Только без обид: что нельзя делать на Масленицу и в Прощеное воскресенье Масленая неделя у наших предков была временем проводов зимы. Они готовились к новому циклу и на протяжении недели выполняли определенные традиции. Портал Ftimes узнал, что нельзя делать на Масленицу и в Прощеное воскресенье в 2022 году.

Масленица начинается в понедельник, 28 февраля. Она длится ровно неделю, до 6 марта. Последний день Масленой недели называется Прощеным воскресеньем. Славяне его еще называли Целовальником. В этот день было принято просить друг у друга прощение и целоваться в знак отпущения всех обид.

Что нельзя делать в Масленую неделю

Первое ограничение касается пищи. Главными продуктами считаются молочные, поэтому во время праздничной недели стараются ограничить употребление мясных изделий. Их также нежелательно использовать для начинки. Славянские хозяйки делали блины с икрой, рыбой, творогом или овощными закусками.

В Масленицу не сидели дома. Игнорировать праздник – значит навлечь беду. Более того, неприятности будут сопровождать весь год всех домочадцев.

Другие запреты на Масленицу:

– конфликты с близкими и родными;

– злость, уныние, затаенные обиды;

– произнесение нецензурных слов;

– отсутствие разнообразия на столе;

– резать блины ножом.

Если стол будет бедным, то семья в следующий год будет нуждаться в необходимых вещах. Считается, что если разрезать главный продукт Масленицы ножом, то это приведет к беде.

Приметы на Масленицу

У славян было множество традиций, обрядов и примет. Последние особо интересны, ведь они помогают заглянуть в будущее. Хозяйки старались как можно больше испечь блинов. Чем их будет больше, тем больше будет солнечных дней в новом году. Однако если их напечь слишком много, то можно привлечь сухое жаркое лето без дождей.

Другие приметы связаны с природными явлениями:

– если в воскресенье до Масленой недели будет пасмурно и с осадками, то стоит ждать обильный урожай овощных, зерновых культур и грибов, а если морозы ожидается теплое лето;

– если в Прощеное воскресенье холодно, то весна будет теплой и солнечной;

– если всю неделю на крышах домов много сосулек, то это говорит о хорошем урожае и об удаче в любых начинаниях.

Незваные гости в дом несут счастье, поэтому их ни в коем случае не прогоняли.

Запреты в день Прощеного воскресенья

В конце Масленой недели славяне просили прощения у своих близких и сами отпускали обиды. Они верили, что весну нужно встречать с чистой душой и помыслами.

В Прощеное воскресенье нельзя:

– ссориться с окружающими;

– гневаться;

– отказывать в прощении;

– возмущаться;

– думать о плохом, настраиваться на негатив;

– убирать в доме, стирать вещи;

– есть мясо и пить алкогольные напитки;

– поздно ложиться спать;

– оставлять вечером еду неубранной.

Славяне обязательно прощали своих близких и просили, чтобы простили им их прегрешения. Считалось, что если не простить окружающих, то и от Бога не получится дождаться прощения.

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