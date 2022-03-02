Каким знакам можно доверить секреты Каждому человеку хочется поделиться своей самой сокровенной тайной с тем, кто поймет, поможет, поддержит. Однако при этом требуется уверенность в том, что эта тайна не станет достоянием общественности. Астролог Людмила Булгакова назвала самые надежные знаки зодиака, которым можно доверить абсолютно любой секрет.

ОВНЫ

На первом месте рейтинга знаков зодиака оказались Овны. Им можно сказать обо всем на свете и при этом не бояться, что представитель этого созвездия проговорится. В то же время Овны – самые неудобные собеседники. Они чрезвычайно прямолинейны и бескомпромиссны. Они могут раскритиковать вас, поучить, как можно, а как нельзя делать. Спросить, как вы могли докатиться до такой жизни. Тем не менее ваша тайна останется с ними навсегда. Также Овны могут делиться и своими секретами и свято верят при этом, что никто другой о них не узнает. И все потому, что Овен судит о других людях по себе.

ТЕЛЕЦ

Вторые надежные хранители тайн – Тельцы. Они стабильны и воспринимают правильно любую ситуацию. Они не осудят вас и не расскажут никому о вашем секрете. Более того, они не только не желают находиться там, где сплетни, но даже слушать их не будут. Тельцы просто выходят из компании, где разводят слухи и другие обсуждения. Главная причина того, что Телец свято хранит чужую тайну, – это нежелание ссориться и конфликтовать. Он понимает так: рассказав чужую тайну, он тем самым предает. Заботясь о собственном душевном покое, Телец предпочитает навсегда умолчать о чужих секретах. Еще одна особенность Тельцов: они никому не рассказывают свои собственные секреты и не доверяют посторонним.

РАК

Третье место достается Ракам. Однако они не расскажут ваши тайны, скорее всего, не из позитивных побуждений, а по случаю скрытности и необщительного нрава. Эти люди предпочитают говорить о погоде и природе, но не о личной жизни – ни своей, ни других людей. В то же время астролог советует вам не злить Раков, которые знают ваши тайны. И не посвящайте их в свои финансовые вопросы. В случае конкуренции они вас просто оставят ни с чем. Еще один плюс Раков: они прекрасные слушатели, которые умеют сочувствовать и советовать. Но помните: эти люди очень злопамятны и обидчивы. Они могут раскрыть вашу тайну или назло, или в порыве гнева.

Весы

Весы – идеальные дипломаты. Они десять раз думают, прежде чем что-либо сказать. Весы очень осмотрительны и не собираются делиться с другими людьми чужими тайнами. Эти личности расскажут секретную информацию только в крайнем случае – лишь во спасение кого-то или какой-то ситуации.

Козерог

Наконец, еще один надежный знак зодиака – Козерог. Эти люди никогда не используют чужую тайну в своих интересах. Они не позволяют себе лишней болтовни и четко понимают, где можно говорить, а где следует промолчать. Также это самые трудолюбивые и старательные люди, у которых просто нет времени на сплетни и обсуждения. Козерогов вы реже всего увидите среди сплетников и бездельников. Поэтому можете смело рассказывать свое самое сокровенное этим людям – они вас не подведут и не предадут.