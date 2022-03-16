Таежные тропы, ведущие к бессмертию Приморье вместе со всей Россией готовится отметить грандиозный юбилей Владимира Арсеньева

10 сентября исполняется 150 лет со дня рождения прославленного путешественника, географа, этнографа, писателя, востоковеда, картографа, исследователя Уссурийского края Владимира Арсеньева. Это событие значимо не только для Приморья, но и для всей просвещенной России. В соответствии с указом президента РФ 2022 год объявлен Годом Арсеньева.

Разумеется, в этой связи запланировано множество мероприятий, большинство из которых состоится на российском Дальнем Востоке. «В» будет о них своевременно и подробно рассказывать.

В русской императорской армии на территории Дальнего Востока военный разведчик Арсеньев прошел путь от подпрапорщика до подполковника. Участвовал в боевых действиях и был награжден серебряной медалью «За поход в Китай». Однако известность в нашей стране и за рубежом ему принесла научная деятельность, хотя Владимир Клавдиевич даже не имел университетского образования. Арсеньев стал действительным членом Общества изучения Амурского края (ОИАК), Императорского Русского географического общества, Вашингтонского национального географического общества и множества других научных организаций, кавалером многих наград от государства и общественных организаций ряда стран.

Мировая слава к нему пришла уже в советское время, после выхода в свет приключенческих повестей «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала», а также книг «В горах Сихотэ-Алиня» и «Сквозь тайгу», нескольких монографий о Дальнем Востоке.

Постигая незнаемое

Пехотный офицер Владимир Арсеньев, ранее окончивший Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище и готовящийся к поступлению в Академию Генерального штаба, прибыл во Владивосток для прохождения военной службы 5 августа 1900 года. Жена Анна Константиновна с сыном Володей смогли приехать к нему только в мае 1901-го. На окраине города, в Гнилом Углу, семье выделили небольшой деревянный домик с двумя комнатами и кухней. Все свободное время Владимир Клавдиевич тратил на знакомство с окрестностями Владивостока и даже стал заядлым охотником.

К этому времени он получил звание поручика и служил в 1-м Владивостокском крепостном пехотном полку. 6 октября 1902 года Арсеньева назначили заведующим конно-охотничьей командой полка (подразделение разведки). В ее обязанности входили также картография и изучение местности, сбор статистических данных о населении. Помимо этого, молодой офицер самостоятельно вел наблюдения научного характера – о рельефе, геологии, флоре и фауне Уссурийского края, о народах, населявших эти места, записывая подробности в свой путевой дневник.

В чине штабс-капитана Арсеньев участвовал в Русско-японской войне, руководил гарнизонной военной разведкой, был награжден тремя орденами. Позднее выполнял секретные экспедиции по Дальнему Востоку по заказу военного ведомства, сражался с хунхузами и вооруженными браконьерами в Уссурийской тайге.

Постепенно Владимир Клавдиевич совершал все более длительные походы. Он исследовал территорию от залива Посьета на юге до озера Ханка на севере, от реки Суйфун (ныне Раздольная) на западе до залива Святой Ольги на востоке. Эти путешествия были сопряжены с большим риском для жизни. Арсеньеву приходилось вступать в схватки с хунхузами, сталкиваться с дикими животными и преодолевать суровые погодные условия. В ту пору он увлекся археологией, его находки выставлялись в столичном Русском музее.

С 1906 года Арсеньев служил в штабе Приамурского военного округа. В это время изыскания неутомимого ученого охватили хребты Сихотэ-Алинь и Хехцир. В одном из походов произошла судьбоносная встреча с гольдом Дерсу Узала, ставшим проводником и другом Арсеньева до конца своей жизни.

Исследования Владимира Клавдиевича поддерживали гражданские и военные власти вплоть до генерал-губернаторов. В 1911 году персональную выставку собранных им в Уссурийском крае экспонатов, устроенную в Санкт-Петербурге, посетил император Николай II и побеседовал с исследователем. В том же году его перевели на гражданскую службу с сохранением воинских регалий.

Осенью 1913 года в Хабаровске Владимир Арсеньев встретился и подружился с всемирно известным норвежским путешественником и полярным исследователем Фритьофом Нансеном. Знаменитый скандинав помогал Владимиру Клавдиевичу с изданием его научных трудов в Европе. В этот же период ученый вплотную занялся написанием книг.

А вот попытки собраться в длительную экспедицию к Северному Ледовитому океану, так же как и отправиться на фронт в период Первой мировой войны, не увенчались успехом – власти оберегали талантливого ученого от смертельной опасности.

Много лет Арсеньев был директором краеведческого музея имени Гродекова в Хабаровске. В дальнейшем исследовал Камчатку, Командоры, Приамурье. Инициировал создание на Дальнем Востоке первых природных заповедников. Одновременно преподавал в Дальневосточном университете и во Владивостокском педагогическом институте. В 1921 году стал профессором. Имел множество научных наград. Его деятельность и душевные качества заслуженно принесли ему почти легендарную славу доброго и отзывчивого человека.

