Кто-то на праздник получит цветы, а кто-то – штраф Во Владивостоке стартовала широкая торговля цветами в преддверии Международного женского дня. В администрации Владивостока напоминают, что торговля цветами разрешена только в специально отведенных для этого местах и таких площадок огромное множество.

Так, букеты будут продавать в специализированных магазинах, торговых центрах, на рынках и ярмарках, в павильонах, киосках и автолавках.

Кроме того, с 1 по 10 марта дополнительно будет организована торговля цветами по 20 адресам: ул. Борисенко, 9б, Вилкова, 11, Кипарисовая, 20, Жигура, 6, 46, Ильичева, 6, Дачная, 61, Мусоргского, 93, Адмирала Юмашева, 10, пр. «Красного знамени», 86, 90, 114, 164а, ул. Ладыгина, 5, 15, Нейбута, 47, Светланская, 123, 173, Черняховского, 5, Шилкинская, 16а.

Как уточнили в управлении экономического развития, все, кто решил реализовать цветы к 8 Марта на законных основаниях, смогли получить разрешение на данную деятельность – без участия в аукционе как единственный заявитель либо участвуя в аукционе.

Дополнительно для хозяйствующих субъектов, которые не успели подать заявки на участие в аукционе, но имеют намерение вести торговлю цветами в период с 6 по 8 марта, администрацией Владивостока определены еще шесть площадок: ул. Жигура, 2б, Ильичева, 15, Полярная, 1, Верхнепортовая, 2г, Кирова, 104, Пшеницына, 22.

При этом всем, кто будет вести незаконную предпринимательскую деятельность, размещать торговые точки и парковать автолавки в местах, где это запрещено, придется заплатить штраф. С 1 по 10 марта во Владивостоке в усиленном режиме будут работать административные комиссии.

Евгений СИДОРОВ