Ритмичный «Владивосток» Легендарная группа написала композицию о столице Приморья, стоя на берегу Японского моря

Спросите коренного жителя Владивостока среднего возраста, много ли он знает песен, посвященных столице Приморья. И ваш собеседник непременно вспомнит «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль», «Владивосток» Аллы Пугачевой и, возможно, «Порт Владивосток» местного певца и композитора Игоря Пшеничных.

Эта песня ежегодно звучит из громкоговорителей на площади Борцов за власть Советов в День города. Помните: «Дальний Восток я любить не престану. Владивосток – город сопок и туманов…» И, пожалуй, все! На этом познания песенного репертуара о Владивостоке у большинства наших обывателей заканчиваются.

Фокстрот – танец неприличный

На самом деле зонгов, в названиях которых встречается имя нашего города, довольно много. Есть среди них хорошо известные песни, а есть и такие, которые являются настоящей музыкальной экзотикой. К примеру, в далекие годы, которые называли «ревущими тридцатыми», стены многих танцевальных залов Европы и Америки сотрясали звуки модного фокстрота «Владивосток».

Фокстрот с именем нашего города был необычайно популярен по обеим сторонам Атлантики. Эту модную танцевальную вещицу в 1935 году записал на пластинку один из лучших британских танцевальных оркестров того времени под руководством Джека Хайлтона. Выступления оркестра проходили в роскошных лондонских отелях, и лишний билетик на их концерты было просто не достать.

Авторами фокстрота «Владивосток» были известные английские продюсеры Элтон Бокс и Дезмонд Кокс. У этой парочки хит-мейкеров было свое музыкальное издательство Box and Cox Publications, а в нем была особая секретная комната, посередине которой стоял большой белый рояль. За этим роялем Элтон Бокс и Дезмонд Кокс не только сочиняли свои веселые песенки, но и устраивали прослушивания молодых талантов. Кто из них и почему решил дать своему танцевальному хиту 30-х годов имя нашего города, неизвестно.

Кстати, в то далекое время в нашей стране фокстроты только-только начинали реабилитировать. После того как в 1924 году этот танец был запрещен в СССР специальным циркуляром Главреперткома как танец в высшей степени неприличный. Во Владивостоке с завидной регулярностью появлялись постановления «Об упорядочении танцевальных вечеров в клубах и на танцплощадках города».

В этих постановлениях отмечалось, что «на городских танцевальных вечерах культивируются пошлые и чуждые вкусам нашей молодежи западные танцы. Поэтому необходимо запретить во Владивостоке исполнение западноевропейских танцев типа фокстрот. Решительно бороться с искажением и вульгаризацией танца. Программу танцев утвердить и строго выдерживать».

Владивосток – трудное слово

Далее перенесемся в 70-е годы. В мае 1977 года канадская рок-группа Prism записала для своей дебютной пластинки песню «Владивосток». В Стране кленового листа дебютный альбом группы получил платиновый статус. В одной только Канаде было продано больше 100 тысяч экземпляров этой пластинки. Автором песни «Владивосток» был Jim Vallance (Джим Вэлланс), выступавший в то время под псевдонимом Родни Хиггс. Вэлланс – настоящий рекордсмен по количеству различных музыкальных наград. Он – постоянный соавтор знаменитого канадского рокера Брайана Адамса, писал песни для группы «Аэросмит», Джо Кокера, Рода Стюарта и многих других известных исполнителей. Песню «Владивосток» Джим Вэлланс написал в 1974 году. Это было время, когда название нашего города было у всех на слуху.

В ноябре 1974-го во Владивостоке проходили советско-американские переговоры с участием 38-го президента США Джеральда Форда и Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Тогда, осенью 1974 года, во Владивостоке были подписаны важные документы об ограничении подземных ядерных испытаний и систем ПРО. Принято считать, что эти документы реально помогли сдержать гонку вооружений.

Вместе с американским президентом во Владивосток прилетели журналисты, которые освещали переговоры. С их легкой руки о «городе нашенском» узнали многие простые американцы, причем узнали с лучшей стороны. После переговоров отношения между нашими странами заметно потеплели, правда, ненадолго. И вот что еще интересно: во время записи песни «Владивосток» вокалист группы Prism никак не мог правильно произнести название нашего города. На протяжении нескольких дублей в студии он продолжал петь «Владио-восток». Один из вариантов с искаженным названием города попал на пластинку, выпущенную в 1977 году.

Европа на берегу Японского моря

А теперь еще одна удивительная история о Владивостоке и всемирно известной американской группе The Ventures («Венчерс»). Напомним, что в 70-е годы каждое воскресенье ровно в 19 часов граждане Советского Союза собирались у экранов своих телевизоров, чтобы посмотреть на заграничную жизнь, показанную в передаче Центрального телевидения «Международная панорама». Долгие годы главной музыкальной темой этой телепрограммы была композиция Vibrations группы The Ventures. Вот и получается, что миллионы наших соотечественников, далеких от рок-музыки, были заочно знакомы с творчеством легендарного американского коллектива.

Группа The Ventures появилась на музыкальном горизонте в 1958 году. Юные «Битлз» в то время только делали первые шаги в шоу-бизнесе, а «Венчерс» уже были в статусе звезд. За свою музыкальную карьеру группа записала более 60 студийных альбомов, выпустила 30 альбомов концертных выступлений и более 75 синглов, многие из которых в разные годы попадали на вершины мировых хит-парадов.

Данные музыкальной статистики говорят о том, что пластинки «Венчерс» разлетелись по свету тиражом свыше 100 миллионов экземпляров. Группа стала путеводной звездой для многих музыкантов. В 2008 году «Венчерс» включили в зал славы рок-н-ролла.

Несколько лет тому назад мне в руки попала японская пластинка группы The Ventures с простым и незатейливым названием «Новое и лучшее», выпущенная в 2016 году. На этой пластинке я с большим удивлением обнаружил композицию, которая называлась «Владивосток».

К сожалению, все мои попытки отыскать хоть какую-то информацию о композиции «Владивосток» не увенчались успехом. Зато в сетях Интернета удалось найти контакты менеджера группы «Венчерс» Фионы Тэйлор, у которой я поинтересовался историей появления этой таинственной мелодии. И через пару дней получил письмо, в котором госпожа Тэйлор сообщала, что – увы и ах! – ей ничего об этом неизвестно. Но, возможно, об этом что-нибудь знает автор мелодии «Владивосток» гитарист группы «Венчерс» Bob Spalding (Боб Сполдинг). Номер телефона автора прилагался. Один звонок за океан – и я уже знал о мелодии «Владивосток» все.

…Группа «Венчерс» часто гастролировала в Японии. После одного из концертов музыканты стояли на берегу Японского моря в городе Вакканай и размышляли над тем, как же далеко отсюда Европа, куда им вскоре предстояло отправиться с концертами. И тут их японский менеджер произнес: «Да не так уж и далеко. Вон там, на другом берегу, европейский город Владивосток». Вот тогда-то у музыкантов и появилась идея написать инструментальную композицию о нашем славном городе у моря. И через год после этого события мелодия «Владивосток» появилась на пластинке лучших композиций группы «Венчерс», выпущенной специально для японского рынка.

Боб Сполдинг рассказал мне о том, что, когда он сочинял мелодию «Владивосток», он очень хотел, чтобы она была похожа на какую-нибудь русскую мелодию, но в особой восточной аранжировке. И еще добавил: «Я даже не предполагал, что однажды эту мелодию услышат во Владивостоке».

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Дмитрий ШАКИН