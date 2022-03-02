Только без обид: что нельзя делать на Масленицу и в Прощеное воскресенье
Масленая неделя у наших предков была временем проводов зимы. Они готовились к новому циклу и на протяжении недели выполняли определенные традиции. Портал Ftimes узнал, что нельзя делать на Масленицу и в Прощеное воскресенье в 2022 году.
Масленица начинается в понедельник, 28 февраля. Она длится ровно неделю, до 6 марта. Последний день Масленой недели называется Прощеным воскресеньем. Славяне его еще называли Целовальником. В этот день было принято просить друг у друга прощение и целоваться в знак отпущения всех обид.
Что нельзя делать в Масленую неделю
Первое ограничение касается пищи. Главными продуктами считаются молочные, поэтому во время праздничной недели стараются ограничить употребление мясных изделий. Их также нежелательно использовать для начинки. Славянские хозяйки делали блины с икрой, рыбой, творогом или овощными закусками.
В Масленицу не сидели дома. Игнорировать праздник – значит навлечь беду. Более того, неприятности будут сопровождать весь год всех домочадцев.
Другие запреты на Масленицу:
– конфликты с близкими и родными;
– злость, уныние, затаенные обиды;
– произнесение нецензурных слов;
– отсутствие разнообразия на столе;
– резать блины ножом.
Если стол будет бедным, то семья в следующий год будет нуждаться в необходимых вещах. Считается, что если разрезать главный продукт Масленицы ножом, то это приведет к беде.
Приметы на Масленицу
У славян было множество традиций, обрядов и примет. Последние особо интересны, ведь они помогают заглянуть в будущее. Хозяйки старались как можно больше испечь блинов. Чем их будет больше, тем больше будет солнечных дней в новом году. Однако если их напечь слишком много, то можно привлечь сухое жаркое лето без дождей.
Другие приметы связаны с природными явлениями:
– если в воскресенье до Масленой недели будет пасмурно и с осадками, то стоит ждать обильный урожай овощных, зерновых культур и грибов, а если морозы ожидается теплое лето;
– если в Прощеное воскресенье холодно, то весна будет теплой и солнечной;
– если всю неделю на крышах домов много сосулек, то это говорит о хорошем урожае и об удаче в любых начинаниях.
Незваные гости в дом несут счастье, поэтому их ни в коем случае не прогоняли.
Запреты в день Прощеного воскресенья
В конце Масленой недели славяне просили прощения у своих близких и сами отпускали обиды. Они верили, что весну нужно встречать с чистой душой и помыслами.
В Прощеное воскресенье нельзя:
– ссориться с окружающими;
– гневаться;
– отказывать в прощении;
– возмущаться;
– думать о плохом, настраиваться на негатив;
– убирать в доме, стирать вещи;
– есть мясо и пить алкогольные напитки;
– поздно ложиться спать;
– оставлять вечером еду неубранной.
Славяне обязательно прощали своих близких и просили, чтобы простили им их прегрешения. Считалось, что если не простить окружающих, то и от Бога не получится дождаться прощения.
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