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Дневник девушки: Как избавиться от переедания

Изменить себя за один год
Владивосток, суббота, 21 января , РИА Vladnews.

1 сентября 2016 года во Владивостоке стартовал первый реалити-проект «Дневник девушки», который направлен на изменения себя с помощью правильного питания и спорта. Изменить кардинально свою жизнь решила корреспондент РИА VladNewsАнастасия Полетаева.

Подходит к концу уже пятый месяц проекта. Самое главное, что за это время появилось действительно понимание того, что красивое тело – это не какая-либо модная диета, а правильное питание и спорт. Сегодня я расскажу, отучить себя от переедания и понять, сколько необходимо пищи для полного насыщения.

Новогодние праздники уже позади, а вернуться в рабочий ритм тяжеловато. Однако вернуться к правильному и полезному питанию также сложно. Безусловно, все «погрешили» и наломались салатов с майонезом и жареных котлеток. Я всегда была уверена, что желудок имеет свойство растягиваться, поэтому мы начинаем есть больше, когда этого делать не следует. В итоге, мы переели. Возникает чувство тяжести, а за 9 дней праздников мы моментально превращаемся в «колобков».

С наступлением рабочих будней пора брать себя в руки и вставать в привычный режим. Итак, избавляемся от праздничных перееданий.

Вспоминаем, что вода – это то, что больше всего необходимо нашему организму! Пить ее следует маленькими глотками.

Забываем, что такое есть «за компанию», а также едим медленно и все тщательно пережевываем. И начинаем кушать только тогда, когда почувствуем голод. Также следует научиться концентрироваться на еде и не отвлекаться на посторонние дела. Есть следует маленькими кусочками и наслаждаться едой. Забивать желудок едой до полного насыщения также не следует.

Из своей жизни исключаем «вкусняшки» в виде фаст-фуда. Превращать еду в награду также не следует.

А вот если снова появляется чувство голода, то нужно себя чем-нибудь отвлечь, например, поговорить по телефону или посмотреть фильм.

Маленькие хитрости, как обмануть свой организм и не переесть:

  • Можно попробовать замедление приема пищи. После каждого третьего укуса необходимо отложить столовый прибор, пока кусочек не будет проглочен, паузы постепенно надо удлинять. Лучше начинать удлинять их в конце еды.
  • Еду начинайте с сырого продукта, потребляйте больше меда, овощей и фруктов, орехов – энергетической пищи. Если Вы чувствуете очень сильный голод, то разделите прием пищи на два этапа, чтобы интервал между ними был тридцать минут. Съев первую порцию, подождите, если голод не ушел, съешьте остальную часть.
  • Найдите себе интересное дело, тогда эмоциональная сфера будет заполненной, и это поможет не думать о еде постоянно. Например, начните бегать или запишитесь на танцы, вяжите, вышивайте, займитесь йогой, рисованием или просто читайте книги. Обязательно больше двигайтесь, гуляйте на природе. Постарайтесь решить свои проблемы, не убегайте от них. Помните, что еда, какой бы вкусной она ни была, не поможет повысить самооценку или избавиться от проблемы. А вот если Вы избавитесь от этого навязчивого желания, то на самом деле сможете похвалить себя. 

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