В годы Гражданской войны Арсеньев развелся с женой и женился вторично. В этот же период на Украине от рук бандитов погибли все его родственники. Все последние годы жизни он продолжал заниматься наукой.

В памяти на века

Владимир Арсеньев умер во Владивостоке в 1930 году, по официальной версии, от крупозного воспаления легких. Это заключение вызвало недоумение у многих его современников, а скоропалительные (на следующий день после смерти) похороны усилили подозрения в загадочности гибели ученого. Сомнения остались по сию пору…

Изначально Владимира Клавдиевича похоронили на военном кладбище на полуострове Шкота, однако чуть позже останки перенесли на Морское кладбище.

Судьба самых близких его людей была трагична. Вдову Арсеньева Маргариту Николаевну расстреляли в 1938 году по ложному обвинению в шпионаже (реабилитирована посмертно), дочь Наташу осудили на 10 лет лагерей. Сохранился личный архив ученого, который спустя годы у его дочери Натальи Владимировны приобрело Общество изучения Амурского края…

О самом Владимире Клавдиевиче, его сподвижниках и научной работе сняты фильмы и написаны книги. Всем известен вышедший на экраны в 1976 году советско-японский фильм режиссера Акиры Куросавы «Дерсу Узала», удостоенный премии «Оскар».

В честь Владимира Арсеньева названы город в Приморье, улицы и школы, корабли и самолеты, река (правый приток Уссури), две горы (на хребте Сихотэ-Алинь и на острове Парамушир), вулкан на Камчатке. Во Владивостоке имя исследователя носит музей истории Дальнего Востока.

В 2019 году имя ученого и писателя присвоено Международному аэропорту Владивосток. Годом ранее была учреждена ежегодная Всероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева.

Однако настоящий вал событий, мероприятий и наименований, связанных с юбилеем этого выдающегося россиянина, ожидает нас в ближайшие месяцы.

В благоустройстве

Прямо сейчас в городе авиастроителей проводятся реконструкция и благоустройство видовой площадки с необычным названием «И благодарные потомки воздвигли памятник ему» на сопке Увальной. «В» напоминает, что на этом месте в Арсеньеве в 1972 году установили памятник самому исследователю и его проводнику Дерсу Узала, который участвовал в опасных экспедициях ученого и неоднократно спасал ему жизнь.

Проект обустройства территории вокруг памятника разработан Приморской студией ландшафтного дизайна. В основу концепции общественной территории дизайнеры положили историческую справку и краткую биографию знаменитых друзей. Участок также озеленят и зонируют, смонтируют на нем освещение. Здесь появятся кафе, сувенирная лавка, зона отдыха со скамейками, качелями и детской игровой площадкой, спортивный комплекс, туалет.

Кроме того, новые парки и скверы имени Арсеньева откроются еще в нескольких населенных пунктах Приморья.

Большой комплекс работ предстоит провести на объектах культурного наследия, таких как могила Арсеньева на Морском кладбище, Дом-музей писателя и музей истории Дальнего Востока его имени. Запланированы организация инсталляционной зоны в аэропорту Владивостока, создание граффити и мурала (настенной живописи) на открытых для свободного посещения площадках в дальневосточной столице.

В книгах

Приморское издательство «Рубеж» выпустило полное собрание сочинений Владимира Арсеньева в шести томах. Впервые после 1921 года в трудах писателя и ученого нет цензурных изъятий и сокращений.

Как отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, «изданию полного собрания сочинений предшествовала кропотливая работа, которую сотрудники издательства вели в архивах, по крупицам собирая материалы. Этот шеститомник дает нам возможность более глубоко познакомиться с творчеством и жизнью Арсеньева, с его путешествиями, в том числе с теми секретными экспедициями, которые он проводил по всему Дальнему Востоку». Скоро это собрание поступит в библиотеки и книжные магазины.

Чуть ранее была переиздана знаменитая книга Арсеньева «Встречи в тайге». Она вызовет интерес не только у взрослых, но и у подрастающего поколения. Юный читатель сможет расширить свой кругозор и познакомиться с животными, птицами и другими представителями удивительной фауны Уссурийской тайги.

В предисловии к изданию 1966 года историк детской литературы Иван Халтурин писал: «Какое прекрасное чтение для молодежи, которая должна знать свою страну. Арсеньев для очень многих читателей заново открыл наш Дальний Восток. Его интересовало все: природа, люди, звери, птицы. Он дал нам незабываемое описание края, рассказал обо всем, что увидел своими глазами. И мы, читая его книги, вместе с ним путешествуем по Уссурийской тайге, встречаемся с лесными охотниками, слушаем их рассказы. Прошло много лет после путешествий Арсеньева. Там, где были еле заметные лесные тропы, проложены шоссе. В глухой тайге выросли заводы, города. Орочи и удэгейцы перестали быть вечными скитальцами…»

Это совместный проект краевого правительства и издательства «Русский остров». «Встречи в тайге» раскрывают удивительный мир природы Приморья, затрагивают немаловажную тему взаимоотношений дикой природы с человеком, которая остается актуальной и сегодня.

