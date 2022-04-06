Две пади на подряде Судьбу одного из старейших кварталов Владивостока, расположенного в районе «Дальпресса», пытаются решить уже более 40 лет

Ранее предполагалось, что реновация городских территорий в дальневосточной столице начнется именно с этого района, который когда-то назывался Куперова Падь. Теперь он больше известен как район «Дальпресса» – по названию полиграфического гиганта, расположенного здесь.

Однако сегодня в плане готовности проекта, решения проблем переселения живущих здесь людей, наличия инвесторов и так далее его опережает Голубиная Падь. «В» не так давно посвятил этому проекту разворот.

Трудно представить, что помешало городу начать ее здесь, но то, что очередь по реновации сюда обязательно дойдет, вне сомнения.

Здесь рождались и умирали надежды

Ровно 42 года назад в главной тогда краевой газете «Красное знамя» работала молодая оптимистичная женщина, которую все звали Женечка, – хорошая знакомая автора материала. Жила она в частном секторе напротив Дома печати на проспекте «Красного знамени», 10. Как сейчас помнится, ее оптимизм в отношении светлого будущего своей «дыры» объяснялся, в частности, тем, что уже тогда серьезно поговаривали, что старые частные дома здесь вот-вот должны снести, а их жителям предоставить новые просторные квартиры. Учитывая, что в городе тогда за год-полтора вырастал новый микрорайон, в это вполне верилось. Плюс в начале 1980-х рядом за сравнительно короткий срок был построен газетный комплекс «Дальпресс». Тогда сносили частный сектор и строили дома на Третьей Рабочей, на Тунгусской, в 63-м и 64-м микрорайонах и пр. Однако до этой «ямы» в Куперовой Пади очередь тогда по разным причинам так и не дошла.

Люди продолжали жить в ветшающих домах, сажать жалкие огородики, надеясь, что плохая экология не повлияет на качество урожая. Кто-то приватизировал участок, а кто-то не стал. Одни решились и построили что-то новое, а другие продолжали жить в уже аварийных домах. Некоторые из них сегодня находятся в очень плохом состоянии и уже брошены. И, пожалуй, уже нет среди них ни одного, который был бы построен порядка 115 лет назад, когда здесь начиналось активное частное строительство.

Из окон редакции было любопытно видеть, как местные жители что-то для себя решали, встречаясь у колонки, как зимой кто-то, рискуя сломать шею, освобождал от полуметрового снега готовую обрушиться крышу. Другой, возможно, после бутылки чего-то горячительного выскакивал из жаркой баньки в чем мать родила и растирался снегом. Или из небольшой частной конюшенки детишки выводили пару лошадок и пони, с которыми шли на заработки либо на Спортивную гавань, либо на центральную площадь. Однако следов тех лошадей давно уже не видно. Теперь их место арендуют рабочие из ближнего зарубежья.

Бесконечные попытки не пытки

Нельзя сказать, что за все минувшее время не было попыток преобразования этого района. Время от времени градостроители и дипломники-архитекторы показывали красивые проекты, включавшие его в общий замысел с территорией, примыкающей с западной стороны вплоть до берега Амурского залива.

Где-то на стыке прошлого и этого веков предприниматель Юрий Игнатенко, превративший старую баню на ул. Комсомольской в современный торговый центр «Игнат», как и некоторые до него, вынашивал планы реновации квартала, который образуют проспект «Красного знамени», Океанский проспект, ул. Комсомольская и ул. Иманская.

Как-то, знакомя меня со своим проектом, он отмечал, что приоритетным считает развитие здесь открытого пространства, где должно присутствовать несколько высоких зданий. Если не подводит память, это должны были стать пара бизнес-центров и гостиница, в несколько подземных уровней парковки и торговые галереи, в которые через стеклянные «фонари» должен был поступать дневной свет. Остальное предлагалось оформить бульваром, зелеными зонами с фонтанами, чтобы здесь появилось привлекательное общественное пространство.

