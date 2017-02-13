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Спорт

Волшебный пендель: Первая неделя проекта позади

Участницы поделились своими впечатлениями
Фото: Инна Деревянко, Татьяна Вагизова Фото: Инна Деревянко, Татьяна Вагизова
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Прошла неделя со старта проекта «Волшебный пендель», в котором на первом месте – здоровый образ жизни. В проекте принимают участие 23 девушки из разных уголков Приморья. Корреспондент РИА VladNews решил испытать на себе все, что чувствует человек, стремящийся к совершенству. Вот уже неделю журналист наравне со всеми участницами занимается спортом, пытается правильно питаться, используя в рационе исключительно те продукты, список которых был отправлен каждому участнику, и отправляет ежедневный отчет по питанию, после которого получает рекомендации от тренера. Несмотря на дух соперничества, девушки стараются морально поддерживать друг друга, ведь всех участниц проекта объединяет одна цель – здоровый образ жизни.

Напомним, для участниц также разработана фитнес-программа для самостоятельных занятий спортом в домашних условиях. Кроме этого организаторы подготовили сюрпризы, подарки от партнеров и спонсоров. В конце проекта все девушки смогут принять участие в борьбе за главный приз - победительница отправится в путешествие на остров Пхукет или заберет наличными 50 000 рублей.

Участницы поделились с корреспондентом РИА VladNews впечатлениями от первой недели проекта:

Анна, 24 года: «Первая неделя, на удивление, прошла быстро и не так тягостно, как я ожидала. Приятно день за днём осознавать, что ты теперь правильно питаешься, и приятно чувствовать эту боль в мышцах, которая появилась после первых тренировок. Отказаться от всяких вкусностей мне было нелегко. Стараюсь наполнить свой рацион всеми полезными веществами. Я искренне верю, что этот проект даст результаты, так как есть заинтересованность и желание дойти до конца. Мотивация, на самом деле, очень простая: хочется изменить себя в лучшую сторону , иметь красивую спортивную фигуру и научиться правильно питаться. Мне нравится, что все в этом проекте открыты для общения и, в принципе, чувствуют себя свободно. Каждая из участниц - интересная личность и, я думаю, участие в этом проекте откроет для многих из нас какие-то новые горизонты».

Ольга, 30 лет: «После первой недели проекта я испытываю легкость в организме: нет тяжести по утрам, и меня это очень радует. Меня устраивает абсолютно все: прекрасные тренера, хорошие упражнения, мышцы все болят, но боль приятная. В течение недели вес немного прыгал, +\-1,5 кг, но окружение замечает мои изменения, футболочки стали немного свободнее. Останавливаться не хочу, для меня главное - это полностью перейти на правильное питание. Хочу красивое и подтянутое тело. Благодаря проекту делаю попытку бросить вредную привычку-курение. Хочу быть красивой не только снаружи, но и внутри!».

Ирина, 41 год: «Уже по первой неделе есть результаты: вес понемногу, но падает, и это придает сил и еще больше мотивирует! Настроение всегда отличное, легкость в движениях. Больше всего меня поразило то, что я только сейчас узнаю реальный вкус продуктов. Именно продуктов, а не приправ, майонезов и прочего. Это прям нереально и, кроме того, очень вкусно!».

                                                           Ирина, 41 год

Елена, 34 года: «Первая неделя волшебного проекта позади. Меня затягивает. Очень радует чувство легкости, которое появилось в связи с отсутствием переедания. Тренировки пока даются тяжело: мышцы привыкли лежать без дела . Но я знаю точно, что не сдамся и думаю что уже в ближайшие тренировки мой организм освоится. И мы сообща будем идти к победе!».

Ксения, 22 года: «В проект меня привёл мой интерес к актуальной для меня теме - теме похудения . Много раз я пыталась самостоятельно худеть, но все мои попытки не приводили к успеху. Последний раз я чуть было не осталась без волос: так как моё питание было не сбалансированное, они начали покидать мою голову. У меня было много вопросов по правильному питанию. На первой неделе проекта этому было уделено большое внимание. С полученными знаниями неделя прошла на ура! Правильное питание плюс физические нагрузки от наших тренеров дали минус 4 кг, чувство легкости, 100% настроения и самое главное - веру в свои возможности!».

                                                        Ксения, 22 года 

Татьяна, 42 года: «На этот проект я пришла для стимула в дальнейшей борьбе с лишним весом . Нагрузка физическая даётся сложнее, чем ограничение в питании. После тренировок в понедельник и среду все очень болело и только после йоги прошло. Пятничная тренировка понравилась больше, чем другие. Условия по питанию правильные, но кажутся мне немного строгими. Вес тронулся – минус 2 кг , почувствовала, что где-то есть мышцы!».

Галина, 36 лет:«В проекте я решила участвовать, чтобы привести себя в порядок после рождения второго ребенка (5 месяцев назад). Ну и конечно интересно, смогу ли я продержаться до конца, хватит ли у меня сил, воли и СИЛЫ ВОЛИ!».

                                                        Галина, 36 лет

Дарья, 25 лет: «Проект для меня - это цель, эксперимент над собой и над жизнью. Многие думают, что питание и спорт – это мелочи. Но эти мелочи способны изменить ВСЕ! Сейчас мне не трудно держать себя в этих рамках. Я хочу вдохновлять себя и других, что жизнь это твой выбор. И совершай "невозможное". Надеюсь, мои друзья последуют за мной».

Дорогие читатели! За ходом проекта вы сможете следить в новостях РИА Vladnews.

По вопросам участия в ЗОЖ-проекте «Волшебный пендель» обращаться к организатору: 8-950-299-0017 (Елена). 

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