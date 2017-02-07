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Первый ЗОЖ проект стартовал в Приморье

Похудей к лету и получи путевку в Таиланд или 50 000 рублей
Фото: Деревянко Инна Фото: Деревянко Инна
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

После завершения новогодних праздников большинство девушек начинают задумываться о своем преображении к предстоящей весне и долгожданному лету. Зачастую, многие из них мечтают избавиться от ненавистных лишних килограммов, начиная усиленно худеть самостоятельно с помощью различных диет, опасных для здоровья. Как правило, подобные эксперименты над собой заканчиваются срывами, и потерянные килограммы возвращаются вновь.

Впервые в Приморье при поддержке РИА VladNews стартует новый ЗОЖ проект «Волшебный пендель», целью которого является мотивация на результат, здоровый образ жизни с помощью правильного питания и регулярных занятий спортом.

Организаторы приглашают принять участие девушек и женщин Приморского края, желающих кардинально преобразиться, избавиться от лишних килограммов и привести себя в красивую, спортивную форму. Для этого не нужно будет специально ехать во Владивосток, так как в основном программа проекта дистанционная.

Во Владивостоке достаточно много программ по преображению и стройности, в которых обязательное условие-посещение очных тренировок. Опытный тренер проекта, кмс по художественной гимнастике, руководитель танцевальной студии «Promo Dance» Анастасия Кузьменко разработала для участниц фитнес-программу, с помощью которой можно заниматься спортом самостоятельно в домашних условиях. Также все участники проекта в течение трех месяцев смогут посещать бесплатно силовые и кардиотренировки в студии фитнеса «Diva Dance».

На протяжении всего проекта много времени будет посвящено культуре правильного питания: составлению и контролю ежедневного рациона. Для участниц проекта семинар по питанию проведет врач-диетолог, тренер с 16-летним стажем работы Николай Левин.

В рамках проекта будут проведены познавательные лекции, открытые уроки от ведущих экспертов в области спорта и красоты.

Организаторы подготовили интересные сюрпризы, подарки от партнеров и спонсоров. В конце проекта все девушки смогут принять участие в борьбе за главный приз. Победительница отправится в путешествие в сказочный Таиланд на остров Пхукет или заберет наличными 50 000 руб.

Дорогие читатели! За ходом проекта вы сможете следить в новостях РИА Vladnews.

По вопросам участия в ЗОЖ проекте «Волшебный пендель»:

  • 8-950-299-0017 - Организатор проекта Елена

Автор фоторепортажа: Инна Деревянко

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