Приморские депутаты поддержали президента Краевой парламент поддержал признание республик Донбасса

На февральской сессии краевого парламента депутаты рассмотрели порядка 30 вопросов. В этом перечне были и законодательные инициативы губернатора Приморья Олега Кожемяко, регулирующие механизм предоставления отдельных мер социальной поддержки.

В частности, сразу в трех чтениях был принят закон, который продлил до 2025 года возможность получения компенсации за аренду жилья для приморцев, проходящих обследование и лечение в других населенных пунктах края. Прежде всего это касается детей-инвалидов и пациентов, нуждающихся в процедуре гемодиализа.

Еще один решенный вопрос – выделение многодетным семьям ежегодной социальной выплаты для приобретения школьной или спортивной формы. Выплата составит пять тысяч рублей для каждого ребенка.

«Совершенствуется организация отдыха и оздоровления детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе. Такая форма льготы в виде путевки по типу «мать и дитя» уже существует. Сейчас она будет оформляться в виде сертификата. Это позволит родителям детей-инвалидов самостоятельно выбирать оздоровительную организацию и удобное время отдыха», – отметил председатель Законодательного собрания Приморского края.

На этом же заседании краевые парламентарии – одними из первых среди региональных депутатов – поддержали решение президента России Владимира Путина о признании суверенитета и независимости ЛНР и ДНР.

«Мы знаем, что с 2014 года на территории этих республик совершаются массовые убийства, акты терроризма, гибнут мирные люди, граждане лишены элементарных условий для нормальной жизни, – заявил Олег Кожемяко, выступая перед депутатами. – Мы не можем безучастно наблюдать за тем, что происходит на территориях ДНР и ЛНР, где проживают наши сограждане – это более 800 тысяч россиян, которые терпят бедствие. Поэтому прошу депутатов поддержать эти решения и направить обращение к руководству страны».

«Подписание указа о признании суверенитета ЛНР и ДНР стало не только реакцией президента на обращения руководителей ЛНР и ДНР, но и ответом на обращение к нему Государственной думы Российской Федерации, в котором депутаты призвали признать эти республики, – отметил Александр Ролик. – Это логический и правильный шаг, который ставит точку в целой эпохе неопределенности и открывает новые возможности для развития архитектуры безопасности в Европе. Но главное, жители этих республик получают возможность свободно жить, растить и воспитывать своих детей, трудиться под защитой Российской Федерации».

«Мы не словом, а делом должны поддержать решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Я абсолютно убежден, что все члены фракции «Единой России» поддерживают решение президента и обращение губернатора», – заявил руководитель фракции «Единой России» в ЗС ПК Сергей Слепченко.

«Шесть лет назад я сам был в Донецке и Луганске с гуманитарной миссией и видел всю трагедию русского мира, которую там сотворили неонацистские бандеровские формирования. Они и сегодня бряцают оружием не только на территории Донбасса, но и на всей территории Украины. Считаю совершенно справедливыми слова нашего лидера Владимира Путина, который заявил, что преступники, которые в свое время устроили настоящую бойню в одесском Доме профсоюзов, найдут свою кару и логичный конец. Поэтому мы поддерживаем решение о признании независимости Донецкой и Луганской республик и благодарим правительство страны за такое своевременное решение», – поддержал коллег руководитель фракции КПРФ Анатолий Долгачев.

«Фракция ЛДПР и ее лидер на уровне Государственной думы постоянно говорят о том, что русских надо защищать везде. Сейчас не время подставлять вторую щеку: идет масштабная спецоперация, украинская хунта поддерживается Западом, поставляется оружие. Надо сказать огромное спасибо президенту РФ, настоящему лидеру русского мира, который принял это историческое решение, и теперь русские на Донбассе будут защищены. Как говорилось в фильме «Брат-2», русские на войне своих не бросают», – считает руководитель фракции ЛДПР Андрей Андрейченко.

«Мы считаем, что Россия просто не может не признать независимость республик Донбасса. Нам необходимо предотвратить военную агрессию и защитить сотни тысяч российских граждан, – высказал позицию своих однопартийцев руководитель фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Алексей Козицкий. – Уважаемые коллеги, мы все помним, что несколько лет назад произошло в Одессе, помним трагедию Югославии. – Это не должно повториться. Считаем, что наши соотечественники, а это более 800 тысяч человек, имеют право сохранять культурные, экономические, гуманитарные связи с Россией, безопасно и достойно жить, открыто разговаривать на русском языке, передавать его своим детям, создавать единое с Россией экономическое и образовательное пространство. Мы считаем, что Донбасс выстрадал свою независимость, и всецело поддерживаем решение о его признании».

Руководитель фракции «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Вячеслав Байделюк отметил: «Решение проблемы Луганской и Донецкой Народных Республик давно назрело. Вот уже несколько лет там гибнут мирные граждане, подвергаются обстрелу города и села. Партия пенсионеров выступает в поддержку решения президента защитить народ Донбасса».

Анжелина ШИЛАН

Фото пресс-службы ЗС ПК