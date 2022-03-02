Приятная компания для взаимных услуг Продолжаем обдумывать и планировать весенние посадки чтобы точно знать, какие культуры будут соседствовать на грядках, причем с обоюдной пользой и прибавкой урожая. Если правильно подобрать огородные пары, растения смогут помогать друг другу питаться и обороняться от вредителей.

Не все знают, что огурцы прекрасно растут рядом с кукурузой. Кукуруза защищает их от бактериального увядания, вдвоем они способны изгонять муравьев.

Дружно огурцы сосуществуют с фасолью, горохом, редисом, кольраби, кочанной капустой, салатом, сельдереем, цветной капустой, подсолнухами.

Знатоки рекомендуют высевать вокруг огуречной лунки несколько семян редиса, который должен перерасти, уйти в стрелку и зацвести. Цвет редиса будет привлекать полезных насекомых и отпугнет огуречных вредителей.

Не стоит слишком тщательно полоть огурцы. Есть сорняки, которые способствуют здоровому росту огурцов: лебеда, марь, осот, пижма. Щирица переманит на себя гусениц, подгрызающих огуречные корни. Полезно огурцам соседство высоких растений, дающих легкую тень.

Кукуруза оказывает благотворное влияние также на арбузы, тыкву. Ее разряженная тень спасает их от перегрева.

Если посадить кукурузу с фасолью, кукурузный стебель может послужить опорой плетущимся сортам. А фасоль будет подкармливать кукурузу азотом.

Прекрасно соседствует кукуруза и с картофелем.

А вот делить грядку с томатами кукурузе противопоказано, поскольку они имеют общих вредителей. Кстати, если кукуруза и томаты оказались поблизости, им в компанию нужно подсадить бархатцы, чтобы уменьшить число врагов.

Бороться с вредителями помогают друг другу кукуруза и подсолнух.

Соя и арахис привлекают ос, которые сокращают количество кукурузной совки.

Из сорняков наиболее неприятен кукурузе пырей. Он мешает усваивать азот и калий, даже если он содержится в почве в оптимальном количестве.

Прекрасный вариант смешанных посадок – кукуруза, бобы, тыква.

Луку особенно полезно соседство моркови и картофеля. * Подходящая компания для лука – осот и крапива.

Хорошо луку с разного вида капустами, клубникой, помидорами, салатами, чабером. В небольших количествах лук может вынести ромашку и петунию. Многолетние луки (батун, чайвис) хороши в кругах роз.

Плохая компания для лука – горох, шалфей, фасоль, гладиолусы.

Лук и чеснок агрессивны по отношению к бобовым и капусте.

С морковью хорошо соседствуют луки всякого вида, чеснок, овсяной корень.

Не стоит сажать морковку на одной грядке с укропом и анисом.

Не место морковке и возле яблони – при таком соседстве яблоки и морковка могут горчить.

Цветущая (семенная) морковь привлекает полезных насекомых.

Свекла хорошо растет с луком, морковью, салатом, редисом и со всякой капустой, кроме цветной. Ей не вредит некоторое притенение, которое может дать, например, брюссельская капуста.

Неприятны свекле в качестве соседей вьющаяся фасоль и горчица.

Опрыскивая свеклу настоями мяты или котовника, можно избавить ее от блошки. Блошка, впрочем, приносит свекле небольшой «косметический» ущерб. Если на свекле появились колонии тли, они могут нанести ей заметный урон. Защититься от тли помогают также настои мяты и котовника, отвар листьев ревеня или чесночный настой.

Особенно тщательно надо присматривать за свеклой, растущей по соседству с брюссельской капустой, потому что она может стать источником заражения тлей.

Перцу хорошо с базиликом – они оказывают друг другу взаимные услуги.

Прекрасно уживается перец с бамией, которая укрывает хрупкие стебли перца от ветра, а плоды – от солнца.

От тли перцы могут защитить лук, пижма, кориандр, котовник, бархатцы. В качестве ловушки можно использовать настурцию.

Желательно избегать соседства перцев с фасолью, поражаемой, как и перец, антракнозом (он проявляется в виде черных мягких пятен).

Пастернак тоже мощный репеллент и инсектицид, отличное средство для опрыскивания против многих насекомых. У самого пастернака почти нет проблем с вредителями и болезнями. Он морозоустойчив и может зимовать в почве.

Пастернак – хороший компаньон для редиса, хорошо растет в компании гороха и других бобовых.

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