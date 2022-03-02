Очевидный Арсеньев Появление достойного памятника человеку, открывшему миру Уссурийский край, зависит от каждого из нас

Владимир Арсеньев и его дочь Наташа облюбовали тихий сквер в центре Владивостока. В начале осени они присядут на скамейку во дворе Музея города на улице Петра Великого. Отец откроет книгу и будет читать, самое интересное – вслух. А дочка – играть рядом, иногда заглядывая отцу через плечо…

Появление памятника Владимиру Арсеньеву во Владивостоке – только часть из трех десятков событий, которые воплотит в жизнь в год 150-летия знаменитого исследователя и писателя музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева.

– В юбилейный год Владимира Клавдиевича по всей стране пройдет немало мероприятий, посвященных ему, и мы, разумеется, никак не могли остаться в стороне, – говорит директор музея Виктор Шалай. – Особенно важно, что многое мы делаем по своей инициативе и самостоятельно.

Актуальный герой для России

Одним из главных мероприятий, по словам Виктора Шалая, станет составление полного каталога коллекций, переданных Владимиром Арсеньевым разным музеям Дальнего Востока и России. Они хранятся во Владивостоке, Хабаровске, Казани, Чите. Собрать все сведения воедино – огромная работа, на нее музей выделил два года. Как заметил Виктор Алексеевич, Арсеньев бы это оценил – он сам был человек очень системный.

– Еще одно дело мы сделали, можно сказать, для всей России сразу же после выхода в ноябре указа президента о том, что 2022 год будет отмечен юбилеем Арсеньева. Речь о посвященном ему сайте «Год Арсеньева.рф», – уточняет Виктор Шалай. – Арсеньев – это герой, которого лучше всего знают на Дальнем Востоке. Для остальной территории страны знания о нем ограничиваются зачастую хрестоматийными книгами и фильмом Акиры Куросавы «Дерсу Узала». Подробности его деятельности как исследователя и ученого для большой части населения очевидными не являются. Поэтому мы и создали сайт, на котором каждый может узнать о Владимире Клавдиевиче как можно больше.

К тому же, поскольку мероприятия, посвященные легендарному человеку, открывшему миру Уссурийский край, должны пройти по всей стране, в музей отовсюду полетели запросы, просьбы помочь с информацией. В итоге на сайте помимо максимально полной информации о Владимире Клавдиевиче и его деятельности выложены еще и видеоэкскурсия по его дому-музею, лекции о нем, готовый урок, макет передвижной выставки, методические рекомендации по проведению мероприятий в учебных заведениях – только распечатай, и все.

– Сайт пользуется большим спросом, у нас уже несколько тысяч посещений и более тысячи скачиваний, много благодарностей и отзывов, – не без гордости перечисляет директор музея. – Радует и география скачивания: Кубань, Москва, Санкт-Петербург, Хабаровский край, Мурманская, Новосибирская, Белгородская, Нижегородская, Оренбургская и Ленинградская области, Тюмень и, конечно, Приморье. Скачивают материалы в Китае, США, Польше, Нидерландах. Это показало нам географию интереса к Арсеньеву и сильно расширило наше представление об актуальности этого человека.

Арсеньев остается одним из главных героев современной России. Ведь это личность невероятно разносторонняя – он и этнограф, и исследователь, и ученый, и писатель, и преподаватель. И все стороны его деятельности музей хочет отразить в своих мероприятиях. Поэтому в скором времени появятся сувениры с юбилейной тематикой, уже создаются настольные игры по книгам Владимира Клавдиевича, по его экспедициям…

Не задавите историю

– Особая для нас тема – Дом-музей Арсеньева, – отмечает Виктор Шалай. – Как известно, из квартиры, где жили Владимир Клавдиевич, Маргарита Николаевна и их дочь Наташа, в 30-е сделали коммуналку, оставив 16-летней девочке, у которой умер отец, а мать была арестована, только одну комнатку. Имущество семьи – книги и многое другое – Наташе хранить было негде. А потом арест ждал и ее саму. Квартиру перепланировали не раз, сносили стены…

То, что досталось музею в 90-е годы, когда здание было ему передано, иначе как развалинами не назовешь. Огромного уважения достойна работа музейщиков того времени, которые в 90-е, когда не было зарплаты и музей не получал почти ничего от государства, сумели найти спонсоров и вопреки всему восстановить дом-музей. Но вот его наполнение… В основном это были просто предметы примерно тех лет, когда там жила семья Арсеньевых, а не вещи, которые действительно им принадлежали. Эти вещи, банкетка например, возвращаются к нам по сей день, и мы понемногу наполняем экспозицию подлинниками. Но и саму квартиру надо приводить в тот вид, какой она имела при Арсеньеве…

