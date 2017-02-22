Владивостокцы вновь вышли на митинг против точечной застройки 15:36, 22 февраля Владивостокцы вновь вышли на митинг против точечной застройки (Фото)
В Приморье автомобиль улетел в кювет 15:23, 22 февраля В Приморье автомобиль улетел в кювет
Владивостокцы оценивают ущерб от разлитой водки во Владивостоке 15:08, 22 февраля Владивостокцы оценивают ущерб от разлитой водки во Владивостоке
Новостная лента
Февраль, 22 среда
16:03
​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России Фото
16:03
Главврач психиатрической больницы Владивостока: Болезнь - не приговор Эксклюзив
16:03
Суд продлил арест мэру Владивостока Игорю Пушкареву до 30 мая Эксклюзив
16:00
«Волшебный пендель»: третья неделя проекта Фото и Видео
15:47
Новосибирскую фирму признали виновной в экономическом преступлении в Приморье Фото
15:36
Владивостокцы вновь вышли на митинг против точечной застройки Фото
15:23
В Приморье автомобиль улетел в кювет
15:12
В Приморье задержана контрабанда леса
15:08
Владивостокцы оценивают ущерб от разлитой водки во Владивостоке
15:01
Серьезное ДТП превратило легковушку в груду металла
14:56
Суд по делу экс-главы "Радиоприбора" откладывается
14:55
Во Владивостоке состоится самый массовый забег по морю Фото
14:50
Злоумышленники похитили запчасти со спецтехники в Приморье
14:46
Что ждет рубль в марте?
14:36
Лица, причастные к убийству 17-летнего подростка, задержаны
14:33
Снег во Владивостоке прекратится к вечеру
14:27
Радиоактивный лом прибыл во Владивосток
14:16
Появилась краска для волос, цвет которой меняется при изменении температур Видео
14:07
​Пешеход серьезно пострадал в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
14:00
В Приморье зафиксировано 12 пожаров
13:49
Груженная фура сошла с трассы в Приморье Видео
13:48
Спасатели ТОФ успешно провели операцию по спасению судна Yeruslan Фото
13:42
Во Владивостоке осуждена молодая пара, организовавшая наркопритон
13:38
Из горящей квартиры в Приморье спасен человек
13:35
Прокуратура Приморья добралась до администрации края
13:31
Женщина умерла от передозировки во Владивостоке
13:27
ФАС: В России слишком много хлеба
13:11
Режим работы пограничных автомобильных пунктов Приморья временно изменится
13:00
Владивостокских водителей не пугает снегопад
12:49
Во Владивостоке устраняют нарушения, выявленные съемочной группой "Магаззино"
12:38
Выявлено 212 незаконно вырубленных и поврежденных деревьев во Владивостоке
12:33
Во Владивостоке за сутки произошло более 90 аварий Эксклюзив
12:27
Путин наградил Виталия Чуркина орденом Мужества посмертно
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4087 (26) от 22 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Со своим гектаром на чужой огород
Кто захватил у моджахедов «Стингеры»
Есть блин-компот – будет сытным год
На 1-й Морской не парковаться!
Броня крепка, и мотоциклы наши быстры
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Спорт

«Волшебный пендель»: третья неделя проекта

Девушки из разных уголков края мечтают похудеть
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Началась третья неделя первого в Приморье зож-проекта "Волшебный пендель", в котором принимают участие 23 девушки с разных уголков края. Участником проекта стал и корреспондент РИА VladNews, который решил на себе испытать все, что чувствует человек, стремящийся к совершенству. Вот уже третью неделю журналист проекта наравне со всеми участницами занимается спортом, пытается правильно питаться, используя в рационе исключительно те продукты, список которых был отправлен каждому участнику, и отправляет ежедневный отчет по питанию, после которого получает рекомендации от тренера. Несмотря на дух соперничества, девушки стараются морально поддерживать друг друга, ведь всех участниц проекта объединяет одна цель – здоровый образ жизни.

Напомним, что совместно с организаторами для участниц разработана фитнес-программа, которая предусмотрена для самостоятельных занятий спортом в домашних условиях, а также три раза в неделю девушки посещают тренировки в студии по разным программам - функциональный тренинг, Hot Iron, Cardio Strike, Zumba и фитнес-йога.