К сожалению, из того замысла был реализован лишь проект бизнес-центра «Игнат» на углу ул. Иманской и проспекта «Красного знамени» рядом с единственной здесь пятиэтажной сталинкой. Остальное из того замысла по ряду причин сделать не удалось.

Одна из основных причин – это стесненность территории. Ее развитие неизбежно должно рассматриваться с расширением прилегающих улиц и проспектов, со строительством второй очереди ВКАД. Другие причины – это серьезные средства, необходимые для расселения людей, сложность строительства из-за водотока и пр.

Пока не появлялся крупный инвестор, часть территории квартала вдоль Океанского проспекта успели освоить под мелкие магазинчики, столовую, офисы. Здесь долго после расселения у еще не перенесенной остановки стоял двухэтажный дом – наполовину кирпичный, наполовину деревянный. Его однажды снесли, но на «память» оставили каменную стену. Она должна была украсить новое здание небольшого торгового центра. Однако строительство его несколько лет назад приостановилось на этапе создания каркаса. Да еще вдоль ул. Комсомольской в начале этого столетия, видимо, на выкупленном участке появился пункт техобслуживания автомобилей.

Внутри квартала, примерно там, где Игнатенко собирался строить гостиницу, за шлагбаумом недавно появилась площадка под какой-то новый крупный объект. Строительного паспорта здесь, однако, пока нет, и работы не ведутся.

Затишье перед стройкой

В отличие от Голубиной пади здесь пока нет нового забора, на котором так же грандиозно была бы представлена информация, что район «Дальпресса» уходит под реновацию. Нет впечатляющих видов эскизного проекта.

Что могло задержать начало реновации старых районов города именно отсюда?

Один из жителей частного сектора спешит на работу и отвечает, что, по его личному мнению, городская администрация перебьется – никуда он со своей земли не уедет (кстати, дом у него неплохой). Как он сказал, жилье под расселение или компенсацию ему обещают, но за приватизированную землю по рыночной цене деньги не обещают. Хотят бесплатно.

Житель сталинки отметил, что какое-то там собрание жильцов, а то и два с вопросом по расселению дома уже проводилось, но он не присутствовал. Его этот вопрос не волнует. Если по расселению дадут квартиру лучше, чем у него есть, то это его устроит. А пока не дают, суетиться не стоит…

На станции техобслуживания сказали, что пока никто не предупреждал, что их участок попадет под реновацию. Аналогично ответили работники в магазинчиках вдоль Океанского проспекта, предположив, что обновление, наверное, затронет лишь частный сектор.

Правда, трудно представить, что эти разномастные объекты в 2-3 этажа могут быть сохранены при реализации будущего крупного комплексного проекта. Единственным объектом, который в этом квартале действительно может быть сохранен, это современный офисный «Игнат», и все.

Кроме того, все эти объекты находятся в границах территории комплексного развития – ул. Комсомольская и проспект «Красного знамени»,15, определенных постановлением администрации Владивостока № 3246 от 21 августа 2020 года.

Компенсации преткновения

Считается, что компенсации попадающих под снос домохозяйств должны опираться на независимую оценку, а она, безусловно, объективная, не учитывает привязанность людей к месту, где они родились и прожили много лет.

Однажды один из предпринимателей в разговоре на эту тему сказал, что за его новый дом в центре города, когда он пошел под снос при строительстве одного из объектов саммита АТЭС 2012 года, ему была выплачена компенсация в 15 миллионов рублей. Тогда за те деньги можно было построить новый дом не хуже прежнего, но для человека тот снос так и остался личной трагедией, потому что иного подобного места он найти уже не смог, да и потребовалось время, чтобы отстроиться заново и наладить быт на новом месте.

В районе рядом с этим хороший трехэтажный дом площадью 180 кв. метров на своих 4 сотках предлагается сейчас за 35 миллионов рублей. За 40 миллионов – дом площадью 25 кв. метров, но с участком 8 соток. Просто участок 16,65 сотки на Тополинке – за 100 миллионов. И совсем дешево – за 5,5 миллиона рублей – участок 1,65 сотки с частью дома 22,8 кв. метра.