Большая головная боль для музея – территория вокруг дома Арсеньева. С одной стороны – шикарные небоскребы с пентхаусами, с другой – пустыри, развалины завода «Металлист», старые дома на каменном фундаменте, порой без удобств, частные дома с выгребными ямами, старые, неизвестно кому принадлежащие гаражи…

– Это может быть чудесным уголком старого города с домом-музеем в центре. А может – маргинальным околотком, который такую головную боль создаст властям, что за три-пять лет его снесут до основания, окружив дом-музей 40-этажками, – размышляет Виктор Шалай. – Мы всей душой за первый вариант, и радует то, что с необходимостью комплексной реновации этого микрорайона согласился глава города Константин Шестаков, в мэрии даже начали первые подготовительные работы. Конечно, сделать предстоит очень много, но первый шаг есть.

Незабронзовевшее прошлое

И самое главное. Во Владивостоке появится памятник Арсеньеву. Он будет установлен в сквере на заднем дворе Музея города на улице Петра Великого, 6 в сентябре.

– Этот проект будет осуществлен целиком на средства музея, – говорит Виктор Шалай. – Все знают: установить памятник за счет средств бюджета почти невозможно. Чаще всего памятники ставятся на средства меценатов, общественных организаций. Поэтому мы взялись за дело сами и решили вложить в проект деньги, которые зарабатываем. Официально заявляю: все средства, полученные от продажи билетов на посещение музея истории Дальнего Востока, а также на авторские экскурсии по экспозициям музея и по Владивостоку, теперь будут направляться на создание памятника Владимиру Арсеньеву. Таким образом, каждый житель Владивостока и всего Приморья, гость города, купив билет в музей или на экскурсию, фактически внесет свою лепту в огромное и важное дело.

Создать памятник пригласили знаменитого скульптора Андрея Ковальчука (председатель правления Союза художников России, народный художник РФ, академик Российской академии художеств, лауреат Государственной премии, автор мемориала на Поклонной горе, мемориала памяти жертвам Чернобыля и других). Точнее, это будет скульптурная группа: Владимир Клавдиевич и его дочь.

– Арсеньев – не забронзовевшее прошлое, которое стоит где-то там, на высоченном, выше человеческого роста, пьедестале, нет. Это то, что нужно нам сегодня, – объясняет Виктор Шалай. – Поэтому ничего грандиозного не хотелось. Но и ставить обычную городскую скульптуру тоже было бы неправильно. Поэтому наша скульптурная группа будет на пьедестале, но небольшом.

Также мы решили отойти от энциклопедического, официозного образа Арсеньева в экспедиционной одежде либо в офицерском мундире. Наш Арсеньев – не офицер в первую очередь, а ученый, этнограф, педагог, музейщик, отец, муж. Он ходил по Светланской из Восточного института домой так, как ходим сегодня по этой улице мы. А за ним шла толпа студентов, которые обожали своего преподавателя, задавали вопросы, слушали… Наш Арсеньев – живой, понятный. Поэтому он изображен в гражданской одежде, а рядом дочь Наташа.

Как известно, Владимир Клавдиевич любил дочь и, будучи уже немного в опале, полный печальных предчувствий, сильно переживал за судьбу Наташи, мечтал, что она будет жить счастливо… Как мы знаем, ничего подобного не случилось. После смерти Арсеньева его жену в скором времени арестовали, 16-летняя Наташа, восторженная девочка, ребенок, щебечущий по-французски и обожающий отца, осталась одна. Потом арестовали и ее, 20 лет провела Наталья Владимировна в лагерях, после реабилитации жила и скончалась в Благовещенске… Мы решили, что композиция, объединившая отца и дочь, будет своего рода памятником и семье Арсеньева.

И тот факт, что в осуществление этого проекта может внести свой взнос каждый, чрезвычайно важен. Это будет не «чей-то там» памятник, а наш, общий, наше общее дело, сделанное всем миром…

Кстати

– Арсеньева нужно издавать, – уверен Виктор Шалай, – и для нас в этом смысле важно не переиздание его уже не раз выходивших книг. Речь о другом. Несколько лет назад в музей пришел молодой талантливый художник Алексей Курятников и показал нам мангу, которую он начал рисовать по книгам Арсеньева. Это оказалось невероятно талантливо, умно, интересно! Мы запланировали целую серию, но, к сожалению, создав четыре тома, Алексей ушел из жизни после тяжелой болезни…

Мы думали, что, возможно, найдем художников-мангак, которые взялись бы за продолжение. Однако вскоре стало ясно, что рисовать мангу – это как рисовать картину, другой художник не станет дописывать начатое, он создаст свое. И потому в год юбилея Арсеньева увидят свет только четыре тома манги Алексея Курятникова.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА