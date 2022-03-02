Пора будить мультифлору Вместе с началом весны наступает время проверить, как перезимовала ваша китайская шаровидная хризантема, а там уже и помочь ей проснуться после зимней спячки.

Мультифлора самая теплолюбивая из всех хризантем. Конечно, есть примеры, когда она зимует в грунте при хорошем укрытии, но это дело рискованное – может случиться так, что шаровидная хризантема не сумеет выйти из зимы. Опытные цветоводы советуют сразу после первых заморозков мультифлору выкопать, посадить в ведра или пятилитровые кашпо, перенести в подвал, в теплицу или на холодную веранду.

На исходе зимы приходит время проведать ее. Горшки, которые вы осенью составили в подвал (или где она у вас зимовала), уже можно осмотреть и слегка полить.

В конце февраля или начале марта мультифлору можно занести в дом. Примерно сутки она должна постоять и прогреться. Затем горшки начинают регулярно поливать, а когда хризантема пойдет в рост, можно начинать черенкование и подготовку саженцев для весенней посадки. Сам маточный куст тоже можно будет высадить в грунт примерно в середине мая.

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