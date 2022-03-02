Спецоперация на Украине: «Поздравляю, цивилизованные наши, вы нас довели» Главный редактор газеты «Владивосток» высказал свое мнение о событиях на Украине

Начало специальной операции по защите жителей ЛНР и ДНР, а также зачистке Украины от нацистов воспринялось с большой тревогой, но в то же время и с некоторым облегчением. Так бывает, когда появляется выход из какой-то очень серьезной проблемы, которая терзает долгие годы.

Причем в ситуации с Украиной, вернее, тех игр, которые вел Запад, стоя за спиной киевского режима, этот выход оказался единственно возможным. Остальные варианты были все перепробованы и отвергнуты как украинским руководством, так и манипулирующим им Западом. И не потому отвергнутыми, что они были так уж плохи, а потому, что, во-первых, их предлагала Россия, а во-вторых, потому, что цель всей этой многолетней вакханалии у российских границ была совсем другая.

Молчание европейских ягнят

Вначале немного геополитики. Коллективный Запад, который окончательно оказался под пятой американских кукловодов, просто задумал добить нашу страну, по крайней мере, как своего конкурента и центр силы. Почему Евросоюз послушно и практически единогласно выполняет указания Вашингтона? Да очень просто. ЕС точно такая же цель для США, как и Россия. Стереть с лица земли Западную Европу Штаты, конечно, не намереваются – все-таки рынок сбыта, а вот лишить ЕС субъектности у американцев получилось. Где в Европе фигуры масштаба де Голля, Аденауэра, Миттерана, Коля? Пропали европейские лидеры, которые когда-то отстаивали интересы своих стран и народов, были селективным путем превращены в Макронов, Шольцев, Джонсонов и пр. В созданий, что-то там мычащих про демократию и толерантность, но неспособных решить ни одной проблемы даже регионального уровня.

Теперь какая-то Польша или тем паче Литва, получившие инструкции из США, диктуют Европе, когда-то управлявшей миром, что и как делать.

Теперь буквально по щелчку из-за океана дешевый российский газ вдруг становится «ядовитым», а американский – по 2000 долларов за тысячу кубов – «благоуханием демократии и свободы». Даже некогда суровые мужики из немецкого и французского бизнеса, которые своих канцлеров и президентов могли, если что, и за лацканы оттаскать, теперь не смеют и рта раскрыть. Иначе санкции (из Америки) или еще что похуже. К примеру, какая-нибудь консьержка из отеля (американского) обвинит в грязных приставаниях. Без всяких доказательств. А там теперь и этого достаточно, чтобы стереть человека в порошок.

В итоге США, стравливая Украину (в компании с Евросоюзом) и Россию, убивает двух зайцев. Чтобы потом заняться третьим Китаем, который будет лишен сырьевой, военной и моральной поддержки России.

Недотепы, эгоисты, предатели…

А теперь вернемся к спецоперации. Повторюсь: это однозначно единственный выход для России, которая сделала все, что могла. Даже ни разу не назвала ЕС и США противниками, а только партнерами. И это в то время, когда наша страна и наш лидер называются не иначе как агрессор и убийца…

Что тут хочется сказать любителям мира «любой ценой»?

Нужно быть слишком уж далеким от реальной жизни человеком, чтобы не понимать, что Россию долго и упорно вынуждали либо отступить (чтобы потом быть окончательно уничтоженной), либо сразу пытались уничтожить. Даже без поиска наших грехов. Просто по факту нашего существования.

Или нужно быть откровенным эгоистом, который видит только свои интересы. Который, выбирая между кружкой пива в Праге по выходным и уничтожением своей страны, останавливается на первом. При этом абсолютно не понимая, что без своей страны, где он, собственно, и зарабатывает на пиво в Праге, он быстро станет пустышкой. Из европейских вузов сегодня вышвыривают русских студентов. На каком основании, спросите? Потому что они русские. И все! Или ныне в Лондоне на полном серьезе обсуждается идея выставить из страны русских. А миллиарды, наворованные у нас и припрятанные в тамошних закромах, англичане оставят себе как «незаконно нажитое». То-то сейчас дрожит наша новоиспеченная элитка, которой светит возвращение домой с голой пятой точкой. Они-то с божьей росой в глазах уже решили, что Европа считает их своими. Улыбались ведь. Руки жали. Деньги с радостью принимали…

