Подать заявление в Росреестр можно онлайн
Подать заявление на кадастровый учет и (или) государственную регистрацию объектов недвижимости граждане могут в электронном виде. Причем местонахождение самого объекта недвижимости не имеет значения.
Для подачи заявления в электронном виде необходимо:
– зайти на официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – https://rosreestr.gov.ru/;
– пройти во вкладку «Личный кабинет»;
– авторизоваться в личном кабинете, используя подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги»;
– выбрать интересующую услугу;
– заполнить все необходимые поля в заявлении (сведения о заявителе, об объекте недвижимости, праве, обременении);
– прикрепить (загрузить) все необходимые документы;
– проверить заявление;
– подписать электронной цифровой подписью заявление и отправить его.
После заполнения всех полей сервиса, загрузки документов и подписания заявления электронной цифровой подписью, а также заверения сформированного комплекта документов, необходимых для государственной регистрации прав, электронной цифровой подписью на адрес электронной почты, указанный вами в заявлении, направляется информация с указанием размера государственной пошлины, кода платежа для уплаты государственной пошлины и даты, до которой необходимо оплатить государственную пошлину.
Оплата пошлины за регистрацию прав в случае подачи заявления в электронном виде осуществляется исключительно после представления документов на государственную регистрацию прав с обязательным указанием кода платежа.
Сергей ПЕТРОВ