Дневник девушки: Как избавиться от переедания

Изменить себя за один год

Владивосток, суббота, 21 января , РИА Vladnews.

1 сентября 2016 года во Владивостоке стартовал первый реалити-проект «Дневник девушки», который направлен на изменения себя с помощью правильного питания и спорта. Изменить кардинально свою жизнь решила корреспондент РИА VladNewsАнастасия Полетаева.

Подходит к концу уже пятый месяц проекта. Самое главное, что за это время появилось действительно понимание того, что красивое тело – это не какая-либо модная диета, а правильное питание и спорт. Сегодня я расскажу, отучить себя от переедания и понять, сколько необходимо пищи для полного насыщения.

Новогодние праздники уже позади, а вернуться в рабочий ритм тяжеловато. Однако вернуться к правильному и полезному питанию также сложно. Безусловно, все «погрешили» и наломались салатов с майонезом и жареных котлеток. Я всегда была уверена, что желудок имеет свойство растягиваться, поэтому мы начинаем есть больше, когда этого делать не следует. В итоге, мы переели. Возникает чувство тяжести, а за 9 дней праздников мы моментально превращаемся в «колобков».

С наступлением рабочих будней пора брать себя в руки и вставать в привычный режим. Итак, избавляемся от праздничных перееданий.

Вспоминаем, что вода – это то, что больше всего необходимо нашему организму! Пить ее следует маленькими глотками.

Забываем, что такое есть «за компанию», а также едим медленно и все тщательно пережевываем. И начинаем кушать только тогда, когда почувствуем голод. Также следует научиться концентрироваться на еде и не отвлекаться на посторонние дела. Есть следует маленькими кусочками и наслаждаться едой. Забивать желудок едой до полного насыщения также не следует.

Из своей жизни исключаем «вкусняшки» в виде фаст-фуда. Превращать еду в награду также не следует.

А вот если снова появляется чувство голода, то нужно себя чем-нибудь отвлечь, например, поговорить по телефону или посмотреть фильм.

Маленькие хитрости, как обмануть свой организм и не переесть: