У кого есть грош за душой: как складываются отношения с финансами у знаков зодиака Чтобы быть богатым, нужно родиться под счастливой звездой, а вернее, под нужным созвездием, которое наделит человека необходимыми чертами характера и финансовой удачей. Так ли это на самом деле, трудно сказать, однако многие верят, что в вопросах обогащения без помощи всемогущих небес никак не обходится. Астролог Татьяна Веремеева рассказала порталу Ftimes о взаимоотношениях с деньгами представителей каждого знака зодиака.

ОВЕН

Овнов нельзя назвать меркантильными особами. Они не культивируют богатство, а воспринимают деньги как средство достижения желаемых целей. Тем не менее финансовая удача всегда сопровождает этот знак, поскольку его карьерные амбиции так или иначе влияют на материальное благополучие. Овны не только усердно работают, но и неплохо зарабатывают.

ТЕЛЕЦ

Этот знак относят к немногочисленным «денежным» представителям зодиакального круга. Тельцы всегда стремятся к материальному благополучию и прикладывают максимум усилий для обретения финансовой независимости. Их интересуют статус, комфорт, удобства и привилегии. Достаток не дается Тельцам легко, поэтому они не привыкли сорить деньгами. Даже имея солидное состояние, они всегда расчетливы и привыкли тратить заработанное с умом.

БЛИЗНЕЦЫ

Удовольствия, к которым неравнодушны Близнецы, как правило, требуют денежных затрат. Это путешествия, шопинг, развлечения. Если бы не этот факт, деньги мало интересовали бы представителей этого знака. Близнецы – заложники своего настроения: от него зависят их отношения с финансами. Чаще всего им свойственно бездумно тратить накопления, швырять деньги на ветер, кутить и не задумываться о последствиях. Реже Близнецы бросаются в крайность и начинают экономить буквально на всем, но недолго.

РАК

Раки всегда заботятся о завтрашнем дне. Благодаря бережливости и предусмотрительности, они могут не бояться никакого черного дня. Их цель – подстраховаться на случай трудностей, поэтому они создают внушительный запас финансов, о сохранности которого также беспокоятся заранее. Иногда Раки увлекаются созданием финансовой подушки, из-за чего могут прослыть скрягами, но зато им не страшны никакие перипетии и кризисы.

ЛЕВ

Львы привыкли во всем быть лучше остальных и ни в чем себе не отказывать. Для них важно, как они выглядят и что о них думают, поэтому в их гардеробе всегда только самая модная одежда, а машина – только последней модели. Представители этого знака предпочитают изысканную еду и напитки, дорогие вещи, роскошный интерьер, что требует немалых затрат. Доходы Львов не всегда покрывают их потребности, поэтому возникают долги и кредиты, с которыми те успешно рассчитываются, но тем не менее всегда находятся на грани между банкротством и богатством.

ДЕВА

Представителей этого знака вряд ли можно назвать баловнями финансовой удачи. Они усердно трудятся и в жизни рассчитывают только на себя. Ничто не дается им легко, поэтому Девы знают цену деньгам. Они не склонны к расточительству, так как знают, что жизнь непредсказуема и от нужды не застрахован никто. Даже если в руки к Девам попадают большие деньги, это не превратит их в транжир: представители знака будут экономить на себе, но если потребуется финансовая помощь кому-то из близких, никогда не откажут.

ВЕСЫ

У Весов с деньгами отношения весьма неоднозначные: они могут дорожить каждой копейкой, а могут внезапно совершить крупную покупку, потратив все сбережения. В целом этот знак привык экономить и иметь стратегический запас средств на всякий случай. Весы считают, что покупки должны приносить удовольствие, поэтому отдают предпочтение качественным вещам и продуктам.

СКОРПИОН

Представители этого знака любят комфорт и ценят свободу и независимость, которые могут обеспечить деньги. Если Скорпионы зададутся целью заработать большие деньги, они обязательно этого добьются, поскольку уверены в своих силах и всегда получают то, к чему стремятся. Просто так за деньгами они не гоняются, но и ветер в их кошельке тоже не гуляет.

СТРЕЛЕЦ

Деньги не задерживаются в руках Стрельцов. Они не умеют копить и, как правило, живут от зарплаты до зарплаты. Подверженные своему настроению, представители этого знака совершают бесчисленные покупки, тратятся на близких, одалживают деньги нуждающимся и пр. Несмотря на беспечное отношение Стрельцов к финансам, им всегда представляются возможности их заработать без особого труда.

КОЗЕРОГ

В отношении денег Козероги очень благоразумны. С юности они начинают отказывать себе в излишествах, чтобы скопить стартовый капитал и нарастить финансовую мощь к зрелости. Представители знака – известные трудоголики и карьеристы, что также сказывается на их благосостоянии. Траты Козерогов всегда взвешенны и обдуманны.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи относятся к деньгам весьма сдержанно. Они не ставят их во главу угла, поскольку больше увлечены творчеством и реализацией своих талантов. В зависимости от того, как сложится судьба каждого из представителей знака, они могут быть и солидными богачами, и «бедными художниками». В любом случае скупыми и меркантильными они никогда не будут.

РЫБЫ

Рыбы к деньгам, мягко говоря, равнодушны. Они больше озабочены своим внутренним миром, самореализацией и совершенствованием. Представители знака не претендуют на богатство и роскошь, им достаточно минимальных благ. Если деньги попадают в руки Рыбам, те их непременно направят на благотворительность и помощь ближнему.

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