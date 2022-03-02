Давление поднялось? А вы его винегретиком! Можно ли лечить гипертонию без помощи таблеток – мнение врачей

Терапия при гипертонической болезни – пожизненная. Так утверждают врачи. То есть каждый день, желательно в одно и то же время, человек с хронической гипертензией должен пить таблетки. До конца жизни – именно этот фактор пугает людей. Потому и появляется периодически желание выяснить: а можно ли чем-нибудь заменить фармперпараты? Например, свекольным соком?

И нитратов побольше!

После серий публикаций в СМИ о пользе различных продуктов в борьбе с высоким артериальным давлением (АД) у многих гипертоников (особенно начинающих) появилась надежда на то, что получится слезть с таблеток, заменив их «правильными» продуктами.

По уверениям диетологов, «практикующих» в Интернете, особенно эффективно борется с высоким давлением свекольный сок. Мол, если принимать его регулярно, то артериальное давление снижается в течение 24 часов. Причем свеклу надо брать не абы какую, а с нитратами, то есть выращенную на фермерских полях, в промышленных масштабах (на своих огородах мы, как известно, стараемся обходиться без нитртатов). Это действие фреша подтвердило специальное исследование российских медиков.

Группа, принимавшая свекольный сок с нитратами, показала снижение систолического давления на 7,7 мм рт. ст. через четыре недели и на 8,1 мм – через шесть недель, диастолическое давление снизилось на 2,4 и 3,8 мм рт. ст. соответственно.

Кроме того, в списке продуктов, способствующих нормализации артериального давления, ученые назвали творог, кефир, квашеную капусту (свежая, впрочем, тоже пойдет на пользу). И, разумеется, все блюда со свеклой – от винегрета до борща (нитраты при температурной обработке практически не разрушаются). Из напитков годятся каркаде, горячее какао, зеленый чай. Из специй – куркума и перец чили. Чеснок же рекомендуют и вовсе использовать в качестве скорой помощи при повышенных показателях АД – он якобы способствует быстрому снижению давления.

В качестве скорой помощи при повышенном АД рекомендуют также использовать чай с мятой либо ложку яблочного уксуса, разбавленную в стакане воды.

Вздыхайте, пациент, вздыхайте

Еще одна распиаренная в Сети методика – антигипертензивные упражнения. Их пользу для гипертоников обнаружил японский фармацевт Масатоси Като.

Суть упражнений в том, что при напряжении (сжимании) и расслаблении мышц застоявшаяся кровь начинает циркулировать. Это стимулирует эндотелиальные клетки кровеносных сосудов и заставляет их выделять оксид азота в большем количестве.

Сжимать-расслаблять мышцы можно как в комплексе, так и по отдельности. «Упражнение можно делать сидя, то есть во время работы, поэтому попробуйте обязательно», – рекомендует фармацевт.

Важно отметить, что все перечисленные способы – «продуктовые» и «гимнастические» – способствуют длительной и плавной нормализации артериального давления.

Впрочем, известны методы и быстрого снижения АД, опять же немедикаментозные. Один из них – глубокое дыхание. Для этого нужно расслабиться и медленно-медленно (считая до пяти) вздохнуть. Причем вздыхать нужно не грудью, а животом. А затем также медленно выдохнуть.

Другой способ – горячая ванночка для ног или рук. Или обратный вариант – прохладная ванна. Тело охладится, организм снизит частоту пульса, а это, в свою очередь, уменьшит давление на 11–12 %. Если же подержать в прохладной воде только руки, это не даст эффекта.

А кардиологи против!

Вот только врачи относятся к немедикаментозным способам лечения гипертонической болезни, мягко говоря, скептически.

– Надеяться на благотворный эффект просто от специально подобранного рациона, особенно если вы гипертоник со стажем, бессмысленно, – убеждена врач-кардиолог Владивостокской поликлиники № 3 Елена Ким. – Регулировать показания артериального давления можно, разве что если вы живете с нормальным АД, а тут из-за стресса вдруг резко случился разовый скачок давления. Или у вас вегетососудистая дистония по гипертоническому типу, тогда, наверное, соком и винегретом тоже можно обойтись. А вот выставленный диагноз «гипертоническая болезнь» предполагает пожизненную терапию – именно медикаментозную.

Принцип лечения артериальной гипертензии состоит в том, чтобы на фоне приема лекарств уровень АД не выходил за пределы нормальных значений, что создает условия для нормального функционирования всех жизненно важных органов и систем организма. Таблетки, которые принимают гипертоники, не только снижают показания АД, они оказывают лечебное действие на другие органы, в первую очередь на сердце.

Кроме того, постоянный прием гипотензивных препаратов – единственная эффективная профилактика гипертонических кризов.

Помните: гипертония является хроническим заболеванием и, как и все хронические заболевания, требует постоянного и непрерывного лечения. Прекращение приема лекарственных средств неминуемо приведет к рецидиву повышения артериального давления и развитию осложнений.

А лучше всего медикаменты совмещать с правильным образом жизни: прогулками, аэробными умеренными нагрузками, кардиотренировками, бессолевой диетой.

К таблеткам прилагается…

1. Снижайте вес: каждый потерянный килограмм – это минус единица в показателях тонометра.

2. Регулярно тренируйтесь. Ваш выбор – аэробные упражнения: долгие прогулки, бег трусцой (если здоровье позволяет – это уточните у врача), езда на велосипеде, плавание, танцы. Посвящайте этим занятиям не менее 30 минут в день. В таком случае вам удастся снизить давление еще на 5–8 пунктов.

3. Ешьте здоровую пищу. Больше фруктов, овощей, зерновых (каш), меньше жиров, полуфабрикатов, выпечки. Пересмотр диеты поможет вам «вычесть» из уровня АД до 11 пунктов.

4. Сократите количество соли в рационе. Хотя бы на чуть-чуть. Это поможет понизить давление на 5–6 пунктов. Помните: ВОЗ и другие авторитетные источники рекомендуют употреблять не более 1500–2300 мг соли в день, а это меньше чайной ложки!

5. Ограничьте количество алкоголя. Достаточно свести употребляемую дозу к одному напитку в день (для женщин) или двум (для мужчин). Один напиток в данном случае равен 350 мл пива или 150 мл вина. Не превышайте эту дозу, и ваше давление снизится еще на 4 пункта.

6. Завяжите с курением. Каждая сигарета добавляет вам немного АД.

7. Не злоупотребляйте кофе. Речь не идет о полном его запрете, поскольку о том, вреден кофе или, напротив, полезен, ученые дискутируют до сих пор. Дело в том, что у некоторых людей кофеин вызывает рост АД, у других же такого эффекта не наблюдается. Если вы относитесь к первой категории (проверьте: измерьте давление до кофе-брейка и через 30 минут после него и сравните показатели), от напитка лучше отказаться.

8. Попробуйте снизить стресс. Хронический стресс – один из основных провокаторов повышенного АД.

Обратите внимание

Как понять, что повышенные показатели на тонометре – не разовые последствия стресса?

Если артериальная гипертония стабильна (то есть не снижается самостоятельно) в течение 2-3 недель, несмотря на ограничение соли, правильное питание, занятия физическими упражнениями, снижение веса, а давление остается выше безопасного уровня – 140/90 мм рт. ст., необходимо обратиться к врачу. Только он может назначить терапию, учитывая все факторы риска, наследственность, образ жизни, вредные привычки, сопутствующие и перенесенные заболевания, подобрать комбинации препаратов и дозы.

Анжелина ШИЛАН

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