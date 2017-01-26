Дневник парня: Майонез и сахар - зло

24-летний житель Владивостока Евгений решил изменить себя

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

После того, как РИА VladNews запустило реалити-проект «Дневник девушки», который успешно идет уже 5-й месяц, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, как наши участницы - корреспондент РИА VladNews Анастасия Полетаева и 36-летняя мама троих детей Жанна. Теперь он ведет "Дневник парня" на РИА VladNews!

"В прошлый раз я рассказал вам о том, как я бегаю и дал ряд советов насчет того, как что делать. Надеюсь, что у вас не сильно болели мышцы на следующее утро!

Тренировать тело - необходимое условие для достижения желаемой фигуры. Но не достаточное. Нужно еще и правильно питаться, чтобы восполнять затраченную энергию, но при этом не наращивать жировую прослойку. И сегодня я расскажу вам, с чего начинал свое правильное питание.

Как я уже говорил, мои первые попытки начать правильно питаться провалились. Поэтому я решил пересмотреть свой подход к питанию. Для этого я решил начать не считать калории, а убрать из рациона вредные продукты.

Первым ушел майонез. Нестерпимая утрата, я его очень любил и использовал его везде, где только мог. Но ради поставленной цели пришлось от него отказаться.

Дальше был сахар. Убрать его из рациона поначалу казалось очень просто, так как я его употреблял только с чаем и печеньем. Но сладкого все равно хотелось. Поэтому было принято решение есть сладкое только в первой половине дня. А вместо сахара я начал есть сухофрукты. Очень понравилась высушенная груша, небольшой ее запас у меня теперь всегда под рукой.

Колбасы и жирное мясо я никогда особо не любил. Поэтому отказаться от них было очень просто. Особенно, когда я узнал, что лучше всего есть курицу, которую я всегда предпочитал всем видам мяса.

О самом сложном. Выпечка, мучное или попросту вкусняшки. От хлеба отказаться было несложно. Но вот отказаться от печенья полностью я уже три месяца не могу. Нет-нет, да сорвусь. С другой стороны утешаю себя тем, что я смогу лишний раз потренироваться.

Чем же я это все заменил?) Овощи! Много разных овощей и орехи. Я заметил, что многие люди сводят их потребление к минимуму. Но это большая ошибка. Овощи содержат большое количество витаминов, микроэлементов, клетчатки иии сахара, глюкозы точнее. Поэтому их потребление в большом количестве полезно.

Одним из самых моих любимых блюд стали тушеные овощи: лук, помидоры, брокколи, цветная капуста и перец. Тушить на медленном огне.

Орехи мне всегда нравились. Но теперь они стали одним из главных моих источников энергии. Каждую неделю я езжу на рынок и закупаюсь новыми орехами. А из дома не выхожу без пакетика с орешками и пары сухофруктов. Перебить голод, подкрепиться, пакетик с орешками всегда выручает.

Полтора месяца я увеличивал количество потребляемых овощей, орехов, каш и вот однажды я понял, что стал веганом…

Об этом я расскажу в следующей заметке “Дневника парня”.

И помните, чтобы чего-то достичь, нужно от чего-то отказаться".

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник девушки/парня»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.