Книга, кстати, известна своей удивительной судьбой. Она впервые увидела свет в далеком 1949 году, а затем переиздавалась в СССР еще 19 раз на разных языках. Всего она выдержала 20 изданий.

Применяются в проекте и современные технологии. Дополненная реальность предполагает звуковую составляющую – наиболее выразительные отрывки из рассказов писателя зазвучат в исполнении приморских актеров.

Эти проекты дополнят издания альбомов, открыток, каталогов, буклетов, календаря, онлайн-карты и атласа памятных арсеньевских мест.

Кроме того, на китайский язык переведены три популярных произведения Владимира Арсеньева – «По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала», «Сквозь тайгу», скоро они выйдут в свет. Решается вопрос организации переводов на корейский и вьетнамский языки.

В фильмах

В настоящее время ведется подготовка к съемкам художественного фильма о жизни Владимира Арсеньева. В прошлом году наш край посетил руководитель проекта народный артист России Евгений Миронов. Он побывал в местах, где помнят и чтят великого путешественника. К примеру, в национальном селе Красный Яр на реке Бикин, где проживают представители одного из коренных малочисленных народов Дальнего Востока – удэгейцы. Телевизионный сериал зрители увидят в 2023 году.

В предстоящий период юбилейных мероприятий, с августа по октябрь, запланирован показ ряда кинокартин. В первую очередь оскароносного фильма Акиры Курасавы «Дерсу Узала», а также ленты «Тропой тайги».

Подарком для почитателей творчества нашего земляка станет видеопроект «Арсеньев: в тайгу, в неизвестное». Полнометражный видеофильм, созданный по оригинальным материалам ОИАК, без купюр покажет жизнь и исследовательскую деятельность выдающегося ученого.

В кинотеатрах Дальнего Востока также покажут документальные фильмы «Капитан тайги», «Владимир Арсеньев. Тайна жизни и смерти», «Одиссея дальневосточника: Владимир Арсеньев», «Как снималось кино Дерсу Узала».

На сцене

Театральные коллективы готовят к юбилею знаменитого исследователя Дальнего Востока новые драматические работы.

Так, в феврале в рамках проекта «Владивосток. Ожившая история» в Пушкинском театре ДВФУ состоялись премьера спектакля и открытие музейной экспозиции, посвященных жизни и творчеству Арсеньева. В основу необычного театрального проекта легла пьеса лауреата общероссийской литературной премии имени В.К. Арсеньева писателя и журналиста Василия Авченко. В предыдущем номере «В» подробно рассказал об этой постановке. Напоминаем, что Пушкинский театр покажет ее снова 16 и 17 апреля.

Еще одна премьера под названием «Легенда Уссурийского края» (12+) состоится 21, 22 и 23 мая в Приморском краевом театре молодежи. Спектакль посвящен 150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева. Это сценическая версия легенды о царе Куань-Юне, передававшейся аборигенами Уссурийского края из уст в уста и бережно записанной путешественником во время одной из экспедиций.

Для детей в краевом театре кукол в следующем месяце готовится премьера спектакля «Дерсу Узала» (6+) по мотивам произведений писателя. Примерно в эти же сроки в театре кукол Находки ожидается показ спектакля «Хозяин тайги» (6+).

В октябре на сцене Приморского академического драматического театра имени Горького запланирована премьера спектакля «Арсеньев. Расхищению не подлежит» (18+).

В проектах

В начале осени Русское географическое общество проведет расширенное заседание совета и круглый стол «Памяти В. К. Арсеньева». Научно-практическая конференция «Арсеньевские чтения» в этом году получает статус всероссийской и проводится совместно с Министерством образования и науки РФ.

Краевое отделение РГО – ОИАК организует открытый интерактивный чемпионат Приморского края по краеведческим тестам, кроссвордам и заданиям «Примориада-2022», посвященный юбилею ученого. Его задачами являются пропаганда творчества Арсеньева как этнографа, зоолога, историка, ботаника, археолога, геолога, нумизмата, метеоролога, автора более 60 научных и литературно-художественных работ, а также популяризация его исследований Уссурийского края.

Активистами лиги ходьбы «Женьшень» проложены пешие арсеньевские маршруты для всех желающих. Походы состоятся в Приморье, Хабаровском крае и на Камчатке. Жителей и гостей Владивостока приглашают на пешеходные и автобусные экскурсии по арсеньевским местам нашего города. На 10 сентября запланирован открытый экскурсионный городской флешмоб «Дорогами Арсеньева».

В региональных и муниципальных музеях и библиотеках состоятся выставки, лектории и уроки краеведения, пройдут тематические викторины в социальных сетях, библиотечные и научные форумы. Власти Приморья готовят встречи писателей и краеведов с населением, также по инициативе краевого правительства ожидается вручение премий имени Арсеньева молодым авторам и исполнителям в сфере культуры.

Для школьников организуют настольную игру по маршрутам путешествий знаменитого исследователя и интеллектуально-развлекательный брейнг-ринг, а также интеллектуальные игры-путешествия, викторины, квесты для детей и молодежи, выставки рисунков и этнических поделок.

Николай КУТЕНКИХ, действительный член Общества изучения Амурского края