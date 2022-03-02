Секрет бражки бабы Фроси, или Почему комары на БАМе кусали только русских Более 4500 километров дорог и бездорожья преодолели за 23 дня семеро мототуристов из поселка Славянка, путешествуя по восточной части Байкало-Амурской магистрали в августе 1982 года. Этот пробег парни посвятили 60-летию образования ССР и 60-й годовщине установления советской власти на Дальнем Востоке.

О первых днях покорения маршрута 5-й категории сложности инженерно-техническими работниками Славянского судоремонтного завода мы рассказали в номере «В» за 16 февраля, публикация «Семеро смелых из Славянки».

Сегодня продолжение рассказа.

За труды – талон на автомобиль

Но прежде напомним, что 8 июля 1974 года было принято Постановление № 561 Центрального комитета КПСС и Совета министров СССР «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали», в котором министерству путей сообщения и министерству транспортного строительства предписывалось построить в 1974-1983 годах первый путь Байкало-Амурской железнодорожной магистрали от города Усть-Кута (станция Лена) до города Комсомольска-на-Амуре через населенные пункты Нижнеангарск, Чару, Тынду и Ургал протяженностью 3145 км. Второй путь железнодорожной линии Тайшет – Лена протяженностью 680 км проложить в 1974–1982 годах. И третью железнодорожную линию БАМ – Тында – Беркакит протяженностью 397 км в однопутном исполнении построить в 1974–1979 годах.

Сквозное движение поездов по БАМу (временная эксплуатация) планировали открыть в 1982 году. Постоянная эксплуатация должна быть начата в 1983 году.

После принятия вышеназванного постановления уже в ноябре 1974 года на строительстве БАМа работали сотни бойцов шефских отрядов с Украины, из Молдавии, Таджикистана, Грузии, Волгограда, Тамбова и Пензы. Именно они первыми начали возводить железнодорожные станции, города и поселки.

Из путевого дневника

Михаила Куперы, август 1982 года:

«Когда мы проезжали по восточному участку трассы, то невольно обращали внимание на разнообразную архитектуру поселков с характерным национальным орнаментом и колоритом республики или местности, откуда приехали строители. Например, при взгляде еще издали на Алонку, раскинувшуюся на солнечном косогоре, сразу же бросались в глаза особенности застройки молдавских селений, которые не спутаешь с поселками, построенными представителями Украины или Грузии. Тынду строили москвичи. Ургал – это Украина. Поселок Джамку в Солнечном районе Хабаровского края строили таджики. Каждая станция была шедевром национального искусства. Строители восточного участка БАМа прокладывают трассу в сопках и болотах Хабаровского края, в песках и марях Амурской области. Несмотря на трудности, созданные природой этих мест, строители уверенно идут к намеченным рубежам. Так, на год раньше запланированного срока началось движение поездов между Ургалом и Березовым. Мы видели строительство дороги на участке от Этеркана до Февральска на всех его этапах. От отсыпки полотна, постройки мостов до прокладки рельсов, от разбивки трассы геодезистами до пробивки просек сквозь вековую тайгу. И везде ощущался высокий созидательный, прямо-таки корчагинский, моральный дух».

По словам Михаила Куперы, работа на БАМе хорошо стимулировалась материально. Во-первых, зарплаты и премиальные были в 2-3 раза выше, чем в городах на «материке». Во-вторых, снабжение продовольствием и ширпотребом, отечественным и импортным, было без ограничений. Слово «дефицит» отсутствовало в лексиконе строителей магистрали. Здесь можно было купить мебель из ГДР и Югославии, телевизоры и магнитофоны Sony и Sharp, мотоциклы «Ява», подписные издания любых авторов, дубленки, японские куртки, польскую обувь и все остальное, чего душа пожелает. В качестве компенсации за отсутствие бытовых удобств и тяжелые климатические условия, жаркое лето и холодную затяжную зиму. Кроме того, за три года работы на БАМе человек получал талон на внеочередное приобретение отечественного автомобиля в любом городе Советского Союза. Хоть «Жигули», хоть ГАЗ-24. Несколько жителей Славянки заработали на свои машины именно на БАМе.

Гнус любит горяченькое

Самой большой проблемой помимо дождей и бездорожья для путешественников стал мелкий и зловредный гнус. От укусов этой крылатой твари невозможно было спастись. Жало гнуса прокалывало самый толстый брезент и оставляло на коже красное пятно, которое хотелось расчесать до крови.

Рассказывает Михаил Филиппович Купера, февраль 2022 года:

– Помню, заехали мы в небольшое село в Амурской области. Солнце палит нещадно. В августе в тех метах летом жарко. Мы в комбинезонах, на голове шлемы, глаза закрывают очки, на руках краги по локоть, а по улице бегает пацаненок не старше трех лет в одних трусах. Якут или бурят, не знаю. Нас кусают комары, а его нет. Он их даже не замечает! Или они его не видят! Я тогда еще подумал: может, аборигены какой-то мазью специальной мажутся от укусов гнуса? Оказалось, что разгадка в температуре тела. У нас стандартная температура тела 36,6, а у местных – на 1,5-2 градуса ниже. И этой разницы хватает, чтобы комары не улавливали их тепло и не кусали.

