Подать заявление в Росреестр можно онлайн Подать заявление на кадастровый учет и (или) государственную регистрацию объектов недвижимости граждане могут в электронном виде. Причем местонахождение самого объекта недвижимости не имеет значения.

Для подачи заявления в электронном виде необходимо:

– зайти на официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – https://rosreestr.gov.ru/;

– пройти во вкладку «Личный кабинет»;

– авторизоваться в личном кабинете, используя подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги»;

– выбрать интересующую услугу;

– заполнить все необходимые поля в заявлении (сведения о заявителе, об объекте недвижимости, праве, обременении);

– прикрепить (загрузить) все необходимые документы;

– проверить заявление;

– подписать электронной цифровой подписью заявление и отправить его.

После заполнения всех полей сервиса, загрузки документов и подписания заявления электронной цифровой подписью, а также заверения сформированного комплекта документов, необходимых для государственной регистрации прав, электронной цифровой подписью на адрес электронной почты, указанный вами в заявлении, направляется информация с указанием размера государственной пошлины, кода платежа для уплаты государственной пошлины и даты, до которой необходимо оплатить государственную пошлину.

Оплата пошлины за регистрацию прав в случае подачи заявления в электронном виде осуществляется исключительно после представления документов на государственную регистрацию прав с обязательным указанием кода платежа.

Сергей ПЕТРОВ