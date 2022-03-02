Время звонить куда надо В Приморье заработали горячая линия и чат-бот в Интернете, куда жители края могут пожаловаться на необоснованный рост цен в магазинах, торговых центрах и в сфере услуг

Горячая линия по контролю за ценами работает в Приморье.

Жители региона сообщают о фактах завышения цен. К сожалению, далеко не все представители бизнеса проявляют социальную ответственность и патриотизм. Для некоторых любой повод хорош, чтобы вновь и вновь необоснованно повышать цены. Настала пора с таких спросить.

По информации министерства промышленности и торговли края, за сутки на номер горячей линии поступило 33 звонка от приморцев. В основном люди жалуются на цены на обувь, бытовую технику и химию.

«Мы ежедневно проводим мониторинг цен в крупных торговых сетях и несетевых магазинах на предмет динамики изменения цен на основные продовольственные и непродовольственные товары. По случаям выявления резкого повышения цен материалы направляются в антимонопольную службу для проведения расследования причин роста цен», – рассказал министр Сергей Калитин.

Глава ведомства добавил, что уже были направлены материалы в УФАС по повышению цен на бытовую технику одним из участников рынка, и сейчас антимонопольная служба предпринимает меры к этой торговой сети.

Напомним, что в ситуационном центре губернатора края работает круглосуточная горячая линия по регулированию цен. По номеру 8 (423) 260-75-15, можно оставить сообщение о фактах завышения цен на продукты и иные товары в магазинах региона.

Также в Приморье заработал чат-бот по сбору жалоб на завышение цен. Если вы заметили необоснованное завышение цены: @proverka_tsen_bot, укажите свои Ф.И.О., адрес и название магазина или аптеки, а также измененную цену на товар в формате было/стало с указанием дат.

Евгений СИДОРОВ

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