Три стакана на грудь – и настроение на подъеме

На пути к станции с красивым названием Февральск, которая тогда только строилась на 3020 километре Тындинского региона БАМа, наши мототуристы попали под проливной дождь. Дорога превратилась в кисель. Мотоциклы рычали, колеса бешено крутились, но техника стояла на месте. Ко всему, парни промокли до трусов. Чтобы не заболеть, надо было срочно принять лекарство или выпить что-нибудь согревающее. Но ни таблеток, ни порошков, ни горячительных напитков не было. Кое-как с божьей помощью и с непечатными выражениями на устах дотащились до какой-то деревушки, где разместились в заброшенном доме. По словам местного мужичка, в этой хибаре давно никто не живет:

– Располагайтесь как у себя дома.

– А как у вас насчет выпивки? Где можно купить водку или самогон? – спросили путешественники.

– Так это у бабы Фроси. У нее завсегда есть отменный первач, – обрадовал местный и подсказал, как найти дом самогонщицы.

Самогона у бабы Фроси не было. Она могла предложить только бражку, которую гнала по заказам.

– Давайте бражку, – согласился Михаил.

– Сейчас нету, – сказала женщина. – Приходите через три часа, сделаю. И то, если возьмете десять литров. Меньше делать мне невыгодно. Продукты нынче дорогие.

По словам Михаила Куперы, он хорошо знал технологию приготовления качественной браги, требующей многодневного отстоя емкости с ингредиентами и непременно в теплом месте. Но чтобы хмельной напиток был готов через три часа – с такой технологией приготовления бражки он не был знаком!

– Как это за три часа?

– А тебе какая разница? Сказала сделаю, значит, сделаю. А ты погуляй покуда.

Действительно, через три часа Михаил получил десять литров теплой мутной жидкости с запахом дрожжей. Баба Фрося так и не раскрыла свой секрет приготовления «экспресс-браги». Ее ноу-хау выдал местный пропивоха за стакан живительного напитка. Он сказал, что делает она свой экспресс-продукт с помощью… стиральной машинки.

Из путевого дневника Михаила Куперы, август 1982 года:

«На протяжении всего маршрута мы проводили митинги, рассказывали людям о героическом прошлом нашего Приморья, его настоящих трудовых буднях, городе Владивостоке, Славянке, нашем заводе и Дальневосточном пароходстве. Заблаговременно были подготовлены лекции, доклады, беседы и, конечно, сувениры. Мы выступали в городе Комсомольске-на-Амуре, в бамовских поселках Джамку, Солони, Алонке, перед строителями магистрали из Волгограда, Таджикистана, Молдавии. Уже само появление мотоциклистов с флажками и алыми лентами на груди с надписью «Приморье» сразу же говорило, кто мы и откуда. В любом поселке, городе, на станции вокруг нас собирались взрослые и дети, моментально завязывались новые знакомства и мини-конференции».

…В 1982 году путешествие судоремонтников из Славянки на восточную часть БАМа закончилось на станции Февральск. Дальше рельсы магистрали еще не проложили. Мототуристы решили вернуться, когда «стройку века» достроят полностью. Ко всему, отпуск подходил к финишу, надо было возвращаться домой.

На велосипеде тоже можно путешествовать

На другой год они совершили еще один длительный мотопробег. И опять-таки во время отпуска. На этот раз в город Кызыл, где находится географический центр Азии. Здесь даже установлен монумент с надписью «Центр Азии» на русском, тувинском и английском языках. Трудно сказать, совпадает ли желаемое с действительностью, так как на аналогичный статус претендует городок Урумчи в Китае.

Как и в предыдущие пробеги, посильную помощь в экипировке и снаряжении мотоциклов команде Михаила Куперы оказывал родной Славянский судоремонтный завод. Но провиант и горюче-смазочные материалы парни покупали за свои деньги.

Рассказывает Михаил Филиппович Купера:

– Как всегда, мы стартовали с берегов Хасана и далее через Хабаровск, Архару и Благовещенск дошли до Красноярска. От Красноярска зашли в Кызыл, оттуда перешли на Алтай, где посетили село Сростки, родину Шукшина. На северо-востоке Алтайских гор заехали на знаменитое озеро Телецкое. Его высота над уровнем моря – 434 метра. На местном языке оно называется Алтын Кель – «золотое озеро». Это один из центров туризма и отдыха Алтая. Озеро входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в составе комплексного объекта «Золотые горы Алтая». Мало кто знает, что в России это второй по величине бассейн пресной воды после Байкала. После отдыха на Телецком озере мы взяли курс на Владивосток.

