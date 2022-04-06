Дачно, зелено, полезно! Первая весенняя поросль обладает большой жизненной силой. И делится ею с нами

Что ни говори, а вырастить для семьи что-то полезное, вкусное и экологически чистое – одна из задач, которую ставит перед собой почти каждый дачник. А вот максимально извлекать пользу из дачной жизни умеют далеко не все.

Врач-диетолог высшей категории Приморского краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи Надежда Косырева призывает дачников не ждать, когда поспеет урожай, а внимательно присмотреться к тому, что с началом теплых дней уже зеленеет прямо под ногами. Эти дары природа предлагает нам буквально на каждом шагу и обычно совершенно бесплатно.

Нектар из березовой рощи

Если у вас есть возможность собрать березовый сок – собирайте. Это уникальный природный напиток, который обладает мощными тонизирующими свойствами. А еще это прекрасное средство для детоксикации организма. Березовый сок очищает организм от шлаков и токсинов: солей, мочевой кислоты, остатков лекарств после длительных курсов приема медикаментов. Он очищает почки и печень, питает организм витаминами и минералами.

Сезон сбора сока – это примерно месяц с середины марта до середины апреля, конечно, с поправкой на погоду и температуру воздуха. В это время человек обязательно должен пить березовый сок. Это природное средство оздоровления организма. Он содержит витамины, минералы, там есть соли магния, соли калия и кальция, натрий, цинк и так далее. Все эти компоненты очень благотворно влияют на здоровье. Калий и натрий регулируют давление, поддерживают солевой баланс крови. Кальций полезен для костной системы, зубов, нормального функционирования нервной системы.

В березовом соке содержатся фитонциды, дубильные вещества, ферменты, которые поддерживают работу желудочно-кишечного тракта. Фитонциды – это природный антибиотик, который защищает от бактерий, вирусных инфекций. И, конечно, нужно отдать должное матушке-природе за такой подарок.

Но помните: если вы заготавливаете сок, нужно делать это бережно. Нельзя брать сок с молодых деревьев, это может привести к их гибели. Да и к взрослым березам нельзя относиться варварски, забирая большое количество сока, оставляя после сбора открытые повреждения коры. Нужно уметь быть благодарными природе за ее уникальные дары.

Кроме того, на основе березового сока готовится масса косметических средств: лосьоны, кремы, сыворотки, ополаскиватели. Средства на основе березового сока осветляют кожу, избавляют ее от пигментных пятен, помогают избавиться от перхоти. Беременным женщинам сок помогает снять токсикозы. Он имеет желчегонный и мочегонный эффект, благотворно влияет на поджелудочную железу.

Единственное, что березовый сок нужно с осторожностью пить тем, у кого камни в почках, потому что он расщепляет камни до песка, но может спровоцировать движение камней, а это очень болезненный процесс. И сок противопоказан тем, у кого есть аллергия на березовую пыльцу.

Солнце под ногами

Совсем скоро у нас зазеленеет трава и в ней зацветут одуванчики. А мы равнодушно топчем то, что может дать нам здоровье.

Одуванчик тоже уникальное растение. Мы с ним боремся как с сорняком, а его нужно активно употреблять в пищу. Пока он только показался из земли и не нарастил лист, нужно выкапывать корни. Их моют, подсушивают, измельчают. Получается что-то вроде цикория. Напиток из корней одуванчика очень полезен.

Дальше появляются листья, стебли, которые содержат млечный сок, их можно использовать для приготовления салатов, супов. Единственное, что они горчат, их нужно вымачивать в соленой воде.

Любую зелень – лук-батун, первый укроп, листья салата – смешиваем с листьями одуванчика, сбрызгиваем лимонным соком, заливаем маслом, присаливаем – и вот вам весенний витаминный салат. Такие салаты нужно есть обязательно.

Одуванчик улучшает аппетит, активизирует обменные процессы в организме. Это великолепное желчегонное средство. А еще одуванчик обладает мощными противопаразитарными свойствами. Он помогает очистить организм от паразитов и токсинов. Благотворное влияние оказывает и на нервную систему. Весной многие испытывают хроническую усталость, слабость, апатию, упадок сил. Одуванчик помогает избавиться от всех этих симптомов, он обладает свойствами, поддерживающими и тонизирующими нервную систему.

