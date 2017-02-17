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Политика и экономика

Медведев поручил вице-премьерам решить проблемы с "ЭРА-ГЛОНАСС"

Ситуация с системой должна решаться системно
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил двум вице-премьерам решить проблему, возникшую с введением обязательной установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на иностранных автомобилях при постановке на учет в РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 

"Заложниками этой ситуации в крае оказался широкий круг лиц, которые так или иначе вовлечены в автомобильный бизнес: моряки, декларанты, автоперевозчики, собственники авто – все страдают от этой неопределенности", – рассказал губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому представитель инициативной группы жителей региона Валерий Кауров. Он представляет тех, кто пострадал от этой юридически шаткой ситуации и выступает за временный мораторий на установку данной системы.

То, что в "подвешенном" состоянии на таможнях России и Японии оказались около 1 400 автомобилей, подтверждает и начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин: около тысячи "застряло" на таможенных складах Приморья, еще часть – в Стране восходящего солнца.

Среди проблем, которые необходимо решить: доработать порядок оформления и передачи ввезенных автомобилей владельцам, определить порядок дооборудования подержанных транспортных средств системой "ЭРА-ГЛОНАСС", а также определиться с тем, какая структура будет устанавливать систему на автомобили.

Вместе с тем, в Минпромторге уверены: никаких проблем, связанных с системой "ЭРА-ГЛОНАСС" нет.

Напомним, с первого января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для того чтобы получить ПТС, автолюбитель должен проделать ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока такой возможности нет.

Сейчас жители Владивостока стараются своими собственными силами решить проблему ввоза б/у автомобилей на территорию Приморья. Так, 6 февраля они организовали собрание, где решили подключить юристов и тщательно изучить закон. Депутат Думы Владивостока Андрей Галицких в разговоре с корреспондентом РИА VladNews сообщил, что если со стороны власти не будет озвучено решение проблемы, то в середине февраля будет организован митинг по проблемам автолюбителей.

Справка: "ЭРА-ГЛОНАСС" - российская государственная система экстренного реагирования при авариях.

Представляет собой распределенную инфраструктуру оператора (включающую в себя навигационно-информационную платформу, сеть передачи данных и сеть сотовой связи по принципу "виртуального оператора") и устройства (автомобильная система в терминах стандарта), устанавливаемые в автомобили.

При аварии (по требованиям ГОСТ устройство должно распознавать фронтальное столкновение, боковое столкновение, удар сзади) автомобильное устройство в соответствии с заложенным в него алгоритмом определяет степень тяжести аварии, определяет местоположение пострадавшего транспортного средства через спутники системы ГЛОНАСС и/или GPS, устанавливает связь с инфраструктурой "ЭРА-ГЛОНАСС" и в соответствии с протоколом передаёт необходимые данные об аварии. Сигнал о бедствии имеет приоритетный статус и будет передан через любого сотового оператора, чей сигнал в данном месте будет самый сильный. Если сеть будет перегружена множеством телефонных звонков, то их можно прервать для передачи экстренной информации.

Совершить вызов можно и вручную - нажатием специальной кнопки SOS. В этом случае оператор контакт-центра "ЭРА-ГЛОНАСС" голосом уточняет детали происшествия и в случае подтверждения информации или при отсутствии ответа направляет службы экстренного реагирования, например, спасателей, Скорую помощь, ГИБДД. Водитель или пассажиры могут также вручную включить устройство, передать данные и связаться с оператором.

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