Или нужно просто ненавидеть свою страну по какой-то своей причине. К примеру, не нравится наша власть. Бывает. Наверное, у всех есть вопросы к нашей власти. Как и у жителей других стран есть вопросы к власти своей. Но чтобы из-за этого пена шла из ушей от ненависти к родной стране…

Читали мы про «русскую интеллигенцию», которая молила всех богов, чтобы побольше наших солдат погибло в Русско-японской войне 1904–1905 годов. И отправляла в Токио поздравительные телеграммы после Цусимы и сдачи Порт-Артура. Не сомневаюсь, что и в Киев нынешние сердобольные эстеты слова поддержки отправляют. Дескать, «дайте нашим как следует».

Таких сейчас много повыползало. И я встречал таких. Один мне на днях так и сказал: «Ты пойми, я чувствую, что я европеец. Но почему я родился здесь?! За что такое наказание?» Правда, в тот же день у него забрали автомобиль на штрафстоянку за неправильную парковку. То-то крику было и слов далеко не европейских. В России же можно плевать на закон, дикая же страна.

Я помню таких же сострадальцев, которых было тысячи вокруг, когда гремела война на Кавказе. Они громко рукоплескали каждой победе террористов. А еще ходили по окопам и уговаривали наших солдат сдаться.

Отступать вновь некуда

Любой россиянин генетически не приемлет войны. И не надо нас уговаривать, что худой мир лучше доброй ссоры. Чтобы россиянина заставить взяться за оружие, нужно очень сильно постараться. Например, безнаказанно сжечь десятки людей в Одессе, восемь лет бомбить наших братьев в Донбассе, включая грудных младенцев, женщин и стариков, унижать русскоязычных, заставляя на камеру извиняться за родной язык и происхождение, отбирать у детей русскоязычные школы и, наконец, любезно предоставить свою страну в качестве плацдарма для нападения на нас. Страну, которую Россия им от щедрот душевных прошлых руководителей создала из своих исконных территорий. И что теперь? Будьте любезны, ставьте ракеты в паре сотен километров от Москвы?

Поздравляю, цивилизованные наши, вы нас довели. Вы наглые, но недалекие. Как когда-то объединенная Европа под знаменами Гитлера, вы опять решили, что вы интеллектуальная элита Земли и белая кость, а ваша «западная цивилизация» единственная, которой позволено жить на нашей планете, уча и понукая других. «Подумаешь, какая-то русская армия, – убедили вы себя опять, как когда-то ваш тамошний лидер в 1941-м. Дикари с калашниковыми и с мультяшными ракетами. Разве в дикой России способны создать что-то современное?»

Поэтому вы дали Украине ваше оружие, а заодно и вашу ненависть к нам. Да, там нашлись благодатные слушатели. Уж слишком сладко вы поете, обещая кружевные трусы и апельсиновый сок по утрам. Так сладко, что всех уже заставили забыть, что созданная по вашим лекалам афганская армия испарилась за пару недель. Как до этого и грузинская. А до этого еще десятки других. А еще как-то за вашими речами и денежными потоками забывается, что вы всех без исключения кинули. Всех! И сейчас кидаете Украину, а главное – ее народ. Впрочем, сдается, что именно так все было и задумано. Стравливай и сбегай – ваш реальный лозунг.

Да что там. Вам даже радостно от того, что «все наконец-то началось». Подумаешь, невелика жертва – какая-то Украина. Зато на Россию всем Западом с сателлитами навалились.

Что до нас, то мы молимся о каждом солдате, который сейчас там. Мы душой и мыслями вместе с их женами и детьми, матерями и отцами, сестрами и братьями. Западу невдомек, что мы и с народом братской Украины, который киевская хунта без жалости бросает в кровавую мясорубку и подставляет под огонь, размещая боевую технику на школьных площадках и в жилых микрорайонах.

Да, нам придется нелегко. Но санкции, как и говорил президент, все равно бы ввели и без спецопераций. Уж очень они долго все считали – не пропадать же добру. Однако это все же лучше, чем в очередной раз терять страну. Как в 1917-м и 1991-м. А может быть, уже и в последний… Чудесных возрождений нам точно больше не позволят сделать – уничтожат до основания.

Нарыв прорвало, и настала пора заняться лечением застарелых болячек.

Андрей ПУШКАРЁВ, главный редактор газеты «Владивосток»