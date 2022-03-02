Каким знакам можно доверить секреты

Каждому человеку хочется поделиться своей самой сокровенной тайной с тем, кто поймет, поможет, поддержит. Однако при этом требуется уверенность в том, что эта тайна не станет достоянием общественности. Астролог Людмила Булгакова назвала самые надежные знаки зодиака, которым можно доверить абсолютно любой секрет.

2 март 2022 Электронная версия газеты "Владивосток" №4891 (6596) от 2 март 2022

ОВНЫ

На первом месте рейтинга знаков зодиака оказались Овны. Им можно сказать обо всем на свете и при этом не бояться, что представитель этого созвездия проговорится. В то же время Овны – самые неудобные собеседники. Они чрезвычайно прямолинейны и бескомпромиссны. Они могут раскритиковать вас, поучить, как можно, а как нельзя делать. Спросить, как вы могли докатиться до такой жизни. Тем не менее ваша тайна останется с ними навсегда. Также Овны могут делиться и своими секретами и свято верят при этом, что никто другой о них не узнает. И все потому, что Овен судит о других людях по себе.

ТЕЛЕЦ

Вторые надежные хранители тайн – Тельцы. Они стабильны и воспринимают правильно любую ситуацию. Они не осудят вас и не расскажут никому о вашем секрете. Более того, они не только не желают находиться там, где сплетни, но даже слушать их не будут. Тельцы просто выходят из компании, где разводят слухи и другие обсуждения. Главная причина того, что Телец свято хранит чужую тайну, – это нежелание ссориться и конфликтовать. Он понимает так: рассказав чужую тайну, он тем самым предает. Заботясь о собственном душевном покое, Телец предпочитает навсегда умолчать о чужих секретах. Еще одна особенность Тельцов: они никому не рассказывают свои собственные секреты и не доверяют посторонним.

РАК

Третье место достается Ракам. Однако они не расскажут ваши тайны, скорее всего, не из позитивных побуждений, а по случаю скрытности и необщительного нрава. Эти люди предпочитают говорить о погоде и природе, но не о личной жизни – ни своей, ни других людей. В то же время астролог советует вам не злить Раков, которые знают ваши тайны. И не посвящайте их в свои финансовые вопросы. В случае конкуренции они вас просто оставят ни с чем. Еще один плюс Раков: они прекрасные слушатели, которые умеют сочувствовать и советовать. Но помните: эти люди очень злопамятны и обидчивы. Они могут раскрыть вашу тайну или назло, или в порыве гнева.

Весы

Весы – идеальные дипломаты. Они десять раз думают, прежде чем что-либо сказать. Весы очень осмотрительны и не собираются делиться с другими людьми чужими тайнами. Эти личности расскажут секретную информацию только в крайнем случае – лишь во спасение кого-то или какой-то ситуации.

Козерог

Наконец, еще один надежный знак зодиака – Козерог. Эти люди никогда не используют чужую тайну в своих интересах. Они не позволяют себе лишней болтовни и четко понимают, где можно говорить, а где следует промолчать. Также это самые трудолюбивые и старательные люди, у которых просто нет времени на сплетни и обсуждения. Козерогов вы реже всего увидите среди сплетников и бездельников. Поэтому можете смело рассказывать свое самое сокровенное этим людям – они вас не подведут и не предадут.