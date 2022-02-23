Лук уходит в подполье За окном пока еще зима, а если войти в теплицу в солнечный день, там практически Сочи – температура поднимается выше 20 градусов. Плохо одно: ночью она опускается и не сильно отличается от температуры за бортом…

Да, при таких перепадах, как бы ни тянулись руки что-нибудь вырастить, используя тепличное тепло, эти мероприятия придется отложить. Но между тем лук на зелень все же можно вырастить. Правда, делать это нужно не в теплице, а в подвале.

Выгонкой лука можно заниматься уже с октября. Но чем ближе к весне, тем интенсивнее нарастает зелень.

Как же выгнать сочную зелень? Секретами делится жительница Тавричанки Елена Сорокина, которая не один год выращивает сочное зеленое луковое перо.

Чем крупнее, тем сочнее

– Обычно для выгонки я беру лук ранних сортов. Чем он отличается от поздних? Его репка практически не имеет так называемой шелухи – верхних подсохших золотистых чешуек. Этот лучок практически лысый, – объясняет Елена. – Если взять лук поздних и средних сортов, он будет гораздо дольше просыпаться.

Лук, который мы приобретаем для посадки, очень часто заражен трипсом. Чтобы от него избавиться, лук нужно пропарить – репку погружают в воду, подогретую до 50–60 градусов, и выдерживают там до остывания воды. Но, поскольку выгонка пера происходит при довольно низких температурах, трипс лук практически не беспокоит. Поэтому можно обойтись и без прогревания репки.

Не стоит брать для выгонки лук поздних сортов по той причине, что он может быть обработан для зимнего хранения. В таком случае он может не давать пера.

Кстати, специалисты советуют брать не любую репку, а выборку – мелкие луковички диаметром 2-4 см. Но я предпочитаю брать более крупные луковицы, потому что потом из них получается более плотное и мощное перо хорошего зеленого цвета.

Тепло и немного влаги

Итак, что мы делаем перед посадкой? Срезаем самую макушку луковицы – тогда перо будет выходить ровное, неискривленное. Хорошо бы обновить донце луковицы – тоже его слегка подрезать, чтобы оно скорее начало выпускать корешки.

Я выгоняю перо, поставив луковицы в пластиковые решетчатые ящики, на дно которых уложена пленка, а сверху насыпан слой песка. Ящики с песком хорошо проливаю и начинаю устанавливать в них луковицы. Это нужно делать, не стараясь сильно вдавливать репку в песок, иначе корешки у луковиц отрастают неравномерно. Луковки могут валиться набок.

Когда наша плантация готова, температура в подвале должна быть около +25 градусов. Для того чтобы перо тронулось в рост, луку нужно тепло. А вот света на начальном этапе почти не требуется – до тех пор, пока перо не отрастет примерно до 10 см. С этого момента мы должны понизить температуру, чтобы она была в границах от +5 до +10 градусов, в крайнем случае не выше +15. Вообще, нужно понимать: чем выше температура, тем больше требуется света.

Ну а дальше лук растет, перо мы срезаем, луковицу либо запускаем повторно на получение пера, либо выкидываем. Растет лук без подкормок и без полива. Поливать по перу его вообще нежелательно. Луку хватает той влаги, которой мы проливали плантацию перед посадкой.

Ультрафиолет из холодного спектра

Достаточно ли вашему луку освещения, вы поймете по перу. Если оно светлое, то освещения следует добавить. Я рекомендую использовать лампы холодного белого спектра. Тогда растения получают больше ультрафиолета.

На один трехметровый стеллаж с луком у меня подвешено две лампы ДРЛ (газоразрядная лампа высокого давления) мощностью 150 Вт. Эти лампы характеризуются высокой световой отдачей. Иногда в дополнение к ним включаю люминесцентные лампы. Но они горят непостоянно. Такого освещения достаточно, чтобы вырастить мощное сочное перо ярко-зеленого цвета.

Кстати

Выгонку лука можно начинать с октября. Чем ближе к Новому году, тем быстрее отрастает зелень. С конца декабря, когда лук уже проснулся, выгнать полноценную зелень можно за 15-20 дней. А вот в октябре и ноябре зелень отрастает гораздо дольше. Луковицу после выгонки пера можно использовать повторно, а можно заложить на проращивание новую партию лука.