Каждая новая неделя проекта традиционно начинается с функционально-силового тренинга. Тренировки для девушек проводит Максим Семенов - профессиональный тренер сети популярного во Владивостоке фитнес клуба, обладатель красного пояса по джиу-джитсу, I разряда по легкой атлетике и I разряда по баскетболу. Максим проходил обучение в московской школе фитнеса, где получил сертификаты по дисциплинам Iron System, Best Fit, Cardio Strike, Cross формула, Atletic Stretch, Pilates, Cycle. На сегодняшний день было проведено уже три тренировки по разным направлениям: Best Fit – американская функциональная тренировка, ее основа – движения из аэробики и такие упражнения как прыжки, приседания и отжимания. Предполагается работа со своим весом. Вторая тренировка – Cardio Strike – «кикбоксинг под музыку». Основа: удары руками и ногами. Для начала необходимо разучить движения для рук, затем – для ног. Потом все движения соединяются воедино и существуют уже в общей комбинации. В понедельник, 20 февраля, для участниц проекта была проведена силовая тренировка по немецкой системе Hot Iron. Упражнения предполагают работу с небольшим отягощением в виде штанги и «блинов». В ходе тренировок прорабатываются ноги - приседания, спина - тяга к поясу, грудные мышцы - жим лежа, бицепс, трицепс и пресс.

«Чтобы работать на жиросжигание, необходимо иметь в любом случае силы и выносливость. Логично, что для занятий с утяжелением нужно прилагать усилия, а значит должны быть и мыщцы. То есть, сложно сделать двухчасовую кардио-тренировку, если уже в первые 15 минут сил нет. Свой организм необходимо приучать к длительному нахождению без кислорода. Иными словами, когда мы тренируемся, обмен веществ идет таким образом, что организму не хватает кислорода, и мы начинаем задыхаться. Когда кислорода поступает недостаточно, организм ищет резервные пути, откуда можно взять энергию. Именно в этот момент синтезируются нужные ему питательные вещества, тем самым топятся углеводы, а за ними и жиры. Источником энергии в данном случае будут являться наши жировые клетки, которые при каждом занятии будут становиться все меньше и меньше – вот наша цель», - рассказал Максим Семенов корреспонденту РИА VladNews.

Как уже успела отметить тренер по усиленным фитнес тренировкам Анастасия Кузьменко, 70% успеха зависит от правильного питания. Максим Семёнов отмечает, что голодовка во время занятий категорически запрещена.

«Может получиться обратный эффект. Видя, что организм не кормят, он начинает запасать жир, - рассказывает тренер. - Для того, чтобы добиваться каких-либо результатов, необходимо работать комплексно. Организму нужно выходить на энергетический дефицит, то есть мы должны сжигать больше, чем потребляем. Сидя на диване, этого сделать не получится».

Девушки уже успели поделиться своими впечатлениями от первых недель проекта.

Дорогие читатели! За ходом проекта вы сможете следить в новостях РИА Vladnews.

По вопросам участия в ЗОЖ-проекте «Волшебный пендель» обращаться к организатору: 8-950-299-0017 (Елена).

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке состоится самый массовый забег по морю
14:55, 22 февраля 2017 Во Владивостоке состоится самый массовый забег по морю

На живописной территории бухты Новик на Русском острове

В мероприятии по сдаче норм комплекса ГТО школьниками скорректировано расписание
07:34, 22 февраля 2017 В мероприятии по сдаче норм комплекса ГТО школьниками скорректировано расписание

Нормативы ГТО могут выполнять граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше

Во Владивостоке состоится чемпионат по трикингу
18:37, 21 февраля 2017 Во Владивостоке состоится чемпионат по трикингу

Программа мероприятий

Бойцы джиу-джитсу сразились за звание сильнейшего на чемпионате Владивостока
10:31, 21 февраля 2017 Бойцы джиу-джитсу сразились за звание сильнейшего на чемпионате Владивостока

Чемпионат был посвящен Дню защитника Отечества

Во Владивостоке прошел мастерский турнир по армлифтингу
12:22, 20 февраля 2017 Во Владивостоке прошел мастерский турнир по армлифтингу

В соревнованиях принимали участие не только парни, но и девушки

«Больше футбола» предлагает «Ростелеком» в Приморском крае
10:21, 20 февраля 2017 «Больше футбола» предлагает «Ростелеком» в Приморском крае

Акция станет большим подарком для фанатов данного вида спорта

Самый важный матч регулярного чемпионата сыграет сегодня ХК
16:48, 18 февраля 2017 Самый важный матч регулярного чемпионата сыграет сегодня ХК "Адмирал"

Начало встречи в 24:00