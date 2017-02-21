В Амурском заливе будут проводиться ледокольные работы в связи с буксировкой Yeruslan

Выход на лед запрещен

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 февраля, в акватории Амурского залива запланировано проведение ледокольных работ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

В связи с этим, Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно рекомендует не выходить на ледовое поле Амурского залива - это опасно для жизни. Возможен откол ледового поля, образования трещин и подвижек льда.

Работы будут завершены в течении светового дня. Просим с пониманием отнестись к полученному предупреждению и воздержаться от выхода на лёд.

Возможно, ледокольные работы будут связаны с буксировкой печально известного судна Yeruslan , которое сегодня должно отправиться в Славянку. В субботу, 18 февраля, всего полчаса не хватило Yeruslan, чтобы уйти под воду. 10 сантиметров отделяло судно от критической отметки. Затопление судна приостановлено. В том числе за счёт того, что накануне водолазы при помощи специальных «пластырей» заделали отверстия в корпусе судна, через которые поступала вода. До начала работ вода поступала со скоростью 150 кубометров в час. Если бы не были приняты экстренные меры, то судно в течение получаса-час ушло под воду, не хватило буквально 10 сантиметров.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что на корабле-призраке Yeruslan произошел пожар. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews. Сгоревшее судно начало медленно уходить под воду. Немногим позже стало известно, что на судне орудуют мародеры. Сейчас судно Yeruslan, арестованное и брошенное судовладельцем, будет отбуксировано на мель во избежание затопления.