Поговори об этом Часто за безуспешным лечением алкогольной зависимости скрывается нерешенная психологическая проблема. Обозначь ее, проговори, обсуди с психологом – и тебе станет легче, шансы избавиться от спиртного увеличатся на порядок…

Невысказанный гнев

Убивает душу —

Не становитесь

Самоубийцами!

Василий ФЕДОРОВ

Все в себе

Впервые «скорая помощь» привезла Виталия с белой горячкой два года назад. За это время он побывал в наркологии много раз. Под Новый год «скорая» вновь доставила его с психозом.

Повторные его появления в отделении расстраивали лечащего врача: в пациенте чувствовался мощный потенциал на отказ от пьянства, и госпитализация казалась досадным недоразумением. Сестра-хозяйка, напротив, радовалась: пациент мало общался с другими больными и целыми днями что-нибудь ремонтировал в наркологическом отделении – чинил прикроватные тумбочки, устранял течь из крана в душевой…

Он, конечно, был алкоголиком, но не выглядел им. Стройный, подтянутый, дисциплинированный.

О себе Виталий почти не рассказывал, но в истории болезни значилось: прапорщик, участвовал в боевых действиях за пределами РФ, командовал взводом, комиссован по ранению, награжден. На занятиях групповой психотерапии он отмалчивался, не вступая в дискуссии, а если его втягивали в разговор, отвечал односложно «да» и «нет». Чувствовалось, что общение – любое – тяготит его. Иногда дежурные сестры докладывали на утренней пятиминутке, что Виталий ночью не спал.

Врача-нарколога не могло не насторожить такое поведение больного – слово «депрессия» само просилось в графу «дополнительный диагноз». Но назначение антидепрессантов не поменяло общей картины: Виталий по-прежнему мало общался, уединялся, занимаясь хозяйственными делами.

За месяц до выписки в палату Виталия «заехал» новый пациент, Олег, тоже оказавшийся бывшим военным. Они разговорились и сблизились. Похожее прошлое объединило их: тот тоже бывал в горячих точках. На психотерапии они сели рядом в психотерапевтическом кругу, Виталий немного рассказал о себе.

Постепенно, день за днем, он разговорился. Обсудили его проблемы, что были «родом из детства», поговорили о личной жизни. Он не винил жену в разводе, винил себя, понимая, как нелегко жить с алкоголиком. Голос Виталия теплел, когда он делился с группой ощущениями от общения с дочкой, которая изредка навещала его в больнице. От расспросов о войне уходил, что, впрочем, всегда было свойственно фронтовикам, хотя группа советовала «поговорить об этом, не носить в себе то, что тяготит».

Вспышка из прошлого

Казалось бы, депрессивная симптоматика ушла, выпить Виталия не тянуло, но что-то подсказывало врачу: все не так хорошо, как кажется.

Лечение Виталий продолжал получать.

В конце февраля потеплело, подтаяло, запахло весной. Ощущение весны у пациентов пробудило тягу к спиртному, начались самовольные уходы из отделения.

Накрыло и Виталия: в наркологии есть понятие flash back, когда на совершенно чистом фоне вдруг возвращается белая горячка (flash back, англ. flash – «вспышка, озарение», back – «назад» – флешбэк, обратный кадр, вспышка из прошлого). Вечером он начал озираться, затем запрыгнул на тумбочку и, зло матерясь, стал стрелять из невидимого автомата вниз, целясь под койки. Из выкриков складывалась жуткая картина гибели десанта, когда по парашютистам с земли бьют из пулеметов.

Его успокоили, увели в наблюдательную палату, расписали лечение. Виталий метался, кинулся на медперсонал с кулаками, его прификсировали к койке, но и здесь он продолжал сопротивляться своим галлюцинациям.

Суть бреда лежала на поверхности: гибель отделения, которым командовал Виталий, и его бессилие что-либо изменить сформировали в нем чувство вины. «Они все там, а я живой», – плакал он, и жутко было от его стона…

Медсестра сделала назначения, но все равно уснул Виталий только к утру. Проснулся к обеду. Психоз оборвался. Вымотанный им, больной неподвижно лежал на койке, дремал или смотрел в потолок.

Через пару дней он вновь пришел на занятия групповой психотерапии. И вновь отмалчивался, когда предлагали обсудить структуру его недавнего бреда. К сожалению, то, что тяготило его, сорвав защитный клапан в психозе, вышло не полностью: Виталий продолжил жить с воображаемой виной. Эта мысль, высказанная психотерапевтом и поддержанная группой, разозлила Виталия, он встал и ушел. На последующих занятиях к теме войны больше не возвращались.

Вскоре подошел день выписки. Виталий попрощался с Олегом, лечащим врачом и психологом, унося с собой боль и непроработанную проблему. Наркологи, не сговариваясь, решили: Виталий вновь приедет по «скорой»…

Ближе к лету в отделение поговорить с врачом зашел Олег. Ему стала сниться водка, и он очень боялся опять запить. Получив врачебные рекомендации, Олег рассказал, что Виталий после выписки вновь запил, а потом повесился в заброшенном сарае. В записке рядом с телом прочли: «Я теперь тоже там».

Александр КУБИКОВ, клинический психолог, заведующий кабинетом профилактики наркологических расстройств КНД

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