Компактный «Плюс» Диск с песнями музыкантов из Владивостока хранится в США и Германии

2 марта – день рождения компакт-диска. В этот день в 1983 году (всего-то 39 лет назад) в Великобритании впервые был продемонстрирован привычный нам компакт-диск (совместная разработка компаний Philips и Sony), который позволял хранить любую информацию в цифровом виде. На самом первом CD-Audio была записана 9-я симфония Бетховена, которая длилась 74 минуты.

Во многом благодаря этому изобретению в апреле 1994 года во Владивостоке состоялась презентация первого официального компакт-диска «Плюс» (UL 93 043), «представляющего шоу-бизнес Приморья и трех его ярких представителей»: группу «Атлас», а также исполнителей собственных песен Алексея Макаренко и Игоря Пшеничных. Как написано в его трехстраничном буклете, «в диск вошли только те песни, которые стали наиболее известными и популярными как на Дальнем Востоке, так и за его пределами».

И хотя свое 30-летие CD «Плюс» отметит только через два года, тем не менее сегодня есть повод вспомнить историю его рождения.

Дисков много, но все самопалы

Начнем с того, что с появлением бытовых компьютеров в начале лихих 90-х у музыкантов отпала надобность тиражировать песни и композиции на грампластинках, бобинах или аудиокассетах. На смену носителям информации на ненадежной магнитной ленте пришел компакт-диск из поликарбоната диаметром 12 сантиметров, покрытый тончайшим слоем металла и защитного лака.

Имея в своем распоряжении комп и чистые компакты (болванки) для записи, можно было увековечить и растиражировать свои произведения в неограниченном количестве. Изготовить буклет для CD при наличии цветного или монохромного принтера также не было проблемой. Многие музыканты и рок-группы, не имеющие доступа к Всесоюзной фирме грампластинок «Мелодия», так и поступали. Не исключая Владивостока.

Но все музыкальные произведения, клонированные на компьютерах, считались неофициальными или самопальными изданиями, поскольку не были зарегистрированы в Российском авторском обществе (РАО). И, соответственно, не охранялись авторскими правами. К примеру, благодаря неофициальной записи на компакт-диске сохранились композиции отличной владивостокской группы «Дождь», штатного коллектива Театра юного зрителя имени Ленинского комсомола. Когда художественным руководителем ТЮЗа был Леонид Анисимов. Сегодня это Приморский краевой драматический театр молодежи.

Увлечения объединяют и помогают

Газета «Золотой Рог», № 25 (538), 2 апреля 1999 года, публикация «День рождения «Плюса»:

«Идея проекта принадлежала Сергею Кожину, Игорю Пшеничных и Алексею Макаренко. Три друга-меломана (а Игорь и Алексей к тому же музыканты) задались вопросом: кто сказал, что культура идет с Запада? Ведь она может шагать и с Востока. К участию в записи диска были привлечены популярная в те годы группа «Атлас» и другие местные исполнители. Причем каждый пел только композиции собственного сочинения. Поскольку профессиональных студий звукозаписи у нас во Владивостоке не нашлось, пришлось прибегнуть к помощи коллег из других городов. Макаренко записывался в Твери на едва ли не лучшей студии в России, где обычно пишут свои шлягеры Алена Свиридова, Алла Пугачева, Филипп Киркоров. А Пшеничных и «Атлас» – у наших соседей, хабаровчан, на студии «Ньюмикс». Ну а выпускали альбом «Плюс» в Екатеринбурге довольно скромным тиражом – в 500 экземпляров».

Автор заметки журналист Игорь Кухарь не соврал: Алексей Макаренко действительно записывал песни для компакт-диска «Плюс» «Лунный свет», «Бантик», «Осенний бал» и «Моя дорога» в Твери, в студии звукозаписи «Salam», оснащенной самой современной на тот момент техникой звукозаписи, которая только имелась в России. Студию основали в 1989 году клавишник и аранжировщик Игорь Лалетин и гитарист Михаил Салам, в честь которого студия была названа. Базировалась в местном ДК железнодорожников. После продажи здания в 2010 году она прекратила существование.

Рассказывает Сергей Кожин, февраль 2022 года:

– В начале 90-х у меня был свой небольшой бизнес, продавал компакт-диски в магазине «Мелодия» на остановке «Авангард». И все, что связано с рок-музыкой: журналы, книги, плакаты и так далее. Фирменные компакты получал из Москвы от компании BIZ Enterprises, принадлежащей известному российскому продюсеру Борису Зосимову, и компании «Бомба Мьюзик», где работал мой друг, известный музыкальный журналист Алексей Сидоров и знаток творчества группы Deep Purple. В то время у него, наверное, была самая большая коллекция винила, компактов, видеодисков и видеокассет с записями «Темно-лиловых» в России. Собственно, Алексей и надоумил меня издать компакт-диск местных исполнителей. Сказал, что музыка с периферии сейчас может выстрелить на российском рынке. Главное, найти интересных исполнителей. И еще спонсоров, готовых вложиться в компакт. К сожалению, Алексей рано ушел из жизни.

По словам Сергея Кожина, найти музыкантов, чьи песни были бы достойны для записи на компакт-диске, не составило проблемы. Владивосток – город маленький, где все друг друга знают. И кто на что способен. Особенно те, кто увлекается музыкой, собирает записи или диски. Так тогда называли пластинки, которыми меломаны раз в неделю менялись в различных точках Владивостока. Сергей был из этой когорты увлеченных людей. Но это уже другая песня.

Дружба привела к «Плюсу»

Кроме того, в те годы под крышей Приморского краевого драматического театра молодежи в прямом смысле работал популярный артклуб «Премьера», где выступали местные рок-группы. И где собиралась элита местной молодежной культуры, куда попасть можно было только с человеком, имеющим абонемент на посещение. Будущие участники проекта также тусовались в «Премьере». Все они к тому моменту были давно знакомы и хорошо известны.

Например, Геннадий Привалов, гитарист группы «Атлас», по праву считался лучшим аранжировщиком на Дальнем Востоке. Организатор дискотек Алексей Макаренко на тот момент еще не написал свой политический хит «Нам здесь жить». Это будет летом 2001 года во время предвыборной кампании Сергея Дарькина на должность губернатора Приморского края. Но уже в начале 90-х шоу-программы для молодежи, которые Макаренко проводил и где пел свои песни, собирали полные залы. (В апреле 2002 года губернатор Сергей Дарькин назначил Макаренко директором Приморской краевой филармонии, где Алексей проработал 12 лет. И оставил эту должность «по собственному желанию» в апреле 2002 года. – Прим. авт.)

Продолжение следует

Вениамин КОЛЕСНИК

Фото автора и предоставлено Игорем ПШЕНИЧНЫХ