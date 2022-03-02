Скамья-чайка в комплекте с урной-кнехт Во Владивостоке открылась выставка малых архитектурных форм

Выставка малых архитектурных форм открылась на площадке перед администрацией Владивостока. Столбы освещения, скамьи, урны, дорожное ограждение и другие элементы городской мебели здесь представили приморские производители.

Инициатором выставки выступил начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации Владивостока Павел Шугуров.

«Планируется, что выставка продлится два месяца. Но будем рассматривать варианты, чтобы она все-таки работала на постоянной основе. Мы хотим сделать Владивосток локомотивом дальневосточного дизайна. И для этого было бы здорово иметь в центре города такую площадку, где не только чиновники из разных регионов, но и представители различных компаний – застройщики, подрядчики, занимающиеся благоустройством, смогли бы сюда приехать и протестировать изделия», – отметил Павел Шугуров.

Он также подчеркнул, что выставка – один из этапов работы над созданием каталога типовых малых архитектурных форм (МАФ), которые будут использоваться во Владивостоке.

Так, по эскизам Павла Шугурова ГУФСИН России по Приморскому краю представил на выставке прототип урны «Кнехт», разработанной специально для улиц исторического центра.

«Владивосток – город портовый, поэтому морская тематика для нас в приоритете. Кнехт – это конструкция на палубе судна или на пристани для закрепления канатов при швартовке. Урна оборудована элементом выравнивания, то есть ее можно будет установить на поверхности с уклоном», – рассказывает начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации Владивостока.

Чтобы поверхность урны не испортили граффити или объявлениями, использован декоративный элемент – кольцо в кольце и три полоски. По словам Павла Шугурова, этот архитектурный элемент модерна можно увидеть во Владивостоке на многих зданиях конца XIX века. Также конструкция новой урны дает возможность скрыть пакет для мусора, чтобы они больше не портили облик малых архитектурных форм. Оборудована урна и специальной пепельницей – это поможет избежать возгорания.

Парой для урны-кнехт служит скамья-чайка. Она также обустроена элементами для выравнивания, что позволяет устанавливать ее на рельефе.

Протестировать все малые архитектурные формы могут и жители Владивостока.

Как отметил Павел Шугуров, в ближайшее время на выставке также будут представлены экоскамьи, которые производят из переработанных материалов на севере Приморья.

Сергей ПЕТРОВ

Фото Vlc.ru