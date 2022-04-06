Век бабочки недолог, но любовь вечна Приморская сцена Мариинки покажет японскую нежность в обрамлении великой итальянской музыки

22 и 23 апреля 2022 года зал Приморской сцены Мариинского театра будет заполнен на все сто процентов, можно не сомневаться. Постановку одной из лучших опер Пуччини великолепной «Мадам Баттерфлай» (16+) жители Приморья ждали давно.

Над спектаклем работают режиссер-постановщик Мариуш Трелиньский, художник-постановщик Борис Кудличка, главные партии к премьере готовят солисты Приморской сцены Мариинки.

В пресс-службе театра напомнили, что трагическая история японской девушки Чио-Чио-сан, полюбившей лейтенанта американского флота Пинкертона и преданной им, во Владивостоке впервые была показана в 2016 году в программе I Дальневосточного фестиваля «Мариинский». Заглавную партию тогда исполнила одна из ведущих сопрано современности Анна Мария Мартинес, а партию Пинкертона – заслуженный артист России солист Мариинского театра Евгений Акимов.

…На рубеже столетий молодой американский офицер Пинкертон приезжает в японский город Нагасаки и женится на очаровательной девушке Чио-Чио-сан, прозванной за свое изящество Баттерфлай. Лейтенант увлечен ее красотой и не заботится о том, что в его родной стране этот брак будет признан недействительным. Спустя год Пинкертон покидает возлюбленную, которая ждет ребенка, возвращается в Америку и женится снова. Чио-Чио-сан преданно ждет его. Через три года, узнав, что Баттерфлай растит их сына, молодой человек прибывает в Японию со своей новой женой с целью забрать ребенка. Мать, вынужденная отдать сына, решается на отчаянный поступок…

Опера «Мадам Баттерфлай» великого вериста (веризм – итальянский вариант реализма) Джакомо Пуччини обязана своим сюжетом автобиографическому роману французского писателя и путешественника Пьера Лоти «Мадам Хризантема» (1888). Роман Лоти прошел несколько стадий переработки: добавились воспоминания о Японии сестры американского писателя Джона Лютера Лонга, а в 1900 году драма была адаптирована для сцены американским режиссером Дэвидом Беласко. Пуччини, увидев пьесу Беласко во время своего пребывания в Лондоне, был так ею восхищен, что предложил либреттистам Луиджи Иллика и Джузеппе Джакоза написать на ее основе оперное либретто. Обращение к сюжету из жизни далекой Японии отвечало распространенному в европейском искусстве XIX–XX веков тяготению к экзотике, стремлению художников обогатить свою палитру новыми красками. Написанная в 1903–1904 годах опера, впоследствии редактированная композитором, приобрела триумфальный успех и завоевала прочную репутацию на мировой оперной арене.

– Пуччини описал ситуацию женщины, полюбившей слишком сильно, видящей в муже чуть ли не бога, пренебрегшей ради него верой, семьей, домом. Эта повесть о женщине, которая нарушила заповедь, гласящую «не создавай себе кумира». Финальный акт становится знаком искупления и победы, – убежден постановщик оперы Мариуш Трелиньский.

Михаил НЕЩЕДРИН