По словам Михаила Филипповича, места в тех краях были необжитые. Можно было проехать десятки километров и не встретить ни одного автомобиля, ни одного человека. Однажды, когда путешественники шли по дороге параллельно железнодорожному полотну недалеко от станции Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги, они с удивлением увидели, как им навстречу какой-то мужичок спокойно катил по шпалам велосипед. Он держал его за руль и шел рядом.

– Наверное, обходчик, – подумали парни. И ошиблись.

Первый встречный оказался знаменитым велотуристом Георгием Федоровичем Гончаровым, который с 1955 года ездил на велосипеде по Советскому Союзу. После распада СССР он объездил почти все страны Европы на велосипеде собственной конструкции, который назвал «Белый лебедь». Ночевал в палатке из тонкой и легкой синтетической ткани болоньи, которую сам сконструировал и сшил. В качестве провианта брал в дорогу пряники и сало. И все! Он считал сало главным поставщиком калорий. А воду можно брать в речках.

Когда Гончаров узнал, что его знакомые из Славянки и что они уже побывали в Магадане и на Сахалине, то попросил рассказать, какие там дороги и как туда можно добраться. Напитавшись информацией, он двинулся дальше, а парни в другую сторону. Их случайная встреча имела продолжение. На следующий год Григорий Федорович приезжал в Славянку, потом посетил село Вассиановку в Черниговском районе, где гостил у Юрия Прокопьевича Гриванова. После чего отправился в велопробег по Камчатке и Магадану.

Они еще два года обменивались письмами, но потом почтовая связь оборвалась. Как пояснил Михаил Купера, у них с Гончаровым были разные спортивные интересы.

«Голубые города» остались в песнях

Михаил Купера с товарищами вернулись на БАМ в 1985 году, через два года после торжественной сдачи «стройки века» в эксплуатацию. На этот раз прошли всю Байкало-Амурскую магистраль от Комсомольска-на-Амуре до Тынды. По словам Михаила Филипповича, это уже была другая железная дорога. Она худо-бедно работала, но не была живой, как раньше. Проезжая вдоль железнодорожного полотна, они нередко видели то там, то тут брошенные домики-балки и склады с запасными частями и деталями самосвалов и тяжелой техники в ящиках и смазке. Люди ушли дальше, на строительство Амуро-Якутской магистрали, а дорогостоящий ЗИП бросили за ненадобностью.

После 1985 года на БАМе в два раза урезали заработную плату. И снабжение стало ни к черту: из магазинов исчезли импортный ширпотреб и дефицитные продукты. Столичные артисты забыли дорогу на БАМ. Поэты и композиторы не сочиняли стихи и песни о строительстве железнодорожной магистрали. И люди здесь стали другими, неулыбчивыми, обиженными на страну, которая их бросила на произвол судьбы. Многие первопроходцы БАМа годами и даже десятилетиями продолжали жить в балках-бочках с печкой и удобствами на улице. Потому что обещанные «голубые города» в тайге так и остались в песнях.

Дети строителей при живых родителях воспитывались в интернатах на Большой земле. Потому что на БАМе не было школ. Выпускники вузов даже с красными дипломами после БАМа не могли устроиться на работу по специальности. На предприятиях, куда они пытались трудоустроиться, им отказывали. Мол, за три года, отданных «стройке века», они как специалисты потеряли квалификацию.

Кстати, минувшей осенью по Первому каналу показали мажорный репортаж о том, как в прошлом году на БАМе расселили последний домик-балку, в котором семья строителей магистрали прожила 40 лет! Они приехали на «стройку века» молодыми комсомольцами, мечтая о светлом будущем страны. И об обещанной квартире с коммунальными удобствами. Но вырастили детей и состарились в железной бочке с печным отоплением. Впрочем, это уже другая история.

…Сегодня из семерых мототуристов из Славянки, когда-то покорявших бездорожье Хабаровского края и Амурской области, в живых осталось пятеро. Михаил Купера живет в городе Луге Ленинградской области, Борис Протас, Виктор Голубев, Юрий Бойко и Виктор Брагаренко – в Славянке.

Досье «В»:

Георгий Федорович Гончаров родился 10 января 1930 года в Ростове-на-Дону. Ветеран Великой Отечественной войны, советский и российский велотурист, полковник запаса, писатель. Окончил Киевское военное училище, полковник в отставке. Работал в министерстве иностранных дел, преподавал в Дипломатической академии МИДа. На велосипеде собственной конструкции «Белый лебедь» совершил начиная с 1955 года велопробеги по различным регионам России и странам мира общей протяженностью около 800 000 километров. Его достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса. Автор популярной брошюры «Ваш друг велосипед». Издана в Москве в издательстве «Знание» в 1988 году. Тираж 5 млн экземпляров.

Продолжение следует

Сергей КОЖИН

Фото Бориса ПРОТАСА