На таможнях ДФО застряло больше 700 автомобилей

Документы проверяются на соответствие реальности

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

На складах дальневосточных таможен застряло более 700 автомобилей, сообщает корреспондент РИА VladNews. О том, почему так произошло и какая судьба ожидает эти транспортные средства, рассказал начальник ДВТУ Юрий Ладыгин, который разъяснил, что с 1 января 2017 года в ДФО оформлено уже более 1,2 тысячи автомобилей. За машины оплачены все таможенные пошлины и платежи, и владельцы хотят забрать авто - но судьба большей части этих "железных коней" неясной:

- Но забрали машины только 448 человек, - объяснил Ладыгин. - Остальные машины - в ожидании. Ситуация непростая. Ведь они (владельцы авто - прим. ред.) должны были предъявить нам СБКТС с отметкой, что машина оборудована кнопкой. Либо СБКТС должен был быть выдан до 31 декабря прошлого года. Поэтому эти люди находятся в ожидании. Кроме того, на складах имеется еще 769 машин, на которые не подавали еще декларации. Какова из судьба? - трудно сказать. Будет нормально оформлен СБКТС (который мы проверим обязательно) - значит наш ответ будет "да". Но пока - ожидание. Мы изучаем все СБКТС, насколько они законны.

Однако на вопрос "Есть ли вероятность, что документы на авто отзовут?" Юрий Ладыгин не дал точного ответа, пояснив, что его у него нет:

- Я не могу говорить об этом: они выданы полномочными органами, находятся на сайтах. То есть все функции выполнены. Но мы считаем, что потенциально могут возникнуть некоторые нестыковки. Поэтому все проверяется, - резюмировал начальник всех дальневосточных таможен.