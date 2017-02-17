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"Волшебный пендель": 70% красивого тела зависит от того, что мы едим

Подходит к концу вторая неделя первого в Приморье зож-проекта
Фото: Татьяна Вагизова Фото: Татьяна Вагизова
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

В субботу участницы зож-проекта «Волшебный пендель» побывали на дополнительной усиленной фитнес-тренировке с одним из опытных тренеров проекта - кмс по художественной гимнастике, c руководителем танцевальной студии Владивостока Анастасией Кузьменко, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Комплекс, который был подобран специально для участниц проекта, состоял из разминки, кардио-нагрузки и силовых упражнений. С помощью круговой тренировки девушки выполнили комплекс для мышц, а в конце занятия выполнили упражнения на их растяжку. Именно такие занятия помогут героиням проекта избавиться от лишнего веса и уменьшить свои объемы, а также поспособствуют укреплению мышц и появлению выносливости.

По словам опытного тренера Анастасии Кузьменко, невозможно привести себя в форму, если питаться неправильно.

«70% красивого тела зависит от того, что мы едим. Питание и регулярные тренировки взаимосвязаны между собой. Если исключить правильное питание, но оставить тренировки, вес не будет уходить. Если не тренироваться, но питаться правильно, значение на весах, безусловно, уменьшится, но кожа будет не красивая и дряблая», - рассказала Анастасия.

Отметим, что совместно с организаторами для участниц разработана фитнес-программа, которая предусмотрена для самостоятельных занятий спортом в домашних условиях, а также три раза в неделю девушки посещают тренировки в студии по разным программам - функциональный тренинг, Hot Airon, Cardio Strike, Zumba и фитнес-йога.

Ранее РИА VladNews сообщало, что в первом зож-проекте в Приморье принимают участие 23 девушки с разных уголков края. Также участником проекта стал и корреспондент РИА VladNews, который решил на себе испытать все, что чувствует человек, стремящийся к совершенству. Вот уже две недели журналист проекта наравне со всеми участницами занимается спортом, пытается правильно питаться, используя в рационе исключительно те продукты, список которых был отправлен каждому участнику, и отправляет ежедневный отчет по питанию, после которого получает рекомендации от тренера. Несмотря на дух соперничества, девушки стараются морально поддерживать друг друга, ведь всех участниц проекта объединяет одна цель – здоровый образ жизни.

Участницы уже успели поделиться своими впечатлениями от первой недели проекта.

Дорогие читатели! За ходом проекта вы сможете следить в новостях РИА Vladnews.

По вопросам участия звоните 8-950-299-0017 (организатор проекта Елена).

Автор фоторепортажа: Татьяна Вагизова

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