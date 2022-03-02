Да тут месторождение жемчужин! Приморская глубинка открывает новые самородные таланты

Уже второй премьерой порадовал своих постоянных поклонников народный театр Артема. Судя по всему, в коллективе, дебюту которого еще не исполнилось и года (это случится, напомним, только в мае), кипит бурная творческая жизнь.

В феврале на сцене ДК угольщиков был показан спектакль «Спящая красавица» (6+). И это огромное событие не только для театра и города Артема, но и для всего проекта «Народные театры Приморья», который реализуется по инициативе главного режиссера Приморского краевого академического театра имени Горького народного артиста РФ Ефима Звеняцкого при поддержке губернатора Олега Кожемяко.

Глава Приморья после премьеры тоже вышел на сцену, чтобы поздравить первый в крае народный театр с успехом. Он сравнил город, в котором есть театр, с раковиной с жемчужинкой внутри. Губернатор не только пообещал всемерную поддержку проекту по развитию самодеятельного театрального творчества в крае, но и выразил уверенность в том, что народные театры Приморья обретут в перспективе и собственный фестиваль.

– Вот уже вторая премьера в народном театре Артема, и радостно видеть, какой большой интерес она вызывает у жителей, – говорит Ефим Звеняцкий. – Я рад, что этот проект развивается в крае, скоро премьеры состоятся в Арсеньеве и Дальнегорске. Руководители этих театров приехали в Артем, чтобы посмотреть на то, что получилось у коллег. И есть идея объединить в некую общую культурную программу Дальневосточную биеннале визуальных искусств, кинофестиваль и народные театры. Мы готовы предоставить зал для такого события, как фестиваль народных театров.

Душа и сердце народного театра Артема – это актрисы театра имени Горького Яна Мялк и Марина Волкова и режиссер народного театра Александр Лаврищев. Яна и Марина руководили становлением коллектива, первый спектакль в его истории, премьера которого состоялась в мае прошлого года, «Старым казачьим способом» (16+) – их детище.

– После первого спектакля мы ставили себе главной задачей сохранить коллектив, ведь все наши участники где-то работают, они не профессиональные актеры. Им не так просто три раза в неделю приходить на мастер-классы по речи, движению, актерскому мастерству, на репетиции. И мы немного волновались, захотят ли они продолжать, – признается Яна Мялк. – Но оказалось, что все волнения напрасны. Все наши артисты уже попали под очарование театра, чему, на мой взгляд, немало способствовало и то, что с помощью администрации Артема мы съездили на гастроли в ДК АртемГРЭС. Так вот, мы почти на 80 процентов сохранили коллектив и вот уже играем второй спектакль. Наши артисты выросли, они уже свои на сцене.

Конечно, работать над сказкой было сложно, это особенный жанр – детские спектакли (увлечь и заинтересовать детей очень непросто), но мы старались. И будем стараться. К нам присоединился хореографический детский коллектив «Арт-Грация», который украсил спектакль. Такое сотрудничество тоже очень радует.

Я точно могу сказать, что проект «Народные театры Приморья» действительно нужен людям, это доказано жизнью и нашим опытом. Знаете, как гордо говорят жители Артема: «У нас есть театр!» Мы идем дальше, развиваемся и уже строим планы на будущее, на третью постановку…

Артисты не по профессии, а по призванию – так говорили о тех, кто подарил артемовцам яркую, волшебную, веселую и умную историю Спящей красавицы, и глава края Олег Кожемяко, и мэр Артема Вячеслав Квон. Невольно вспомнилась песня из «Кубанских казаков»: «…Так сказать, сама природа – не народные артисты, а артисты из народа».

– Мы уже задумались о том, чтобы предусмотреть в бюджете нынешнего года финансы на помощь народному театру, например, на его гастроли в те города края, где в скором времени также начнут работу такие театры, – говорит Вячеслав Квон. – Наш народный театр – это огромное событие в жизни города. Удивительно, как обычные горожане стали сплоченным коллективом артистов. Кроме того, в эту орбиту втягиваются их родные и знакомые, друзья, которые ждут премьеры, волнуются…

Премьеры в других народных театрах края тоже не за горами. 19 и 20 марта распахнет двери народный театр Арсеньева – здесь будет показан спектакль «Цирк зажигает огни» (16+), а 9 и 10 апреля на премьеру пригласит народный театр Дальнегорска – это будет постановка «Восемь любящих женщин» (16+).

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА