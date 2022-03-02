Снять квартиру и съехать Владивосток рвется в российские лидеры по ценам на аренду жилья

Российский портал «Мир квартир» по итогам исследования изменений рынка аренды жилья крупных российских городов в январе и в первой половине февраля 2022 года поднял рейтинг Владивостока до 5-го места из 70 позиций.

Более высокими ставки были только в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и в Московской области. За Владивостоком на 6-м месте – Хабаровск, на 7-м – Севастополь, другой дальневосточный город Якутск – на 11-м месте.

От цен на крыши едет крыша

Судя по данным столичных экспертов, довольно длительный период стагнации рынка аренды жилья, связанный с дефицитом арендаторов в дальневосточной столице, закончился. Ставки аренды резко выросли. Средняя однушка с начала этого года предлагалась за 25 823 рубля за месяц, двушка – за 33 920 и трешка – за 43 583 рубля. Для сравнения: самые высокие московские ставки соответственно составляли 44 522, 55 494 и 66 909 рублей в месяц, а самые низкие ставки в городе Волжском – 8 802, 11 722 и 16 166 рублей. Средние ставки по всем 70 крупным городам – 16 005 в месяц за однушку, 21 201 – за двушку и 28 500 рублей – за трешку.

Специалисты отметили, что однокомнатные квартиры с начала года стали предлагаться в аренду дороже в 54 городах, двухкомнатные – в 44 и трехкомнатные – в 50. Наметившийся рост ставок, считают они, продолжится до конца этого года.

Некоторые знатоки отечественного рынка аренды жилья полагают, что по итогам этого года он может подорожать на 6-20 %. И это в первую очередь связано с растущим госрегулированием и выводом этого арендного рынка из тени. Именно новации в этом деле и должны подстегнуть рост ставок, которые ударят по кошельку в первую очередь рядового арендатора и сократят его желание до реального съема, например, не трешки, а двушки или вместо двушки – однокомнатной квартиры.

Новации пополнят казну

Длительные усилия государства по охвату всех сдаваемых квартир налогообложением долгое время буксуют, притом что в стране стали обычны проверки черных арендодателей и наказания их штрафами. Это повысило собираемость на рынке аренды жилья налогов с самозанятых до 2 % от сдаваемого фонда. Во Владивостоке за последнее время сборы налогов с аренды квартир удалось поднять в несколько раз. Однако множество арендодателей продолжают сдавать квартиры подпольно и не торопятся делать налоговые отчисления. Этому прогнозируется скорый конец.

Особую надежду на вывод рынка аренды жилья из тени госструктуры возлагают на появление государственной информационной системы по учету всех договоров на рынке аренды жилья страны. Разработкой ее занимаются специалисты Минстроя России и АО ДОМ.РФ. Министерство выступило также с законодательной инициативой – проектом федерального закона «О государственной информационной системе учета договоров найма жилых помещений, договоров аренды жилых и нежилых помещений и машино-мест и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Новый закон и ГИС после их принятия и апробации призваны сделать рынок прозрачным. Информационная система в части аренды квартир будет опираться на информацию не только от собственников и различных госструктур, но и от арендаторов, добрых соседей и знакомых, обслуживающих жилые дома работников ЖКХ и различных сервисных компаний. Все, что об арендаторе должны знать потенциальные клиенты и государство, будет видно как на ладони.

Когда собственники не в шоколаде, а в шоке

Будет ли ГИС вести учет недобросовестных арендаторов, которые наносят ущерб имуществу арендодателей, нарушая запрет, курят в помещениях, недобросовестно оплачивают коммунальные платежи и арендную плату и пр., пока непонятно. Опять же, вдруг потенциальный арендатор скрывается от алиментов или вообще от закона. В конце концов, иногда квартиры снимают мошенники, которые сдают жилье, представляясь хозяевами, и исчезают со взятым задатком, оставляя за собой конфликты арендаторов с подлинными собственниками.

Реестр недобросовестных арендаторов и лиц, которым нежелательно предоставлять жилье в аренду, мог бы способствовать оздоровлению рынка, оставив за его бортом тех, кто не умеет вести себя на нем цивилизованно.

Недавно довелось услышать историю, как с квартиры во Владивостоке «по-умному» съезжала одна квартирантка. Она отказалась заплатить арендную плату за два последних месяца (хозяйка надеялась, что обещания денег, которые та давала, это не обман и долг будет погашен).

Затем была неприятная развязка, когда сын квартирантки и она сама бегали вокруг хозяйки, снимая ее на телефон и рассказывая о том, какая она недобитая буржуйка и мошенница. Сама хозяйка, немного оправившись от неожиданности, стала снимать на свой телефон их съемку, комментируя, что она перед государством ни в чем не виновата, и налог с аренды в 4 % как самозанятая платит исправно.

Съехала квартирантка, основательно закурив квартиру и поставив хозяйку в ситуацию, когда, прежде чем приглашать других квартирантов, ей необходимо было сделать косметический ремонт и починить мебель. Залог квартирантка назад не потребовала, но он не покрыл убытки хозяйки.

Выезжая из квартиры, бывшая арендаторша сказала квартирантам из соседней квартиры, что общий отсек на две квартиры, выделенный из общего холла здания, нарушает их пожарную безопасность, и надоумила принять меры. Те написали в администрацию города, пожнадзор, УК и вместе со своей собственницей квартиры потребовали от и так уже пострадавшей женщины устранить это безобразие, препятствующее их экстренной эвакуации из-за потенциального пожара.

Ей пришлось демонтировать замок на общей двери. И у арендаторов сразу же после этого из открытого отсека почему-то вдруг пропал веник. Понятно, кого они теперь винят в данной пропаже. Кстати, в давние времена эти две квартиры от общего пространства отгородились потому, что их «тупичок» использовался местной молодежью для разврата… Теперь ничто не препятствует вернуться ему в когда-то полюбившееся место.

Кстати, по данным Минстроя РФ, в стране насчитывается около 5,2 миллиона квартир, которые постоянно сдаются в аренду. После создания информационной прозрачности этот рынок может вырасти на 8 %, достигнув суммы 978 миллиардов рублей в год. И из них как минимум более 39 миллиардов должны попасть в виде налогов в госбюджет. И эти деньги арендодателям кроме как с арендаторов взять неоткуда.

Виктор КУДИНОВ

Фото Алексея ВОРОНИНА