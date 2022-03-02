Цитрусовые хотят размножаться Если у вас есть плодоносящий лимон или какое-то другое цитрусовое растение, можно попытаться его размножить черенкованием.

Этот способ размножения хорош тем, что вы получите растение, которое по своим качествам не будет отличаться от материнского. Это вам не из косточки растить невесть что, которое зацветет через 25 лет, а уж какими будут плоды, не возьмется предсказать ни один астролог. Поскольку все, что плодоносит и дает косточки, – это растения, полученные путем длительной гибридизации.

В общем, хотите предсказуемых результатов – пробуйте черенковать. Можно секатором срезать с маточного растения одревесневший черенок с 3-4 листочками. Нижнюю пару листочков удаляют. А верхние листочки обрезают на 2/3, чтобы они меньше испаряли влагу из черенка.

Готовим горшочек с легкой дренированной увлажненной почвой. Высаживаем черенок, погружая его в почву по верхние листочки.

Горшок с черенком нужно завязать в полиэтиленовый пакет или накрыть обрезанной пластиковой бутылкой. В первое время он постоянно будет находиться под пластиковым колпаком, так что полив ему не потребуется. Однако следите, чтобы почва не пересохла, но и не покрылась мхом. Черенок нужно будет проветривать и по необходимости поливать.

Через пару месяцев он пойдет в рост. Снимать с черенка укрытие полностью не стоит, пока вы не убедитесь, что он укоренился и дает прирост. До тех пор нужно закаливать растение, оставляя без колпака или полиэтиленовой пленки на несколько часов в день, каждый раз увеличивая время «прогулок».

Опытные садоводы предупреждают, что эксперимент по укоренению удается не всегда. Если черенок почернел, то вас постигла неудача. Но никто не мешает вам повторить попытку размножить ваш цитрус. Февраль и март – самое подходящее для этого время.