Знакомьтесь: «Трилитон» На территории Спасского городского округа открылось предприятие по изготовлению железобетонных свай

Эта идея появилась год назад, когда стало понятно, что на рынке Приморья наблюдается дефицит строительных материалов, в том числе и железобетонных свай для фундамента. Руководство группы компаний «Востокцемент» приняло решение оборудовать производство по изготовлению таких свай на территории бывшего СКАЦИ.

– За этот год была проделана громадная работа, – пояснил генеральный директор ООО «Трилитон» Константин Марков. – Были исследованы старые здания комбината, найдены слабые места, сделана проектная документация. Начали с крыш и стен, затем сделали фундаменты под станки, залили полы, провели коммуникации.

Затем закупили оборудование: бетоноукладчик, сваенавивочную машину, процесс работы которых практически полностью автоматизирован… Трудности возникали там, откуда их не ждали. Выяснилось, что в Спасске-Дальнем, например, нет специалистов: бетонщиков, арматурщиков. Пришлось набирать людей и обучать их в Хабаровске.

1 февраля 2022 года, а уже через неделю была проведена первая отгрузка. Заказчик остался доволен. Еще бы, ведь раньше ему приходилось заказывать сваи в соседнем регионе.

– Основной объем выпускаемой продукции идет на строительные площадки города Владивостока, – сообщил Константин Марков. – Но в дальнейшем мы будем расширять и ассортимент продукции, и количество, и, конечно же, географию наших продаж. Отгружать мы можем как автомобильным транспортом, так и по железной дороге…

Торжественное открытие компании «Трилитон» было назначено на 28 февраля. В цех нового предприятия приехали многочисленные гости, среди которых были депутаты Законодательного собрания Приморья Александр Бехтер и Татьяна Косьяненко и городского округа.

– Конечно же, я очень рад, что на территории города появляется новое производственное предприятие, – отметил председатель Думы городского округа Олег Митрофанов. – Ведь это новые рабочие места, новые поступления налогов в бюджет.

На торжественной церемонии символическую кнопку запуска производства нажал генеральный директор УК «Востокцемент» Алексей Сысоев.

– На этом хорошие новости не заканчиваются, – сообщил Алексей Сысоев. – Спасскцемент выступил инициатором строительства нового жилого комплекса. Впервые за десятилетия два современных дома будут построены в микрорайоне им. Лазо. На строительство столь значимого объекта зайдет проверенный успешный застройщик, потребитель свай и бетона «Трилитон» компания «Ренессанс Актив».

Как стало известно, в настоящий момент для производства свай используется бетон, изготовленный на Новоспасском цементном заводе. Но летом на «Трилитоне» заработает собственная установка по производству бетона из спасского цемента.

– Сейчас в штате у нас 45 сотрудников, но мы в дальнейшем будем расширять свои производственные мощности и, соответственно, будем набирать новых сотрудников и расширять штат, – рассказал Константин Марков. – Пока мы работаем в одну смену, но, как только наши технологи добьются повышения набора прочности бетона в сваях, мы перейдем на круглосуточный режим работы. И будем поднимать сваи не один раз в сутки, как сейчас, а два. Кроме того, мы можем изготавливать не только сваи, но и плиты – дорожные, аэродромные, поэтому я уверен, что у «Трилитона» в Спасске большое будущее.

Евгений ЯКИМОВ

Фото автора