Путин рассказал о ценах на электроэнергию на Дальнем Востоке

Президент РФ признал безальтернативность способа выравнивания энерготарифов в ДФО

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Президент России признал безальтернативность способа выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке: такое мнение глава государства выразил на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной Думы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

«Мы не найдём никакого другого решения, кроме как раскинуть (их) на всю территорию РФ: приподнять где-то на десятую часть, а в некоторых регионах - опустить», - заявил Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что речь идёт не обо всех дальневосточных регионах, так как не во всех из них тарифы на электроэнергию выше среднероссийских.

Ранее Государственная Дума Российской Федерации рассмотрела во втором и третьем чтениях законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» (в части установления Правительством России надбавки к цене субъектов электроэнергетики в отдельных регионах Дальнего Востока, порядка использования средств, получаемых от применения такой надбавки, и обеспечения минимизации ее размера). Закон обеспечит снижение стоимости электроэнергии для промышленных потребителей на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. Закон вступит в силу с 1 января 2017 года. Поручение о выравнивании энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня было дано Президентом России в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2015 года.