Употребление одуванчика очищает кожу, благотворно влияет на суставы, потому что в нем содержатся железо, калий, магний, медь, витамины А и С, все витамины группы В. Измельченную зелень листьев одуванчиков можно использовать для масок, накладывать на лицо и кожу рук. Млечный сок одуванчика помогает при укусах насекомых, если им сразу же смазать место укуса и приложить к пораженному участку кожи сорванный лист. Млечный сок помогает вывести бородавки.

После того как одуванчик зацветает, главное внимание уделяем цветам – из них варят варенье. Это варенье помогает повысить гемоглобин.

Употреблять одуванчики с осторожностью нужно тем, у кого диагностирована желчнокаменная болезнь, эрозивные гастриты, обострение язвы желудка.

Если одуванчик зацвел, сбор корней нужно отложить на осень.

Сорняки – на стол

Еще один злостный сорняк, с которым мы боремся все лето, – это мокрец, или неумируха. А между тем молодой мокрец нужно употреблять в свежем виде. Он имеет нежную зелень довольно приятного вкуса. Можно соединять мокрец с листьями шпината, листового салата, любой огородной зеленью, делать лимонно-масляные заправки, и вы получите полезный и вкусный весенний салат.

В народной медицине мокрец используют при запорах как мочегонное, при простуде с сухим кашлем он помогает отхождению мокроты. Мокрец имеет болеутоляющее и успокаивающее действие. Он чистит сосуды от атеросклеротических бляшек. Для лечения используют отвары и настои мокреца. Кашицу из листьев мокреца можно прикладывать к ссадинам и порезам, такую же кашицу или отвары можно прикладывать к больным суставам. Для приготовления компрессов мокрец заливают кипятком, настаивают и прикладывают к воспаленным суставам.

В общем, прежде чем бороться с сорняками, нужно подумать, для чего природа-матушка нам их дает. А дает она их для нашего оздоровления. И нам нужно этими дарами пользоваться.

Место крапиве – в зеленом борще

Если у вас на участке растет крапива, вы тоже должны помнить, что она кладезь витаминов. Варите зеленые щи из молодых побегов и листочков. Ошпаренную зелень можно добавлять в салаты.

Запаривайте зелень крапивы для ополаскивания волос. У крапивы широкий спектр действия, в том числе она известна как кровеостанавливающее средство.

Крапиву нужно использовать, пока у нее нежная молодая зелень. В ней есть даже антиоксидант – витамин Е, а также калий, магний, медь, множество полезных микроэлементов.

Вообще, все весенние травы богаты витаминами и микроэлементами. Почему раньше ценились и заготавливались именно апрельские и майские травы? Потому что они наиболее полезны. Они обладают большой жизненной силой.

Конечно, с врачами нужно дружить и обращаться к ним вовремя. Но пользоваться дарами природы, возвращаться к рецептам народной медицины, проверенной веками, тоже нужно. Можно только порадоваться за людей, которые умеют черпать здоровье из природных источников.

Салат с крапивой и одуванчиком

ИНГРЕДИЕНТЫ

0,5 кг крапивы

200 г щавеля

20 г одуванчика (цветов и листьев)

30 г листьев подорожника

20 г зеленого лука

1 яйцо

10 г редиски

1 ст. л. оливкового масла

специи

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Всю зелень тщательно промыть под проточной водой.

2. Яйцо отварить вкрутую, почистить.

3. Редиску промыть, отрезать хвостики, не очищать от кожуры.

4. Всю зелень мелко порубить ножом, выложить в салатницу.

5. Добавить порезанное кубиками яйцо.

6. Заправить маслом, посолить, приправить специями, перемешать.

7. Выложить горкой на плоское блюдо, украсить порезанной кружочками редиской.

Такой салат особенно рекомендуется тем, у кого слабое здоровье, повышенное давление. Он получается не только полезным, но и минимально калорийным. Однако прежде, чем готовить его каждый день, все же следует узнать мнение врача.

Идеальное время для приготовления этого салата – весна, пока листочки растений еще молодые и свежие. А вот летние растения для этого не подходят.

Виктория БУРКОВА