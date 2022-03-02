«Масленичный поезд» прибыл Во Владивостоке стартовала неделя, посвященная одному из любимых праздников горожан

Традиционная Масленая неделя стартовала во Владивостоке. Праздничную Масленую неделю открыл «Масленичный поезд» – яркое костюмированное шествие, в котором приняли участие более 150 жителей Владивостока.

Шествие началось у Приморской краевой филармонии и растянулось до Адмиральского сквера. Участники поезда были наряжены в яркие платки и ленты, костюмы с атрибутикой Масленицы. На протяжении всего пути они пели песни, кричали потешки, поздравляли всех прохожих с Масленицей, создавая праздничное настроение в городе.

В Адмиральском сквере поезд встретил театр кукол. Ряженые актеры с театрализованной программой пригласили всех отметить Масленицу и отведать блинов с чаем.

Кроме того, с 1 по 5 марта ежедневно с 15.00 до 16.00 в пяти скверах города будет работать масленичная почта. В сквере Игнатьева (Океанский пр., 74), скверах Ветеранов (Вострецова, 4), Дружбы (Светланская, 147), Надибаидзе (Калинина, 230), Жариковском (Светланская, 123) сказочные герои соберут пожелания жителей и гостей города для обряда «Проводы зимы» (сожжение масленичного чучела).

В четверг, 3 марта, в 14.30 программа состоится на территории детской художественной школы № 3 (ул. Харьковская, 36а). В субботу, 5 марта, в 14.00 – в сквере Ветеранов (ул. Вострецова, 4).

В воскресенье, 6 марта, масленичные программы пройдут в скверах и на общественных площадках.

С 11.00 до 12.00 – в сквере Дружбы (ул. Светланская, 147), с 13.00 до 14.00 – в сквере пос. Трудовое (ул. Лермонтова, 81), с 13.00 до 14.00 – на ул. Басаргина, 15, с 14.00 до 15.00 – на ул. Зеленой, 2 (остров Русский), с 16.00 до 17.00 – в сквере Игнатьева (Океанский пр., 68-74).

6 марта в 14.00 фонд «Наш район» организует мероприятие на площадке ул. Сабанеева, 8. В этот же день, 6 марта, в 14.00 Масленица пройдет на территории детского клуба «Юный техник» (ул. Тунгусская, 24, детский клуб «Юный техник»).

Сергей ПЕТРОВ

Фото с сайта primorsky.ru