Оценки независимых экспертов по объектам на «Дальпрессе» по ценам заметно ниже. Они полагают, что развалины не имеют права на высокие цены и земля должна компенсироваться дешевле, чем считают люди. Соответственно, два года назад вероятный застройщик предполагал, что здесь за каждую сотку жителям стоит заплатить не более 300 тысяч. Жители говорят, что было вообще обещано всего по 100 тысяч. Такая цена просто расстроила людей и настроила на противодействие.

Вице-мэр Владивостока Алексей Ляйфер отметил, что несколько жителей «Куперовой ямы» подали иски против комплексного развития этой территории. Однако администрация города продолжает продвигать эту идею, пытаясь убедить их в справедливости независимых оценок, которые им преподносятся. Обещают помочь с оценкой, участвуя в процедуре оценки имущества. В общем, все делается для того, чтобы убедить людей, что им предлагается красная цена за их жилье и землю. С теми, кого убедить не удается, администрации приходится судиться, и на это уходит драгоценное время.

В начале марта в администрации города жители «Дальпресса» встречались с руководством города по вопросу компенсаций. Встреча была обнадеживающей – глава администрации Константин Шестаков заверил, что разрабатываются условия, которые должны устроить всех участников реновации, и особенно жителей территорий, которые под нее попадают, – 52 семьи. Если будет предоставляться жилье, то это по площади будет даже несколько больше того жилья, которым человек владеет сегодня.

Кто и что будет строить?

Сам по себе участок для реновации на «Дальпрессе» небольшой – всего 27 189 кв. метров. Но этого достаточно для того, чтобы на этом месте за 3-4 года построить какой-то уникальный комплекс. Но пока с местными жителями до конца не улажен земельный вопрос, комплексное строительство не может быть начато.

Предполагалось, что в КРТ в районе «Дальпресса» заинтересован тандем компаний – местной «Ареал-Девелопмент» Богдана и Дмитрия Глотовых, известной по таким проектам, как «Маринист» и «Новатория», и международной компании Кирилла Писарева Wainbridge, осуществляющей свою деятельность в Великобритании, США, Франции, Монако, на Карибских островах и в России. Сегодня она ведет более 32 проектов, 6 из них – в нашей стране, к их числу относится и ЖК «Новатория» в нескольких сотнях метров от квартала, который готовят к реновации.

Надо отметить, что обе компании заручились поддержкой городской администрации и губернатора Олега Кожемяко в своих планах по работе с территориями города, подлежащими реновации. Однако сегодня трудно предположить, как обещанное сотрудничество сложится с компанией Wainbridge, деятельность которой в основном связана со странами, попавшими в список враждебных.

С другой стороны, изменившиеся отношения России с остальным миром могут наложить свой отпечаток на выбор того набора объектов, который может быть здесь построен. Например, вряд ли в ближайшей перспективе в этом месте будут востребованы офисные здания под широкое представительство иностранных компаний. Впрочем, они и раньше особо не рвались в наш город.

Надо отметить, что на сайтах обеих названных компаний сегодня отсутствует какая-либо информация об их планах на территорию в районе «Дальпресса», не говоря о презентации работы над проектом ее реновации. Нет в свободном доступе в Интернете и каких-либо новых эскизов будущей застройки.

Известно, что при организации аукциона на право заключения договора о КРТ на эту территорию потенциальному застройщику было предложено сделать концепцию и несколько вариантов застройки. Похоже, что их еще нет или их стараются не афишировать, и пока непонятно, под какую значимую идею люди должны освободить девелоперам этот своеобразный квартал.

Согласно Генплану Владивостока здесь определена зона делового и коммерческого назначения, где возможно строительство зданий до 30 этажей. Кстати, Wainbridge имеет опыт строительства современных офисных и коммерческих зданий. Однако не исключено, что на этой территории могут появиться и просто четыре новые элитные 30-этажные жилые «свечки», о чем, как о варианте, говорилось при одном из обсуждений. С ценой квадратного метра около 250-400 тысяч рублей.

Виктор КУДИНОВ