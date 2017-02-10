Дневник парня: Я продержался уже полгода!

24-летний житель Владивостока Евгений делится собственным опытом

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

24-летний житель Владивостока Евгений продолжает вести "Дневник парня" на РИА VladNews.

"Вы когда-нибудь задумывались, чем же так хорошо вегетарианство?

Как я говорил в прошлой статье, я стал веганом. Сразу уберем интригу: я продержался только десять дней, семь из которых я не знал об этом. Как у меня это получилось? Ну, я был увлечен уменьшением поедания жиров и углеводов, а овощи в этом плане очень хорошо смотрелись.

Так чем же хорошо веганство? У меня сложилось впечатление, что самый главный плюс веганства - это возможность приготовить сытное блюдо за пару минут: нарезал овощей для салата, заправил - готово, ближайшие часа два-три ты сыт. С мясом же такое не пройдет, его ещё готовить и готовить.

А теперь по порядку.

Первое. Веганство - это очень сложно. Собрать суточную норму БЖУ чистым веганством трудно и порой дорого. И хотя орехи содержат много белков, они содержат немало и жиров с углеводами. Поэтому я вскоре начал возвращать в свой рацион яйца, творог, а потом и куриную грудку.

Второе. Веганство - это полезно. Я стараюсь один-два дня в неделю питаться, как веген. Витамины, клетчатка, которых полно в овощах, очень полезны для организма, они создают чувство насыщения гораздо быстрее остальных продуктов. А также они не нагружают пищеварение, что дает возможность ему отдохнуть. Согласитесь, что обычный набор блюд сильно нагружает пищеварение. Особенно, если есть в неподходящее время.

Третье. Большое количество овощей и фруктов - это лучше, чем большое количество печенья и тортов. Тут все очевидно, у большинства овощей низкий гликемический индекс, особенно в сравнении с печеньем, поэтому мало того, что они легко перевариваются, так и не откладываются в местах, которые становятся неприглядными.

Подведем итоги. Я не разделяю взгляды веганов на счет того, что есть животных плохо. Все-таки, взбираясь наверх пищевой цепочки, мы не были веганами. Но изменить процентное содержание овощи-мясо в своем рационе в пользу овощей - очень правильное решение. Съев вечером салат из помидоров и перцев, ты получаешь здоровый сон и легкое пробуждение утром. Чего не будет, если съесть огромную тарелку борща, пару котлет и макароны. А если вы так уж любите это есть, то ешьте это утром.

За день это переработается в энергию, а не в жир, который осядет, ну, вы знаете куда:).

И напоследок, помните, что если есть выбор - съесть огурец или печеньку, съешьте огурец и скажите "спасибо" своей силе воли.

P.S. Скоро будет полгода, как я перешел на здоровый образ жизни. Поэтому в следующей заметке парня, я подведу промежуточные итоги своих достижений".

Напомним, после того, как РИА VladNews запустило реалити-проект «Дневник девушки», который успешно идет уже 5-й месяц, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, как наши участницы - корреспондент РИА VladNews Анастасия Полетаева и 36-летняя мама троих детей Жанна. Теперь он ведет "Дневник парня" на РИА VladNews!

Приглашаем и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник девушки/парня»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.