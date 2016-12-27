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Политика и экономика

Дальневосточникам отказали в снижении цен на электричество

Снижение тарифов предназначено исключительно для бизнеса
Фото: vmisti.in.ua Фото: vmisti.in.ua
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Понижение цен на электроэнергию на Дальнем Востоке не коснется ее жителей; оно предусмотрено только для бизнеса; об этом  корреспонденту РИА VladNews сообщили в Минвостокразвития. Законопроект, одобренный СовФедом Российской Федерации на прошлой неделе и поданный на подпись президенту России, предусматривает снижение тарифов на электроэнергию в ДФО для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Механизм, на который возложена надежда на улучшение бизнес-климата на Дальнем Востоке, предусматривает выравнивание цен на электричество путем их снижения в ДФО - и повышения на остальной территории Российской Федерации (что поможет компенсировать убытки поставщиков электроэнергии на Дальнем Востоке России от недополучения прибыли).

Ранее такой вариант глава государства Владимир Путин назвал "безальтернативным". Снижение цен на электричество в макрорегионе он поручал Федеральному Собранию РФ в 2015 году. Об этом же напоминал и на втором Восточном экономическом форуме в 2016 году.

Вместе с тем, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, рассказывая о новом законопроекте, подчеркнула, что, согласно закону, правительством будет создан механизм контроля за достижением на территориях Дальнего Востока планируемых цен и тарифов и на розничном рынке электроэнергии.

Стоит отметить, что на Дальнем Востоке России, где тарифы на электроэнергию превышают среднероссийские до 2,5 раз, зарплата продолжает оставаться на уровне в 1,5 раза ниже средней зарплаты в КНР (при почти одинаковой стоимости электроэнергии в Приморье и в Китае).

Напомним, Правительство России вплотную занялось вопросом, как увеличить население Дальнего Востока, после того, как президент Владимир Путин дал соответствующее поручение. Варианты должны быть готовы к 1 марта 2017 года.

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