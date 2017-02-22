«Волшебный пендель»: третья неделя проекта

Девушки из разных уголков края мечтают похудеть

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Началась третья неделя первого в Приморье зож-проекта "Волшебный пендель", в котором принимают участие 23 девушки с разных уголков края. Участником проекта стал и корреспондент РИА VladNews, который решил на себе испытать все, что чувствует человек, стремящийся к совершенству. Вот уже третью неделю журналист проекта наравне со всеми участницами занимается спортом, пытается правильно питаться, используя в рационе исключительно те продукты, список которых был отправлен каждому участнику, и отправляет ежедневный отчет по питанию, после которого получает рекомендации от тренера. Несмотря на дух соперничества, девушки стараются морально поддерживать друг друга, ведь всех участниц проекта объединяет одна цель – здоровый образ жизни.

Напомним, что совместно с организаторами для участниц разработана фитнес-программа, которая предусмотрена для самостоятельных занятий спортом в домашних условиях, а также три раза в неделю девушки посещают тренировки в студии по разным программам - функциональный тренинг, Hot Iron, Cardio Strike, Zumba и фитнес-йога.

Каждая новая неделя проекта традиционно начинается с функционально-силового тренинга. Тренировки для девушек проводит Максим Семенов - профессиональный тренер сети популярного во Владивостоке фитнес клуба, обладатель красного пояса по джиу-джитсу, I разряда по легкой атлетике и I разряда по баскетболу. Максим проходил обучение в московской школе фитнеса, где получил сертификаты по дисциплинам Iron System, Best Fit, Cardio Strike, Cross формула, Atletic Stretch, Pilates, Cycle. На сегодняшний день было проведено уже три тренировки по разным направлениям: Best Fit – американская функциональная тренировка, ее основа – движения из аэробики и такие упражнения как прыжки, приседания и отжимания. Предполагается работа со своим весом. Вторая тренировка – Cardio Strike – «кикбоксинг под музыку». Основа: удары руками и ногами. Для начала необходимо разучить движения для рук, затем – для ног. Потом все движения соединяются воедино и существуют уже в общей комбинации. В понедельник, 20 февраля, для участниц проекта была проведена силовая тренировка по немецкой системе Hot Iron. Упражнения предполагают работу с небольшим отягощением в виде штанги и «блинов». В ходе тренировок прорабатываются ноги - приседания, спина - тяга к поясу, грудные мышцы - жим лежа, бицепс, трицепс и пресс.

«Чтобы работать на жиросжигание, необходимо иметь в любом случае силы и выносливость. Логично, что для занятий с утяжелением нужно прилагать усилия, а значит должны быть и мыщцы. То есть, сложно сделать двухчасовую кардио-тренировку, если уже в первые 15 минут сил нет. Свой организм необходимо приучать к длительному нахождению без кислорода. Иными словами, когда мы тренируемся, обмен веществ идет таким образом, что организму не хватает кислорода, и мы начинаем задыхаться. Когда кислорода поступает недостаточно, организм ищет резервные пути, откуда можно взять энергию. Именно в этот момент синтезируются нужные ему питательные вещества, тем самым топятся углеводы, а за ними и жиры. Источником энергии в данном случае будут являться наши жировые клетки, которые при каждом занятии будут становиться все меньше и меньше – вот наша цель», - рассказал Максим Семенов корреспонденту РИА VladNews.

Как уже успела отметить тренер по усиленным фитнес тренировкам Анастасия Кузьменко, 70% успеха зависит от правильного питания. Максим Семёнов отмечает, что голодовка во время занятий категорически запрещена.

«Может получиться обратный эффект. Видя, что организм не кормят, он начинает запасать жир, - рассказывает тренер. - Для того, чтобы добиваться каких-либо результатов, необходимо работать комплексно. Организму нужно выходить на энергетический дефицит, то есть мы должны сжигать больше, чем потребляем. Сидя на диване, этого сделать не получится».

Девушки уже успели поделиться своими впечатлениями от первых недель проекта.

Дорогие читатели! За ходом проекта вы сможете следить в новостях РИА Vladnews.

По вопросам участия в ЗОЖ-проекте «Волшебный пендель» обращаться к организатору: 8-950-299-0017 (Елена).