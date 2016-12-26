Вся Россия заплатит за снижение цен на электричество в ДФО

Выравнивать тарифы будут постепенно - во благо бизнеса

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Цены на электроэнергию на Дальнем Востоке с общероссийскими выровняют старым проверенным способом: снизив их в ДФО и подняв в остальной части России. Законопроект с соответствующими поправками в Федеральный закон «Об электроэнергетике» был поддержан Советом Федерации на минувшей неделе - и направлен на подпись президенту РФ Владимиру Путину, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Как уверяют российские лидеры, поправки в закон позволят создать отличные условия для развития бизнеса на Дальнем Востоке России:

- Цель закона - уменьшение тарифов в этих дальневосточных регионах и приближение их к среднероссийским, - отметил заместитель председателя Комитета СовФеда по экономической политике Виктор Рогоцкий

- За каждым новым проектом стоят новые заводы, предприятия, а значит больше рабочих мест для самих дальневосточников. Это одно из ключевых решений для стимулирования экономики региона, оно даст мультипликативный эффект, - сказал глава Минвостокразвития Александр Галушка.

- Снижение стоимости электроэнергии, свободный порт, плоские тарифы для авиаперелетов, налоговые каникулы для дальневосточных гостиниц, «дальневосточный гектар», субсидии для лесоперерабатывающих предприятий - все это имеет колоссальное значение не только для предпринимателей, инвесторов, но и для жителей Дальнего Востока, является практической реализацией стратегии развития Дальнего Востока и дополнительными мерами обеспечения и защиты прав граждан России, - заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Также Ирина Яровая сказала, что «недостаточность развития энергетической инфраструктуры, высокие затраты на энергию, действительно, являются сдерживающими факторами для развития дальневосточных территорий и конкурентоспособности бизнеса». Как отметил Виктор Рогоцкий, «в большинстве регионов Дальнего Востока тарифы на электроэнергию значительно выше – примерно в 2-2,5 раза – чем в среднем по России, и особенно в таких технологически изолированных районах как Чукотка, Камчатка, Сахалин, Якутия». «Для того, чтобы они не достигли запредельных величин, государство дотирует эти регионы. Только на одну Чукотку уходит ежегодно 1 млрд рублей». Он объяснил предлагаемый механизм выравнивания тарифов:

Для снижения энерготарифов для Дальнего Востока законом предлагается в качестве источников компенсации выпадающих доходов производителей электрической энергии использовать надбавку к цене субъектов электроэнергетики Дальнего Востока путем увеличения стоимости мощности для потребителей первой и второй ценовых зон. Ориентировочно рост тарифов в регионах Центральной России, Урала и Сибири повысится на 1,5 процента, который произойдет не одномоментно, а постепенно – не более 0,9 процента ежегодно. «Ноу-хау здесь нет. Льготные условия мы создавали в свое время для Крыма, Севастополя, Калининградской области», – прокомментировал Рогоцкий.

Напомним, поручение о выравнивании энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня было дано Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2015 году.