцы, пожалуйста, сначала накачайте их, а потом поддерживайте форму! Всем удачи и хорошего дня!"

Напомним, с 1 сентября РИА VladNews запустило реалити-проект под названием «Дневник девушки». Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя уже ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна, которая похудела уже на 13 кг.

Кроме того, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, теперь он ведет "Дневник парня".

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.