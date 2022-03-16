Алло, вас беспокоят из Центробанка… Угрозы возбужденным уголовным делом – новый тренд телефонных аферистов

Незнакомый номер, высветившийся на экране смартфона, в большинстве случаев настораживает. Многие люди, особенно молодежь, звонки от неизвестных абонентов игнорируют. Во-первых, зачем звонить, когда есть WhatsApp, а во-вторых, мало ли, вдруг очередные мошенники? Да и электронные письма с незнакомых ящиков быстро улетают в спам.

Опасения эти вполне резонны: недоброжелатели действительно обзванивают все подряд номера с надеждой найти наивного простачка и срубить с него как можно больше. Чаще всего «клиентами» мошенников становятся люди, все же привыкшие использовать телефон именно для звонков и на автомате просматривающие абсолютно все новые сообщения, поступившие на электронную почту.

Цена спокойствия – 700 долларов

Дальневосточное ГУ Банка России ежемесячно информирует население о деятельности телефонных аферистов. Но даже полная осведомленность не дает гарантии, что тебе уж точно никогда не позвонят или не напишут.

В один из рабочих дней сотруднице организации на электронку пришло письмо: «Ваш девайс заражен вирусом. Благодаря ему в моих руках оказались все данные, личная переписка, фотографии. Помимо этого, у меня теперь есть возможность включать и выключать камеру и микрофон, делать записи, при этом вы ни о чем не догадаетесь».

Мошенник шантажировал женщину тем, что якобы просмотрел историю страниц, которые она посещала в Интернете, обещал выложить в общий доступ «всю подноготную», разослать коллегам и знакомым жертвы скриншоты видео, которое он снимал с помощью удаленного доступа. Молчание стоило каких-то 700 долларов (по недавнему курсу это около 60 тысяч рублей), а в конце письма «сердобольный» аферист советовал почаще обновлять свой антивирус.

Конечно, в этот раз горе-бизнесмену не повезло с наживой. Девушка к угрозам отнеслась с юмором, а коллегам сказала: «Вот не дам 700 баксов и стану звездой!»

Все сообщения подобного рода – просто ловушка. Специалисты Банка России рассказывают, что в действительности те, кто распространяет программы-шпионы, не будут прямо это афишировать. Основная задача таких вредоносных ПО – перехват платежных данных и паролей от учетных записей. Иногда такие программы оказываются вшиты в файлы для установки популярных программ или видеоигр, а бывает, что для своих целей преступники создают целые сайты, подделывающие содержание, например, интернет-магазинов. При этом на ваш компьютер незаметно скачивается вирус. Предупредить такую ситуацию можно, установив на все свои электронные устройства антивирус. И не переходить по ссылкам, которые присылают незнакомцы.

Волк в овечьей шкуре

Аферисты не только пишут реальным сотрудникам Банка России, ФСБ или правоохранительных органов, но и сами представляются таковыми. Постоянными звонками из разных госструктур, давлением и угрозами мошенники пытаются вывести человека из равновесия, выведать личные данные и получить доступ к его счетам.

По такой схеме жителя Владивостока Арсения буквально за несколько минут познакомили сразу с несколькими «специалистами» из разных инстанций и даже начали угрожать реальным сроком.

– Позвонил некто с неизвестного номера, представился специалистом техотдела ЦБ РФ и сообщил, что кто-то пытался изменить привязанный к моему «единому лицевому счету» номер телефона. После этого меня соединили с «сотрудником службы безопасности Цетробанка», который перевел меня на «специалиста из ФСБ». И тут уже мне сообщили о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества и угрожали, что за отказ от выполнения инструкций меня обвинят в пособничестве терроризму, – рассказывает Арсений.

Мошенники хотели, чтобы молодой человек переоформил свой «единый лицевой счет». Ответственность за операцию брал на себя «сотрудник ЦБ», который уверял, что средства Арсения будут в безопасности. Мужчина сразу понял, что весь этот разговор – липа, но решил узнать, что будет дальше.

Такое поведение начальник отдела информационной безопасности Дальневосточного ГУ Банка России Алексей Каракиян считает неблагоразумным.

– В такой ситуации лучше всего сразу класть трубку, чтобы те, кто звонит, не воспользовались потом записью разговора или чтобы сам человек случайно не выдал конфиденциальную информацию. Прервите общение и обратитесь на горячую линию своего банка и в те организации, откуда якобы поступил звонок. При этом используйте номера телефонов из проверенных источников, – советует эксперт.

На самом деле, уточнили в ведомстве, никакого «единого лицевого счета» не существует, а сотрудники Банка России не звонят и не пишут клиентам по личной инициативе, если только речь не идет об ответе регулятора на жалобу или запрос, который поступил от человека.

Угрозы возбужденным уголовным делом – новый тренд у телефонных аферистов. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они сообщают клиентам банков, что на них подано заявление регулятором – Банком России. Мотивом для этого будто бы служат операции без согласия клиентов кредитных организаций. Таким способом злоумышленники пытаются получить у собеседников персональные данные, данные платежных карт и сведения о совершенных с их использованием операциях. Эта информация впоследствии используется для хищения денег со счетов.

Специалисты утверждают, что ЦБ РФ не подает никаких заявлений в правоохранительные органы и не работает с физическими лицами напрямую.

Как не стать марионеткой

Если у мошенника получится запугать свою жертву, можно считать, что успех у него в кармане. В состоянии тревоги человек лихорадочно ищет способ решить проблему. Он может и не вспомнить о том, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать посторонним лицам, кем бы они ни представлялись, свои персональные данные, данные банковской карты, пароль из СМС, кодовые слова. А когда «просветление» приходит, уже слишком поздно.

Сейчас банки не обязаны возвращать деньги, если человек самостоятельно перевел их мошенникам или сообщил третьим лицам секретные данные, что позволило им получить доступ к его счетам. Банк России предложил ряд изменений в отдельные статьи закона «О национальной платежной системе». Их цель – усовершенствовать способы противодействия мошенничеству и механизм возврата похищенных злоумышленниками денег.

– Нововведения обяжут не только банк плательщика, но и банк получателя проверять операцию на признаки мошенничества. Это позволит ограничивать дистанционный доступ получателя к своему счету на основании информации из базы. Если банк плательщика не учел эти сведения в своих бизнес-процессах, это может стать поводом для возврата средств клиенту, – объясняет Алексей Каракиян.

В случае подозрения на мошенническую операцию доступ получателя к своему счету будет ограничиваться с соблюдением гражданских прав его владельца. Это означает, что человек сможет распорядиться деньгами, но для этого нужно будет прийти в офис банка с паспортом. Однако зачастую за подозрительными операциями стоят так называемые дропперы – лица, использующие чужие счета для вывода и снятия похищенных денег. Они, конечно, не станут обращаться в банки.

Главным способом защиты своих накоплений для законопослушных граждан остается бдительность. Только проявляя повышенную осторожность при общении с незнакомцами по телефону или через Интернет, можно вовремя заметить обман. Не верьте мошенникам на слово, всегда перепроверяйте информацию в официальных источниках и берегите свои деньги.

Марина ЗУБКО