Мэр Владивостока остался без зама Заместитель главы администрации Владивостока Азат Ислаев уходит на повышение. Он займет должность вице-губернатора одного из субъектов России. Какого именно, пока не уточняется.

О новом назначении Азата Ислаева стало известно 1 марта на еженедельном аппаратном совещании главы города. Константин Шестаков пожелал коллеге удачи и таких же ярких проектов, как во Владивостоке.

«Думаю, тот факт, что о владивостокских скверах и парках стали говорить на самом высоком уровне и ставить их в пример, есть несомненная заслуга Азата Файзулхаковича. Жариковский сквер, скверы Игнатьева, Надибаидзе, на улице Лермонтова, набережная на Второй Речке и Татарке – это масштабные проекты, которые удалось реализовать за довольно короткий срок», – отметил глава Владивостока.

Азат Ислаев, в свою очередь, пожелал приморской столице дальнейшего развития.

«Моя команда, с которой я приехал и которая помогла воплотить все замыслы, остается во Владивостоке. Ребята будут работать над дальнейшим преображением города. Ведь, как известно, город живет счастьем своих людей. И я желаю, чтобы горожане, гуляя по новым паркам и скверам, ощущали это счастье», – сказал Азат Ислаев.

За добросовестную работу и высокие профессиональные достижения Азату Ислаеву была вручена почетная грамота от губернатора Приморья.

Напомним, что к обязанностям заместителя главы администрации Владивостока Азат Ислаев приступил 9 января 2020 года. Курировал управление туризма, инвестиций и городской среды, административно-территориальные управления, а также управление охраны окружающей среды.

Евгений СИДОРОВ