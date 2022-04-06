Советы врача: психическое состояние от времени года не зависит - как же его контролировать? Весна – время романтики и… психозов. Только за последний месяц в СМИ мелькали новости о совершенно нагой девушке, разгуливавшей по улицам Уссурийска, и подозрительном мужчине, наблюдающем за детьми в одном из районов Владивостока. А в Партизанске 73-летняя пенсионерка была обнаружена забравшейся на внешний блок кондиционера на втором этаже…

Причиной такой явно нездоровой активности обыватели считают «весеннее обострение» психических заболеваний. Хотя у специалистов по этому поводу однозначного мнения нет.

Зимой и летом – одна тревога

В медицинской литературе такой термин, как «весеннее обострение», не закреплен. Эксперты считают: если у человека есть какое-либо хроническое заболевание, рано или поздно оно может рецидивировать, причем с сезоном это чаще всего не связано. Разве что вы не страдаете от аллергии на пыльцу цветущих растений.

Заведующая центром психотерапии, психопрофилактики и медико-социальной помощи Владивостокской поликлиники № 3 клинический психолог Зоя Бояркеева рассказывает, что весенние и осенние изменения в природе могут затронуть человеческую психику, если она в целом хрупкая и малоструктурированная. Словом, человек, склонный к срывам, тревожный и нервный, конечно, почувствует на себе влияние природы. Положительное оно будет или отрицательное, это уже другой вопрос.

– В наших широтах весна – настоящее время обновлений. Увеличивающийся световой день побуждает к большей активности и эмоциональной вовлеченности во все происходящее вокруг, тонизирует. Солнечный свет стимулирует выработку серотонина, что, наоборот, должно сыграть положительную роль, – считает Зоя Бояркеева. – Нет научно выверенных данных о том, что изменение сезона влечет за собой развитие или обострение психических заболеваний.

Однако человек действительно может переживать эмоциональные подъемы или спады в какой-то конкретный период времени. Связано это, по словам психолога, с «индивидуальным календарем». Возможно, приближается годовщина какого-то неприятного события или сказывается влияние текущей ситуации. Для людей с «тонкой душевной организацией» любые, даже незначительные, изменения, в том числе смена времен года, уже могут стать стрессом.

Говорить о реально назревающей проблеме стоит лишь в том случае, если поведение и реакции человека стали обостренными и несвойственными ему.

– Если до этого ваш близкий находился в состоянии дисфории (форма болезненно-пониженного настроения), ему все не нравилось, он ничего не хотел, а сейчас он начинает строить какие-то планы, причем чаще всего нереалистичные, на это нужно обратить внимание. Человек может начать фонтанировать какими-то несбыточными проектами, тратить зарплату на ненужные вещи, брать кредиты на непродуманные покупки или бизнес-идеи, и это может быть звоночком, который должен насторожить родственников и друзей, – говорит психолог.

Чрезмерно повышенное настроение, остающееся таковым даже в негативных ситуациях, может являться симптомом гипомании. Это состояние как раз характеризуется активностью и чувством полного физического благополучия, которое на самом деле является обманчивым. Гипомания может проявляться в рамках более серьезных психических заболеваний, поэтому, если ваш близкий вдруг стал чересчур жизнерадостным и активным, хотя обычно такое состояние ему не свойственно, лучше отвести его к специалисту.

По другую сторону от непробиваемых оптимистов стоят отрешенные меланхолики. И это тоже не совсем здоровая крайность. Если человек всегда проявлял интерес к жизни, а тут вдруг потух, возможно, с его психологическим состоянием тоже что-то не так.

– Возможно, вы заметили, что ваш близкий стал каким-то заторможенным, замечает вокруг только негатив – грязь на дорогах, растущие цены. Если он перестал за собой ухаживать, не меняет гардероб, не прибирает свое жилище, перестал выполнять какие-то базовые вещи вроде приготовления еды или мытья посуды, к этому нужно относиться очень внимательно. Скорее всего, здесь потребуется обращение к психиатру, потому что может иметь место реальное заболевание, а не просто нарушение адаптации к новым условиям, – считает Зоя Бояркеева.

Подводя итог, психолог отмечает, что новый сезон – это всегда неизвестность и перемены, пусть даже мелкие, например, переход от зимнего пуховика к весеннему пальто. Незнание и неуверенность в том, что ждет дальше, повышают тревогу. Человеку хочется контролировать внешний мир и с помощью этого справиться со своими внутренними переживаниями, но это невозможно.

– Если у вас возникает чувство тревоги, нужно для себя понять, что стало его причиной, заняться саморегуляцией, не обращая внимания на внешние факторы, – рекомендует специалист.

Режим и еще раз режим

Позицию психологов полностью поддерживают и психотерапевты. Заместитель главного врача по лечебной работе краевой клинической психиатрической больницы Ольга Новикова безоговорочно утверждает: никаких толп новых пациентов в отделениях с началом весны не наблюдается. Текучка такая же, как и весь год.

– Термин «обострение хронических заболеваний» сложился давно и прочно вошел в наш лексикон. Но вместе с определением «весеннее» он в основном используется людьми без медицинского образования. Все обострения в первую очередь зависят от общего состояния здоровья человека. Его могут вызывать снижение иммунитета или банальное прекращение употребления поддерживающих препаратов, – объясняет доктор Новикова.

Конечно, как и в любом вопросе, здесь есть исключения. Например, метеозависимые люди, для которых любое погодное изменение напрямую связано с ухудшением самочувствия, причем как физического, так и морального.

Нет и доказанных фактов того, что психические заболевания чаще развиваются именно весной. Однако врачи заметили, что, если впервые человек заболел, например, в апреле, лечился, а затем перестал принимать поддерживающую терапию, болезнь вновь вернется примерно в тот же самый период. В таком случае человек будет жаловаться на раздражительность, ухудшение памяти, невозможность сосредоточиться из-за эмоционального состояния. Сильнее всего пострадает здоровый сон.

– Если наблюдаются нарушения сна в течение двух суток, это уже повод обратиться к специалисту. Нарушения могут быть самыми разнообразными. Например, когда человек не может уснуть в течение двух-трех часов, анализируя события прошедшего дня: что он сказал, как отреагировал и т. д. Либо для людей со сниженным настроением или депрессией характерно, что засыпают они достаточно легко, но в три-четыре часа ночи просыпаются и больше не могут уснуть. Если продолжительность сна меньше пяти часов, нужно идти к врачу, – настаивает Ольга Новикова.

Хорошей профилактикой стресса и различных заболеваний специалист считает соблюдение режимов сна и питания, отдых и прогулки на свежем воздухе. После зимы организм истощается, снижается иммунитет, особенно в нашем регионе с нестабильным климатом. Поэтому следить за своим состоянием нужно особенно внимательно. Если с какими-то изменениями в своем состоянии вы уже не в силах справиться самостоятельно, не бойтесь обратиться к специалисту.

Марина ЗУБКО